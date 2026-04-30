Про подорожание смартфонов Xiaomi в 2026 году писал уже не раз, и постоянно находились поводы убедиться, что процесс не останавливается. Теперь пришли данные о следующем поколении серии REDMI K, которая всегда была ориентиром для тех, кто хочет флагманскую начинку без флагманской цены. Судя по утечке от инсайдера Digital Chat Station, новый REDMI K100 может существенно изменить это уравнение. Подробности — ниже, но приготовьтесь: цифры неприятные.

Характеристики смартфона REDMI K100

Инсайдер Digital Chat Station (один из наиболее надежных источников в китайском сегменте) опубликовал на Weibo пост с деталями о следующем субфлагмане Xiaomi. Название модели напрямую не указано, но другие источники уверенно связывают эту информацию с REDMI K100.

Новый смартфон будет работать на самом мощном процессоре для Android.

По данным утечки, характеристики REDMI K100 будут строиться вокруг процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 — топового чипа нового поколения. Это тот же класс производительности, что и в актуальных флагманах 2026 года. Остальные параметры пока не раскрыты: ни память, ни камера, ни батарея. Но уже само использование флагманского чипа дает понять, в каком направлении движется серия.

Смартфоны серии традиционно предназначены для китайского рынка, однако глобально модели REDMI K выходят под другими названиями (например, как POCO). REDMI K100 в России официально не появится, но через AliExpress и серые каналы — вопрос времени. Когда оно придет, опубликуем всю информацию в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Насколько вырастет цена REDMI K100

Вот здесь начинается самое неприятное. Если данные Digital Chat Station верны, цена REDMI K100 в базовой версии составит около 4 000 юаней (это примерно 63 000 рублей по текущему курсу). Для понимания масштаба: REDMI K90 в базовой конфигурации 12/256 ГБ стартовал с 2 599 юаней. Рост цены составит около 54%. Это не плавное подорожание, а принципиальный скачок в другой ценовой сегмент.

Xiaomi 17 на AliExpress

Xiaomi 17 Ultra на AliExpress

Еще один важный ориентир: актуальный флагман Xiaomi 17 сейчас можно найти на AliExpress примерно за 60 000 рублей, Xiaomi 17 Ultra — за 83 000 рублей. Новый REDMI K100 по цене от 63 000 рублей оказывается вплотную к основному флагману Xiaomi. Разница между «доступным субфлагманом» и флагманом сокращается до минимума, и это ставит под вопрос саму идею серии REDMI K.

Причины подорожания смартфонов в 2026 году

Digital Chat Station объясняет подорожание не только флагманским чипом, но и общим трендом на рынке. Во всем виноват кризис памяти на рынке смартфонов, о котором мы рассказывали отдельно. Инсайдер прямо указывает: следующее поколение флагманов на 2-нанометровых чипах в Китае будет стартовать от 5 000 юаней (это примерно 79 000 рублей). Рост стоимости смартфонов носит системный характер и касается не только Xiaomi. Samsung, HONOR, vivo — все движутся в том же направлении. Но для серии REDMI K, которая исторически позиционировалась как «флагман по разумной цене», этот сдвиг особенно болезненный.

Дорожают компоненты — дорожают смартфоны.

Рост цен на Xiaomi в следующем поколении затронет и старшую модель: предположительный REDMI K100 Pro Max стартует от 5 000 юаней против 3 999 юаней у нынешнего K90 Pro Max. Рост на 25% тоже заметный, хотя и менее шокирующий по сравнению с базовой версией.

Стоит ли ждать REDMI K100 или купить сейчас

Выход REDMI K100 запланирован на октябрь 2026 года. До этого момента актуальные смартфоны серии продолжают оставаться одними из лучших по соотношению цены и характеристик. Кому и что делать прямо сейчас:

если ждали REDMI K100 как выгодную замену текущему смартфону, то пора скорректировать бюджет или рассмотреть альтернативы;

владельцам REDMI K90 и K90 Pro Max торопиться с обменом не стоит (их устройства остаются актуальными, а следующее поколение будет дороже);

тем, кто хочет взять флагман Xiaomi прямо сейчас, Xiaomi 17 за 60 000 рублей и Xiaomi 17 Ultra за 83 000 рублей на AliExpress выглядят разумным выбором, особенно если REDMI K100 будет стоить сопоставимо.

Важно понимать: все это пока утечка от одного инсайдера, а не официальный анонс. До октября ситуация может измениться. Xiaomi вполне способна скорректировать ценовую стратегию в ответ на реакцию рынка. Стоимость Xiaomi в следующем поколении пока остается прогнозом, а не фактом.