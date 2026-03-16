Объявлено очередное повышение цен на смартфоны: какие и когда подорожают

Герман Вологжанин

В начале 2026 года стало окончательно ясно, что рост цен на смартфоны — это уже не разовая история, а новая реальность. После новостей о подорожании OPPO и OnePlus многие надеялись, что дальше рынок успокоится, но этого не произошло. Производители продолжают менять прайс-листы, поэтому все чаще возникает вопрос, будут ли дорожать смартфоны в 2026 году и стоит ли покупать новый аппарат сейчас, пока цены не выросли еще сильнее. Свежая утечка из цепочки поставок показывает, что прайсы снова пойдут вверх, и на этот раз изменения затронут еще два популярных бренда.

Объявлено очередное повышение цен на смартфоны: какие и когда подорожают. Еще два бренда объявили о подорожании смартфонов. Изображение: TechHook. Фото.

Еще два бренда объявили о подорожании смартфонов. Изображение: TechHook

Какие смартфоны подорожают

По информации китайских источников, производитель разослал партнерам уведомление о корректировке стоимости устройств, которые будут поставляться в ближайших партиях. В документе прямо указано, что повышение затронет смартфоны vivo и iQOO, причем речь идет сразу о нескольких моделях. То есть это не разовая акция и не подорожание одной версии, а полноценное изменение цен внутри линейки.

Уважаемый пользователь:

Благодарим вас за ваш неизменный выбор и доверие к vivo и iQOO. В связи с продолжающимся резким ростом мировых цен на полупроводники и хранилища данных, после тщательной оценки мы скорректируем рекомендованные розничные цены на некоторые продукты.

Сильнее всего рост стоимости коснется устройств среднего и верхнего сегмента. Именно такие модели получают больше памяти и более дорогие комплектующие, поэтому они быстрее всего реагируют на изменение себестоимости. В итоге часть аппаратов может перейти в категорию, где уже продаются дорогие смартфоны, хотя раньше их покупали как вполне доступные варианты. Таким образом, в группе риска сейчас:

  • новые модели среднего класса;
  • флагманские версии iQOO;
  • смартфоны с большим объемом памяти;
  • конфигурации с 12–16 ГБ ОЗУ;
  • версии с накопителем 512 ГБ и больше.

Производители заранее предупреждают партнеров, потому что сами уже не могут удерживать прежние цены на устройства с большим объемом памяти и мощным железом. Именно поэтому новые партии сейчас дороже предыдущих.

Когда подорожают смартфоны

В уведомлении указана конкретная дата, с которой начинают действовать новые цены. Повышение запланировано на 18 марта 2026 года, и поставщиков предупредили заранее, чтобы они успели пересчитать стоимость поставок. Обычно после таких писем изменения в магазинах появляются довольно быстро, даже если официально об этом никто не объявляет.

Покупатели могут заметить рост не в тот же день, но новые партии почти всегда приходят уже по другой цене. Похожая ситуация недавно произошла с Xiaomi, поэтому нынешние новости выглядят как продолжение общей тенденции, которая влияет на цены на смартфоны в 2026 году по всему рынку, а не только у одного производителя.

Насколько подорожают vivo и iQOO

Насколько подорожают vivo и iQOO. Рост цен будет растянут во времени. Изображение: UpStreamCharlie. Фото.

Рост цен будет растянут во времени. Изображение: UpStreamCharlie

Точные цифры зависят от модели, но в документе говорится о повышении на несколько процентов. На бумаге это выглядит не слишком серьезно, однако на практике даже небольшая прибавка заметна, особенно если речь идет о дорогих версиях с большим объемом памяти. Чем выше конфигурация, тем сильнее меняется итоговая стоимость смартфоны. По предварительным данным, рост может составить:

  • около 3–5% для базовых моделей;
  • до 8% для версий с большим объемом памяти;
  • до 10% для флагманских устройств.

Из-за того что производители повышают цены не одновременно, создается ощущение, что смартфоны дорожают постоянно. Пользователь только привыкает к новым ценникам, как появляется очередная новость о подорожании.

Почему дорожают смартфоны

Главная причина — кризис на рынке памяти, который начался в конце 2025 года. Производители столкнулись с ростом стоимости модулей ОЗУ и встроенных накопителей, а именно они занимают большую часть себестоимости современных устройств. Чем больше памяти в смартфоне, тем сильнее на него влияет подорожание компонентов.

Ранее уже сообщалось о повышении цен у Samsung, и теперь та же проблема затронула смартфоны vivo, а также устройства iQOO. Поставщики отмечают, что стоимость памяти продолжает расти, поэтому компаниям приходится пересматривать прайс-листы, чтобы не работать в убыток.

Если ситуация не изменится, рост цен может продолжиться и дальше. В таком случае новые модели будут выходить дороже предыдущих, а покупателям придется привыкать к тому, что даже средний сегмент постепенно приближается по цене к тому уровню, где раньше продавались только флагманы.

Почему Samsung и Apple не смогли создать крутой тонкий смартфон

Когда смотришь на характеристики некоторых смартфонов, невольно задаешься вопросом: почему крупнейшие производители не могут повторить подобное? HONOR Magic 8 Pro Air — яркий пример того, как можно объединить компактность, легкость и мощную начинку в одном устройстве. Такое не получилось ни у кого из признанных лидеров и по-настоящему крупных компаний, вроде Apple и Samsung. Примерно также хорошо получилось только у HUAWEI, в состав которой буквально несколько лет назад входила HONOR. Вот и давайте поймем почему гранды не смогли, а относительно небольшие китайские компании смогли.

Стоит ли покупать смартфоны на Ozon

Глядя на то, как китайские производители ломят цены в отечественной рознице, продавая какой-нибудь Xiaomi 15 Ultra за 150 тысяч рублей, в то время как в Поднебесной он безо всяких скидок стоит в 2 раза меньше, начинаешь задаваться вопросом: где покупать смартфоны? Не ехать же за ними в КНР, верно? На помощь приходят маркетплейсы, среди которых на российском рынке за последние годы разыгралась нешуточная конкуренция. Многие покупатели уже не ограничиваются AliExpress, выбирая альтернативные площадки вроде Ozon. Но стоит ли брать смартфон на Ozon, или лучше хранить верность «алику»?

Китайские компании повально отказываются от выпуска тонких смартфонов. Во всем виновата Apple

iPhone Air должен был вернуть моду на тонкие устройства, но вместо этого стал примером того, как не стоит делать, и что даже самый громкий бренд может ошибаться в своих оценках. Слабый спрос на новинку оказался настолько показателен, что вынудил крупнейших китайских производителей отменить собственные проекты по выпуску сверхтонких смартфонов.

