Недорогой OnePlus 15R вышел совсем недавно, а его цена на AliExpress уже выглядит как ошибка продавца. За смартфон с топовым чипом, экраном на 165 Гц и батареей 7400 мАч просят меньше 40 тысяч рублей — и это при том, что в Европе за ту же модель отдают почти вдвое больше. Получается субфлагман, который по начинке вплотную подбирается к настоящему топу. Если присматривались к старшему собрату, сначала посмотрите, за сколько сейчас можно купить OnePlus 15, а потом посмотрите на характеристики OnePlus 15R.
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Почему стоит купить OnePlus 15R
OnePlus 15R — тот случай, когда название «субфлагман» обманывает. Внутри Snapdragon 8 Gen 5 — не Elite-версия. Но отстаёт от флагмана буквально на пару процентов, а в AnTuTu выдаёт около 3,5 миллиона баллов. Мы рассказывали, что дает этот процессор. Если коротко: для игр на максималках хватает с запасом.
Экран — отдельный повод для покупки. AMOLED 6,83 дюйма, частота до 165 Гц и яркость до 3600 нит на солнце читается без проблем. Батарея 7400 мАч живёт два дня даже при активном использовании, заряжается по проводу на 80 Вт.
|Характеристики
|OnePlus 15R
|Экран
|6.83 дюйма, AMOLED, 2800×1272, до 165 Гц
|Основная камера
|50 МП (Sony IMX906, OIS)
|Доп. модули
|8 МП ультраширик
|Фронтальная камера
|32 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 5
|Память
|12/256 или 12/512 ГБ
|Аккумулятор
|7400 мАч, зарядка 80 Вт
|Защита
|IP68
Если все еще думаете, что это просто удешевленный OnePlus 15, знайте: здесь точно не экономили на оперативке. Да, хоть и 12 ГБ, но зато стандарта LPDDR5X Ultra, что обеспечивает быструю загрузку файлов и приложений.
Самая низкая цена OnePlus 15R в 2026 году
Самый выгодный вариант — глобальная версия с доставкой из Китая. Версия 12/256 ГБ обойдётся примерно в 31 600 рублей, плюс таможенная пошлина 3 910 рублей — итого 35 510 рублей. Конфигурация 12/512 ГБ стоит порядка 40 000 рублей вместе с пошлиной. Это реально лучший смартфон до 40 000 рублей!
Для сравнения: купить OnePlus 15R можно на маркетплейсах, но за версию 12/256 просят около 40 000 рублей без учета пошлины. А в Европе ту же модель продают за 600 евро, это около 51 тысячи рублей. Разница впечатляет, хотя смартфон абсолютно идентичный. Можно сравнить его с другими моделями из канала Сундук Али-Бабы в МАКС.
Чем OnePlus 15R отличается от OnePlus 15
Разница между OnePlus 15 и OnePlus 15R есть, но она не такая драматичная, как кажется по цене. Главное расхождение — процессор: в старшем OnePlus 15 стоит Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в 15R — слегка упрощённый Snapdragon 8 Gen 5. На практике разница в производительности минимальная, разницу почти не поймать, если не играете.
|Параметр
|OnePlus 15R
|OnePlus 15
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Основная камера
|50 МП (OIS) + 8 МП
|50 + 50 + 50 МП (2× OIS)
|Оптический зум
|нет
|есть
|Проводная зарядка
|80 Вт
|120 Вт
|Беспроводная зарядка
|нет
|50 Вт
|Аккумулятор
|7400 мАч
|7300 мАч
|Память
|12/256, 12/512 ГБ
|12/256, 16/512 ГБ
Отличия OnePlus 15R и OnePlus 15 кроются в камере: у флагмана тройной блок из трёх модулей по 50 МП, два из которых с оптической стабилизацией. В 15R рабочий модуль по сути один — основной на 50 МП с OIS, а вместо телевика и нормального ширика поставили скромный ультраширик на 8 МП. Оптического зума здесь нет.
По зарядке есть небольшие различия: у OnePlus 15R проводная на 80 Вт против 120 Вт у старшей модели, а беспроводной нет вообще. Зато батарея чуть крупнее — 7400 мАч против 7300 мАч. Ну и память: во всех модификациях максимум 12 ГБ ОЗУ. В целом, все эти моменты не так критичны, если учитывать цену.
Стоит ли покупать OnePlus 15R
Если нужен мощный смартфон на каждый день, с огромной батареей и отличным экраном, а зум и беспроводная зарядка не принципиальны — это лучшее, что можно взять за эти деньги в 2026 году. По начинке он почти не уступает старшему OnePlus 15, зато стоит ощутимо дешевле.
Тем, кому важна камера с зумом, лучше доплатить за полноценный флагман. Всем остальным OnePlus 15R за 40 тысяч — редкий случай, когда субфлагман выглядит выгоднее многих «настоящих» флагманов. Свежие находки с AliExpress публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.