Объявлено очередное повышение цен на смартфоны: какие и когда подорожают

В начале 2026 года стало окончательно ясно, что рост цен на смартфоны — это уже не разовая история, а новая реальность. После новостей о подорожании OPPO и OnePlus многие надеялись, что дальше рынок успокоится, но этого не произошло. Производители продолжают менять прайс-листы, поэтому все чаще возникает вопрос, будут ли дорожать смартфоны в 2026 году и стоит ли покупать новый аппарат сейчас, пока цены не выросли еще сильнее. Свежая утечка из цепочки поставок показывает, что прайсы снова пойдут вверх, и на этот раз изменения затронут еще два популярных бренда.

Какие смартфоны подорожают

По информации китайских источников, производитель разослал партнерам уведомление о корректировке стоимости устройств, которые будут поставляться в ближайших партиях. В документе прямо указано, что повышение затронет смартфоны vivo и iQOO, причем речь идет сразу о нескольких моделях. То есть это не разовая акция и не подорожание одной версии, а полноценное изменение цен внутри линейки.

Уважаемый пользователь: Благодарим вас за ваш неизменный выбор и доверие к vivo и iQOO. В связи с продолжающимся резким ростом мировых цен на полупроводники и хранилища данных, после тщательной оценки мы скорректируем рекомендованные розничные цены на некоторые продукты.

Сильнее всего рост стоимости коснется устройств среднего и верхнего сегмента. Именно такие модели получают больше памяти и более дорогие комплектующие, поэтому они быстрее всего реагируют на изменение себестоимости. В итоге часть аппаратов может перейти в категорию, где уже продаются дорогие смартфоны, хотя раньше их покупали как вполне доступные варианты. Таким образом, в группе риска сейчас:

новые модели среднего класса;

флагманские версии iQOO;

смартфоны с большим объемом памяти;

конфигурации с 12–16 ГБ ОЗУ;

версии с накопителем 512 ГБ и больше.

Производители заранее предупреждают партнеров, потому что сами уже не могут удерживать прежние цены на устройства с большим объемом памяти и мощным железом. Именно поэтому новые партии сейчас дороже предыдущих.

Когда подорожают смартфоны

В уведомлении указана конкретная дата, с которой начинают действовать новые цены. Повышение запланировано на 18 марта 2026 года, и поставщиков предупредили заранее, чтобы они успели пересчитать стоимость поставок. Обычно после таких писем изменения в магазинах появляются довольно быстро, даже если официально об этом никто не объявляет.

Покупатели могут заметить рост не в тот же день, но новые партии почти всегда приходят уже по другой цене. Похожая ситуация недавно произошла с Xiaomi, поэтому нынешние новости выглядят как продолжение общей тенденции, которая влияет на цены на смартфоны в 2026 году по всему рынку, а не только у одного производителя.

Насколько подорожают vivo и iQOO

Точные цифры зависят от модели, но в документе говорится о повышении на несколько процентов. На бумаге это выглядит не слишком серьезно, однако на практике даже небольшая прибавка заметна, особенно если речь идет о дорогих версиях с большим объемом памяти. Чем выше конфигурация, тем сильнее меняется итоговая стоимость смартфоны. По предварительным данным, рост может составить:

около 3–5% для базовых моделей;

до 8% для версий с большим объемом памяти;

до 10% для флагманских устройств.

Из-за того что производители повышают цены не одновременно, создается ощущение, что смартфоны дорожают постоянно. Пользователь только привыкает к новым ценникам, как появляется очередная новость о подорожании.

Почему дорожают смартфоны

Главная причина — кризис на рынке памяти, который начался в конце 2025 года. Производители столкнулись с ростом стоимости модулей ОЗУ и встроенных накопителей, а именно они занимают большую часть себестоимости современных устройств. Чем больше памяти в смартфоне, тем сильнее на него влияет подорожание компонентов.

Ранее уже сообщалось о повышении цен у Samsung, и теперь та же проблема затронула смартфоны vivo, а также устройства iQOO. Поставщики отмечают, что стоимость памяти продолжает расти, поэтому компаниям приходится пересматривать прайс-листы, чтобы не работать в убыток.

Если ситуация не изменится, рост цен может продолжиться и дальше. В таком случае новые модели будут выходить дороже предыдущих, а покупателям придется привыкать к тому, что даже средний сегмент постепенно приближается по цене к тому уровню, где раньше продавались только флагманы.