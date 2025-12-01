Обои Samsung Galaxy S26 уже доступны для загрузки

Каждый старт новой серии смартфонов Samsung традиционно сопровождается появлением фирменных обоев, и Galaxy S26 не стал исключением. Хотя сама линейка еще не представлена официально, ее частичка уже лежит в публичном доступе. А все благодаря утечке, в которой засветились фирменные обои нового флагмана.

Набор обоев выполнен в привычной для Samsung манере: это абстрактные формы, мягкие световые переходы и воздушные градиенты. Каждый вариант имеет собственный характер, но все они объединены единым дизайном, который, вероятно, станет визуальным языком всей линейки Galaxy S26.

Где скачать обои для Galaxy S26

Всего утечка содержит в себе 6 обоев в разных цветовых тонах. Интереснее всего выглядит темный, насыщенный и слегка мистический градиент с сиреневым переливом. Такой подойдет тем, кто предпочитает видеть на экране глубокие тона и минималистичный образ.

Еще одна комплементарная пара — бирюзовый с мягким свечением. На этих обоях освежающий голубовато-зеленый оттенок, создающий ощущение холодного света и спокойствия. Интересно смотрится на AMOLED-экранах.

Ну и последняя двойка — теплый вариант с золотистыми переливами. Такое оформление чаще всего намекает на будущие расцветки корпуса. А именно, такие обои отлично будут сочетаться со смартфоном в корпусе под желтое или розовое золото.

Как установить обои на смартфоне Samsung

Существует несколько способов как установить обои на рабочий стол в Android. Например, через “Галерею”:

Откройте приложение “Галерея”.

Найдите скачанное изображение.

Нажмите “Меню”, затем “Установить как”.

Выберите вариант: как обои рабочего стола, на экран блокировки или на оба экрана сразу.

Учтите, что для AMOLED-экранов лучше подходят темные и глубокие изображения, потому что они экономят заряд.