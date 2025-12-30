Нужно ли покупать новые смартфоны на старте продаж, или лучше немного подождать

Герман Вологжанин

Вопрос о том, когда лучше покупать смартфон, тревожит умы миллионов людей, ведь все мы хотим совершать не только полезные, но и выгодные покупки. Но чаще всего в этой схватке побеждают маркетологи, а не обычный человек. Они заманивают нас новыми моделями, вынуждая бежать в офлайн-магазины и заходить на страницы онлайн-маркетплейсов, чтобы приобрести себе свежее устройство. Но есть ли хоть какая-то выгода от покупки смартфона на старте продаж? Давайте разбираться.

Нужно ли покупать новые смартфоны на старте продаж, или лучше немного подождать. Определяем лучшее время для покупки смартфона. Фото.

Определяем лучшее время для покупки смартфона

Плюсы и минусы новых смартфонов

У любого нового смартфона, чьи продажи только-только стартуют, есть свои плюсы и минусы. К достоинствам таких моделей можно отнести:

  • актуальное ПО;
  • новые функции;
  • технические характеристики, превосходящие параметры предшественников;
  • возможность удивить окружающих новым дизайном или фишками.

То есть новый смартфон — это почти всегда шаг вперед. И, чем раньше вы его купите, тем дольше он будет сохранять свою актуальность. Но вместе с тем у новых моделей есть много недостатков:

  • сырое ПО, требующее исправления ошибок;
  • отсутствие большого выбора аксессуаров на старте;
  • цена выше, чем у модели предыдущего поколения.

Если проблемы сырости программного обеспечения и отсутствия аксессуаров со временем решаются сами собой, то камень преткновения в лице стоимости смартфона на старте продаж остается с нами навсегда. Ведь, заплатив деньги, их уже не вернешь.

Акции на старте продаж смартфонов

Как ни странно, иногда даже выгодно покупать смартфон на старте продаж. Например, OnePlus 15 во время глобального релиза в ноябре можно было приобрести за 45-50 тысяч рублей, а сейчас за него просят примерно 50-55 тысяч на AliExpress.

Акции на старте продаж смартфонов. OnePlus 15 был выгоднее на старте продаж. Фото.

OnePlus 15 был выгоднее на старте продаж

Обратная ситуация была с другими флагманскими новинками vivo X300. 1 ноября, когда смартфоны официально появились на AliExpress, их можно было приобрести по цене от 51-52 тысяч рублей. Но на распродаже 11.11 стоимость свежих флагманов опустилась до 45 тысяч.

Акции на старте продаж смартфонов. vivo X300 был выгоднее на распродаже 11.11. Фото.

vivo X300 был выгоднее на распродаже 11.11

Сейчас, когда на дворе конец 2025 года, смартфоны vivo X300 стоят столько же, сколько и на старте продаж. Поэтому те, которые не решились выкладывать свои деньги в первых числах ноября, ничего не потеряли.

Что влияет на стоимость смартфона

Важно понимать, что стоимость смартфонов определяет рынок, а в контексте российских реалий он работает по следующим правилам:

  • Курс валют. Цена смартфона в рублях напрямую зависит от курса доллара. Чем слабее отечественная валюта, тем дороже смартфоны.
  • Популярность смартфонов. Самый главный фактор: спрос рождает предложение. Чем популярнее смартфон, тем ниже вероятность, что его цена со временем опустится.
  • Распродажи и временные акции. Выгоднее всего покупать смартфоны, чей релиз накладывается на крупные акции вроде 11.11 или Черная пятница.

Кроме того, не стоит забывать о законодательных инициативах. В случае снижения беспошлинного порога и ввода новых налогов цена вырастет, даже если смартфон окажется непопулярным на старте, а рубль укрепится по отношению к доллару.

Когда лучше всего покупать смартфон

Таким образом, не существует универсального рецепта выгоды. Попытка сэкономить на покупке смартфона — это почти всегда игра в угадайку, где с равным успехом можно как победить, так и проиграть.

Но вместе с тем не стоит забывать о том, что со временем смартфоны дешевеют. Так происходит с любой техникой, ведь прогресс не стоит на месте. Просто, чтобы оценить выгоду, после старта продаж нужно ждать не 1-2 месяца, а примерно полгода, когда цена действительно падает, и на нее не в силах повлиять даже курс доллара.

