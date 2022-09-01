Новые подробности о том, каким будет Xiaomi 13 Pro. Спойлер: уникальный экран

Заметили, сколько внимания в последнее время приковано к Xiaomi? Это логично, ведь компания после начала проблем у Huawei стала главным китайским производителем смартфонов. А еще компания сильно прибавила с точки зрения качества своих устройств. Что-то надо сделать с моделью продвижения, но в целом компания идет правильным путем. Тем интереснее разбираться в новинках и потенциальных новинках, которые еще только должны выйти, и вот нас ждем еще одна, которая появится уже совсем скоро. Теперь мы знаем о ней немного больше.

Новый телефон Xiaomi

Ранее в этом месяце китайский производитель Xiaomi выпустил второе поколение складного смартфона Xiaomi MIX Fold 2. Ожидается, что скоро компания также выпустит свой следующий номерной флагман серии Xiaomi 13. Теперь доступна некоторая новая информация о его версии с приставкой Pro. По словам популярного технического блогера @DCS на Weibo, Xiaomi 13 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2K. Этот смартфон также будет поддерживать гибкий экран Samsung E6 с частотой обновления 120 Гц. Это означает, что экран будет изогнутым, а впечатления от его использования будут более полными.

Каким будет Xiaomi 13

Согласно предыдущим сообщениям, в стандартной версии Xiaomi 13 будет использоваться плоский экран с почти равными узкими сторонами. Тем не менее, Xiaomi 13 Pro будет использовать ”бесконечный” экран, изогнутый по всем четырем направлениям, что пока реализовать довольно сложно. Но по имеющейся информации, он будет именно таким. 26 августа в другом отчете сообщалось, что в стандартной версии Xiaomi 13 будет использоваться гибкий экран 2,5D размером около 6,36 дюйма. Этот дисплей так же должен поддерживать частоту обновления 120 Гц. Камера будет располагаться в отверстии, а рамки будут ультратонкими.

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В июле этого года появились сообщения о том, что серия Xiaomi 13 будет использовать разрешение 2K. Этот смартфон также имеет керамическую версию производства BYD. Что касается времени автономной работы, инженерная модель серии Xiaomi 13 использует многополюсное одноэлементное решение. Емкость батареи будет большой, а заряжаться она сможет с мощностью до 100 Вт. Отвечать за такую скорость зарядки будет чип, разработанный самой Xiaomi. Кроме того, это устройство будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

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Характеристики Xiaomi 12S

Серия Xiaomi 13 станет обновлением серии Xiaomi 12S, которая вышла на рынок в июле этого года. Этот смартфон оснащен 6,28-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2400 × 1080 и частотой 120 Гц. Под капотом в этом устройстве используется процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Устройство имеет встроенный аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт.

Телефон также поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. В Xiaomi 12S Pro используется 6,73-дюймовый экран Samsung E5 AMOLED с разрешением 3200 × 1400 пикселей. Он также оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Устройство имеет встроенный аккумулятор емкостью 4600 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Беспроводная, как и в случае с ”обычной” версией, предлагает мощность 50 Вт, а обратная беспроводная зарядка имеет мощность 10 Вт.

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Где дешевле купить Xiaomi

Все эти смартфоны не просто хороши сами по себе, как говорится, в вакууме, но и могут конкурировать с другими устройствами, которые тоже сильно подтянулись. Купить их можно не только в России, но и на AliExpress. В этом случае цена будет существенно ниже. В некоторых случаях в несколько раз, если сравнивать с официальным сайтом XIaomi в нашей стране. На AliExpress вообще можно купить много интересного. Если не знаете, что именно, подпишитесь на Telegram-канал ”Сундук Али-Бабы”. Там много отличных подборок товаров с высоким рейтингом и хорошими отзывами.

Выход нового флагманского телефона Xiaomi интересен еще и тем, что вызовет новую гонку мэтров между собой, от которой выиграем только мы — простые покупатели.