Обои Samsung Galaxy S26 уже доступны для загрузки

  2. Темы
  3. Смартфоны
Юрий Кудлович

Каждый старт новой серии смартфонов Samsung традиционно сопровождается появлением фирменных обоев, и Galaxy S26 не стал исключением. Хотя сама линейка еще не представлена официально, ее частичка уже лежит в публичном доступе. А все благодаря утечке, в которой засветились фирменные обои нового флагмана.

Обои Samsung Galaxy S26 уже доступны для загрузки. Кому свеженьких обоев — налетаем! Фото.

Кому свеженьких обоев — налетаем!

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Набор обоев выполнен в привычной для Samsung манере: это абстрактные формы, мягкие световые переходы и воздушные градиенты. Каждый вариант имеет собственный характер, но все они объединены единым дизайном, который, вероятно, станет визуальным языком всей линейки Galaxy S26.

Где скачать обои для Galaxy S26

Всего утечка содержит в себе 6 обоев в разных цветовых тонах. Интереснее всего выглядит темный, насыщенный и слегка мистический градиент с сиреневым переливом. Такой подойдет тем, кто предпочитает видеть на экране глубокие тона и минималистичный образ.

Где скачать обои для Galaxy S26. Отлично смотрятся на устройствах с темным корпусом. Фото.

Отлично смотрятся на устройствах с темным корпусом

Еще одна комплементарная пара — бирюзовый с мягким свечением. На этих обоях освежающий голубовато-зеленый оттенок, создающий ощущение холодного света и спокойствия. Интересно смотрится на AMOLED-экранах.

Где скачать обои для Galaxy S26. В сочетании с белым корпусом — то, что нужно. Фото.

В сочетании с белым корпусом — то, что нужно

Ну и последняя двойка — теплый вариант с золотистыми переливами. Такое оформление чаще всего намекает на будущие расцветки корпуса. А именно, такие обои отлично будут сочетаться со смартфоном в корпусе под желтое или розовое золото.

Где скачать обои для Galaxy S26. Теплые и спокойные тона для тех, кому нужно освежить рабочий стол. Фото.

Теплые и спокойные тона для тех, кому нужно освежить рабочий стол

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как установить обои на смартфоне Samsung

Существует несколько способов как установить обои на рабочий стол в Android. Например, через “Галерею”:

  • Откройте приложение “Галерея”.
  • Найдите скачанное изображение.
  • Нажмите “Меню”, затем “Установить как”.
  • Выберите вариант: как обои рабочего стола, на экран блокировки или на оба экрана сразу.

Учтите, что для AMOLED-экранов лучше подходят темные и глубокие изображения, потому что они экономят заряд.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Теги
Новости по теме
Раскрыта главная фишка Samsung Galaxy S27 Ultra. Что такое Polar ID?
В GigaChat добавили общение голосом. Объясняю, почему теперь ИИ-ассистент Сбера лучше Алисы
Обновление One UI 8.5 реально защитит Samsung от кражи. Вот, что там появится
Лонгриды для вас
Galaxy S25 FE сильно подешевел, но его все равно не стоит покупать. Рассказываю, почему

“Народный” флагман Galaxy S25 FE внезапно подешевел: в некоторых магазинах его уже можно найти за 42 тысячи рублей, если выбирать версию с 256 ГБ памяти. Кажется, это отличный шанс урвать флагман подешевле? Это не совсем так. Если разобраться чуть подробнее, все выглядит не так радужно. И вот почему.

Читать далее
Что нужно знать о приложении MAX и как пользоваться национальным мессенджером

«Я недавно скачал (-а) приложение MAX и офигел (-а) с того, что оно ловит даже в/на [нужное подставить]», — сообщения с подобным содержанием заполонили российский сегмент интернета. Так отечественные лидеры мнений зазывают свою аудиторию в национальный мессенджер, указ о создании которого был подписан президентом Владимиром Путиным 24 июня 2025 года. Мы разобрались, что за приложение MAX и для чего оно необходимо.

Читать далее
СберМегаМаркет
Что случилось с Мегамаркетом? Маркетплейс еще существует, но покупать там не советуем

Завсегдатаи интернет-магазинов вспомнят, как счастливо жилось любителям скидок, баллов и промокодов во времена работы “Мегамаркета”. Благодаря этому сервису многие закупились техникой и даже обставили квартиры чуть ли не в два раза дешевле официальных цен. Но в один момент аттракцион щедрости прекратился. Что случилось с магазином? Почему он больше не доставляет товары? Давайте разбираться.

Читать далее
Новости партнеров
WhatsApp в России &#8212; всё. Роскомнадзор официально объявил о начале блокировки мессенджера и объяснил причины
WhatsApp в России — всё. Роскомнадзор официально объявил о начале блокировки мессенджера и объяснил причины
Ноябрь для 2Miners: обновление Zcash (ZEC) и новая версия клиента CKB
Ноябрь для 2Miners: обновление Zcash (ZEC) и новая версия клиента CKB
Можно ли есть потемневший банан
Можно ли есть потемневший банан