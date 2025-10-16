Новые OPPO Find X9 показали Xiaomi, что не так с ее флагманами. Смартфоны OPPO дешевле и круче

На этой неделе в Китае проходит настоящий парад флагманов. 13 октября прошел анонс vivo X300, вчера показали HONOR Magic8, а сегодня состоялась презентация OPPO Find X9. В ходе мероприятия OPPO активно сравнивала свои новинки с некими «конкурентами 17 Pro и 17 Pro Max», демонстрируя, насколько более крутыми оказались ее смартфоны. Мы подробно изучили особенности OPPO Find X9 и OPPO Find X9 Pro и сейчас готовы рассказать, в чем они действительно лучше конкурентов, а в чем — уступают им.

Новые OPPO Find X9 показали Xiaomi, что не так с ее флагманами. Смартфоны OPPO дешевле и круче. Новые флагманы теперь и у OPPO. Изображение: OPPO. Фото.

Новые флагманы теперь и у OPPO. Изображение: OPPO

Характеристики OPPO Find X9

В отличия от Xiaomi 17 и vivo X300, в серии OPPO Find X9 нет компактных смартфонов. С точки зрения размеров базовая модель флагмана OPPO представляет собой нечто среднее между теми же vivo X300 и vivo X300 Pro или Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max, но внутри — все еще интереснее.

ХарактеристикиOPPO Find X9
Экран6.59 дюйма, AMOLED (2760х1256), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) + 2 МП
Фронтальная камера32 МП
ПроцессорDimensity 9500
Память12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор7025 мАч
Зарядка80 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)

В отличие от Xiaomi, смартфоны OPPO Find X9 работают на процессоре Dimensity 9500 — таком же мощном, как Snapdragon 8 Elite Gen 5 (свыше 4 млн баллов), но более доступном. Экономия на железе позволила OPPO оснастить ультраширокоугольную камеру автофокусом, которого нет ни в одной модели серии Xiaomi 17, а также поставить полноценный перископ с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом. Кроме того, камера OPPO Find X9 оснащена дополнительным спектральным сенсором на 2 МП для более точной цветопередачи снимков.

По сравнению с OPPO Find X8 в новом смартфоне заметно подросла емкость аккумулятора: с 5630 мАч до 7025 мАч. Корпус свежего флагмана защищен от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, в экран встроен ультразвуковой сканер, но сама матрица почему-то не поддерживает технологию LTPO. Потенциально это может негативно сказаться на автономности.

Флагман OPPO Find X9 Pro

Флагман OPPO Find X9 Pro. Расцветки OPPO Find X9 Pro. Изображение: OPPO. Фото.

Расцветки OPPO Find X9 Pro. Изображение: OPPO

Полноценным флагманом линейки является смартфон OPPO Find X9 Pro. В отличие от своего младшего брата, он — здоровенная лопата, схожая по размерам с Xiaomi 17 Pro Max. Такие размеры позволили производителю установить более крупные сенсоры основной камеры и перископа, а также повысить разрешение фронталки до 50 МП, оснастив ее автофокусом.

ХарактеристикиOPPO Find X9
Экран6.78 дюйма, AMOLED (2772х1272), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 50 + 200 (OIS) + 2 МП
Фронтальная камера50 МП
ПроцессорDimensity 9500
Память12/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор7500 мАч
Зарядка80 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)

За вычетом камеры и более крупного аккумулятора на 7500 мАч получается тот же OPPO Find X9 со всеми плюсами и минусами. Ультразвуковой сканер отпечатков — пожалуйста, а вот про LTPO стоит забыть.

Дата выхода и цена OPPO Find X9

В Китае уже открылся предзаказ OPPO Find X9. При этом общие продажи начнутся 22 октября. Стоимость OPPO Find X9 в зависимости от модели составит:

  • OPPO Find X9 — от 4399 юаней (~ 48 500 ₽);
  • OPPO Find X9 Pro — от 5299 юаней (~ 58 500 ₽).

Таким образом, базовая модель флагмана OPPO оказалась на 100 юаней дешевле Xiaomi 17, а на фоне Xiaomi 17 Pro Max цена старшей модели стала аж на 700 юаней ниже. Глобальная версия OPPO Find X9 появится в продаже позже. О выходе новых смартфонов в России пока не сообщается.

