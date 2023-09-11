Нужно ли Android-смартфону 24 ГБ оперативной памяти

Несмотря на то что большинство из нас уже давно перестали обращать внимание на показатели смартфонов в синтетических тестах, производители все равно стараются привлекать наше внимание круглыми цифрами. Долгое время нас радовали непрерывно растущим разрешением и количеством камер, но теперь, судя по всему, пришло время оперативной памяти. Во всяком случае, в последнее время многие бренды активно ударились в наращивание объемов оперативки, которая у некоторых смартфонов теперь достигает 24 ГБ.

Смартфоны с самым большим объемом оперативной памяти

Попытки удивлять пользователей доступным объемом оперативной памяти производители предпринимали практически во все времена. Правда, в определённый момент, достигнув 12 ГБ, эта гонка сошла на нет. Разве только Samsung тогда решила поставить точку в этом вопросе, выпустив Galaxy S20 Ultra с 16 ГБ ОЗУ.

Но довольно быстро она свернула его производство и больше не возвращалась к этой отметке ни в одном своём смартфоне, включая самые новые, решив, что в этом просто нет смысла. Однако на фоне аппаратов с 24 ГБ оперативной памяти тот рекорд больше не поражает воображение. Тем более, что новую градацию освоили уже очень многие.

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Сегодня на рынке представлено по меньшей мере 5 Android-смартфонов с 24 ГБ оперативной памяти:

Показательно, что все аппараты с таким объемом ОЗУ имеют китайское происхождение. Не хочу показаться подверженным стереотипам, но, как по мне, это довольно показательный аспект. Китайцам больше других хочется показать свое технологическое превосходство над конкурентами, поэтому они периодически прибегают к вот таким, зачастую не самым оправданным решениям.

Зачем смартфону много оперативной памяти

Кто бы что ни говорил, но 24 ГБ оперативки — это реально много. Не каждый игровой компьютер обладает таким запасом. Поэтому производителям зачастую приходится доходчиво объяснять пользователям, почему за максимальный объем стоит переплатить. Чаще всего бренды приводят в качестве обоснования 3 основных довода:

С таким объемом памяти в фоновом режиме удержится больше приложений

24 ГБ оперативной памяти обеспечивают лучший игровой опыт

Чем больше оперативной памяти, тем проще работать искусственному интеллекту

Разберем каждый довод в отдельности.

Смартфон сам выгружает приложения

24 ГБ действительно позволяют удержать в памяти большое количество приложений. Xiaomi на презентации Redmi K60 даже взялась назвать число. По словам спикеров, смартфон сможет поддерживать одновременную работу более 70 запущенных программ. Это реально много. По факту, благодаря такому объему большая часть (если вообще не все) всех установленных приложений будут непрерывно работать в фоновом режиме, не выключаясь. Это позволит им запускаться мгновенно, поскольку смартфон не будет тратить время на их обработку.

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Но вся проблема в том, что Android-смартфоны довольно плохо поддерживают работу фоновых приложений. Из-за встроенных алгоритмов энергосбережения аппараты автоматически выгружают софт, который, по их мнению, расходует слишком много ресурсов. Именно по этой причине, кстати, многим пользователям не приходят пуш-уведомления. Смартфоны на корню рубят их активность, не позволяя им выполнять даже такую важную функцию. Поэтому большой объем ОЗУ в таких случаях фактически бесполезен.

Сколько оперативной памяти нужно играм на Android

Игры — история, на первый взгляд, тоже понятная, поскольку очень требовательная к железу устройства, на котором их запускают. Поэтому 24 ГБ оперативной памяти на геймерском смартфоне должно быть оправдано. Другое дело, что настолько ресурсоемких тайтлов нет даже на ПК. Что и говорить про смартфоны, под которые разработчики в принципе не создают ничего настолько тяжелого. Большинство игр из Google Play исправно работают на аппаратах с 6 ГБ, так что гнаться за 24 ГБ точно не имеет смысла.

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Единственное преимущество, которое теоретически может дать большой объём ОЗУ, — это способность здесь и сейчас переключаться между играми и другими тяжёлыми приложениями. Не оставлять их в памяти надолго, потому что так их наверняка выгрузят алгоритмы энергосбережения, а пользоваться этим преимуществом в реальном времени. Например, переходя из игры в браузер Chrome или в приложение камеры, которое довольно требовательно к оперативке. Другое дело, что тут даже 12 ГБ будет с избытком, не то что 24.

Зачем смартфонам нужен искусственный интеллект

Искусственный интеллект сегодня является частью каждого современного смартфона. Он отвечает за упрощение большинства рутинных манипуляций. Например, именно благодаря ему фотографии, сделанные на камеру смартфона, становятся лучше, сам он живет от зарядки дольше и правильно заряжается, отключая подачу питания, если оставить его у розетки надолго. Считается, что на выполнение всех этих процедур нейросети тратят много ресурсов, ведь им приходится выполнять все вычисления на устройства, не отправляя команды куда-то вовне.

Но, позвольте, операции, выполняемые нейросетями, — это скорее про вычислительные способности процессора, а не оперативную память. Потому что ни у одного смартфона с 6-8 ГБ оперативки нет никаких проблем с тем, чтобы обеспечивать работу искусственного интеллекта. По крайней мере, в тех пределах, в которых это требуется аппаратам этого типа. Вот и выходит, что реальных сценариев, где бы смартфонам пригодились 24 ГБ оперативной памяти, просто не существует. Поэтому и гнаться за таким объёмом точно не стоит.