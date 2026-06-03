Недорогой OnePlus 15R вышел совсем недавно, а его цена на AliExpress уже выглядит как ошибка продавца. За смартфон с топовым чипом, экраном на 165 Гц и батареей 7400 мАч просят меньше 40 тысяч рублей — и это при том, что в Европе за ту же модель отдают почти вдвое больше. Получается субфлагман, который по начинке вплотную подбирается к настоящему топу. Если присматривались к старшему собрату, сначала посмотрите, за сколько сейчас можно купить OnePlus 15, а потом посмотрите на характеристики OnePlus 15R.

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Почему стоит купить OnePlus 15R

OnePlus 15R — тот случай, когда название «субфлагман» обманывает. Внутри Snapdragon 8 Gen 5 — не Elite-версия. Но отстаёт от флагмана буквально на пару процентов, а в AnTuTu выдаёт около 3,5 миллиона баллов. Мы рассказывали, что дает этот процессор. Если коротко: для игр на максималках хватает с запасом.

Экран — отдельный повод для покупки. AMOLED 6,83 дюйма, частота до 165 Гц и яркость до 3600 нит на солнце читается без проблем. Батарея 7400 мАч живёт два дня даже при активном использовании, заряжается по проводу на 80 Вт.

Характеристики OnePlus 15R Экран 6.83 дюйма, AMOLED, 2800×1272, до 165 Гц Основная камера 50 МП (Sony IMX906, OIS) Доп. модули 8 МП ультраширик Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 5 Память 12/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 7400 мАч, зарядка 80 Вт Защита IP68

Если все еще думаете, что это просто удешевленный OnePlus 15, знайте: здесь точно не экономили на оперативке. Да, хоть и 12 ГБ, но зато стандарта LPDDR5X Ultra, что обеспечивает быструю загрузку файлов и приложений.

Самая низкая цена OnePlus 15R в 2026 году

Самый выгодный вариант — глобальная версия с доставкой из Китая. Версия 12/256 ГБ обойдётся примерно в 31 600 рублей, плюс таможенная пошлина 3 910 рублей — итого 35 510 рублей. Конфигурация 12/512 ГБ стоит порядка 40 000 рублей вместе с пошлиной. Это реально лучший смартфон до 40 000 рублей!

Для сравнения: купить OnePlus 15R можно на маркетплейсах, но за версию 12/256 просят около 40 000 рублей без учета пошлины. А в Европе ту же модель продают за 600 евро, это около 51 тысячи рублей. Разница впечатляет, хотя смартфон абсолютно идентичный. Можно сравнить его с другими моделями из канала Сундук Али-Бабы в МАКС.

OnePlus 15R

Чем OnePlus 15R отличается от OnePlus 15

Разница между OnePlus 15 и OnePlus 15R есть, но она не такая драматичная, как кажется по цене. Главное расхождение — процессор: в старшем OnePlus 15 стоит Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в 15R — слегка упрощённый Snapdragon 8 Gen 5. На практике разница в производительности минимальная, разницу почти не поймать, если не играете.

Параметр OnePlus 15R OnePlus 15 Процессор Snapdragon 8 Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Основная камера 50 МП (OIS) + 8 МП 50 + 50 + 50 МП (2× OIS) Оптический зум нет есть Проводная зарядка 80 Вт 120 Вт Беспроводная зарядка нет 50 Вт Аккумулятор 7400 мАч 7300 мАч Память 12/256, 12/512 ГБ 12/256, 16/512 ГБ

Отличия OnePlus 15R и OnePlus 15 кроются в камере: у флагмана тройной блок из трёх модулей по 50 МП, два из которых с оптической стабилизацией. В 15R рабочий модуль по сути один — основной на 50 МП с OIS, а вместо телевика и нормального ширика поставили скромный ультраширик на 8 МП. Оптического зума здесь нет.

По зарядке есть небольшие различия: у OnePlus 15R проводная на 80 Вт против 120 Вт у старшей модели, а беспроводной нет вообще. Зато батарея чуть крупнее — 7400 мАч против 7300 мАч. Ну и память: во всех модификациях максимум 12 ГБ ОЗУ. В целом, все эти моменты не так критичны, если учитывать цену.

OnePlus 15

Стоит ли покупать OnePlus 15R

Если нужен мощный смартфон на каждый день, с огромной батареей и отличным экраном, а зум и беспроводная зарядка не принципиальны — это лучшее, что можно взять за эти деньги в 2026 году. По начинке он почти не уступает старшему OnePlus 15, зато стоит ощутимо дешевле.

OnePlus 15R

Тем, кому важна камера с зумом, лучше доплатить за полноценный флагман. Всем остальным OnePlus 15R за 40 тысяч — редкий случай, когда субфлагман выглядит выгоднее многих «настоящих» флагманов. Свежие находки с AliExpress публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.