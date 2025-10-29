Nothing выпустила дизайнерский смартфон Phone (3a) Lite. Он самый дешевый в истории бренда

Герман Вологжанин

Спустя несколько месяцев после релиза своего «первого настоящего флагмана» британская компания Nothing представила его максимально удешевленную версию в лице смартфона Nothing Phone (3a) Lite. Причем новинка оказалась настолько удешевленной, что Lite-версия стала самой доступной моделью среди всех устройств бренда. Разумеется, все это сказалось на характеристиках Nothing Phone (3a) Lite, которые ради относительной дешевизны пришлось упростить по максимуму.

Nothing выпустила дизайнерский смартфон Phone (3a) Lite. Он самый дешевый в истории бренда. Вышел дизайнерский смартфон для народа. Изображение: Nothing.

Вышел дизайнерский смартфон для народа. Изображение: Nothing

Характеристики Nothing Phone (3a) Lite

Внешне новый смартфон напоминает Nothing Phone (3). Но, в отличие от старшего брата, рама бюджетной модели выполнена из пластика, а на спинке нет дисплея.

Вместо вспомогательного дисплея Nothing Phone (3a) Lite получил светодиодную точку, расположенную в правом нижнем углу спинки. Ее задачи — индикация уведомлений и отображение статуса при съемке фото по таймеру. Также можно настроить моргание в такт рингтону. Но открытым остается вопрос: зачем, если для этих же целей сгодилась бы и вспышка?

Польза от этого светодиода кажется весьма сомнительной. Изображение: Nothing

Польза от этого светодиода кажется весьма сомнительной. Изображение: Nothing

Если внешне, несмотря на недорогие материалы корпуса, смартфон Nothing выглядит богато (модель доступна в белом и черном цвете), то внутри нее максимально простая начинка.

ХарактеристикиNothing Phone (3a) Lite
Экран6.77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц
Основная камера50 + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорDimensity 7300 Pro
Память8/128 или 8/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка33 Вт (нет в комплекте)

Характеристики Nothing Phone (3a) Lite почти в точности копируют смартфон от суббренда Nothing — CMF Phone 2 Pro. У двух моделей есть буквально пара отличий, которые сложно заметить невооруженным глазом.

Отличия Nothing Phone (3a) Lite и CMF Phone 2 Pro

У Nothing Phone (3a) Lite и CMF Phone 2 Pro разный дизайн, что вполне логично, ведь смартфоны формально относятся к разным брендам. Nothing — более премиальное звено в иерархии британской компании, а потому его крышка выполнена из стекла, и на ней есть вспомогательный светодиод.

Однако с точки зрения железа CMF Phone 2 Pro лучше Nothing Phone (3a) Lite хотя бы по той причине, что у CMF есть телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом камеры. Вместо него у Nothing установлена макро-затычка на 2 мегапикселя, а в остальном смартфоны абсолютно идентичны. Оба работают из коробки на базе Android 15 в обрамлении фирменной оболочки Nothing OS, предлагая 3 больших обновления Android (до Android 18) и 6 лет поддержки патчами безопасности.

Сколько стоит Nothing Phone (3a) Lite

Цена Nothing Phone (3a) Lite в зависимости от объема памяти составляет:

  • 8/128 ГБ — €249 (~ 23 000 ₽);
  • 8/256 ГБ — €279 (~ 26 000 ₽).

Отталкиваясь от стоимости CMF Phone 2 Pro, можно заметить, что Nothing Phone (3a) Lite на €10 (~ 930 ₽) дешевле, а на глобальном рынке его цена будет еще ниже. Вероятно, в скором времени смартфон появится на AliExpress и других маркетплейсах, где за него будут просить порядка 20 000 ₽.

