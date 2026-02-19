Обзор Infinix Note Edge: недорогой и стильный смартфон с емкой батареей, динамиками JBL и Android 16 из коробки

Знаете, чем мне всегда симпатизировал Android и производители, создающие смартфоны на этой ОС? Вы можете найти смартфон под любую сумму, которая у вас есть. А самое интересное, что конкуренция в среднеценовом сегменте заставляет делать реально классные аппараты за адекватные деньги. Один из таких смартфонов как раз и попал ко мне в руки. Infinix Note Edge — это первое устройство в мире, которое работает на процессоре MediaTek Dimensity 7100, и тем интереснее было погонять его в реальной жизни и посмотреть, на что способен телефон, цена которого стартует с 20 тысяч рублей.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ САМЫМ ПЕРВЫМ

Как выглядит Infinix Note Edge

Первое, что бросается в глаза, когда вы берете Infinix Note Edge в руки, это его внешний вид, и я считаю, что это одна из выигрышных сторон аппарата. Мне на обзор достался смартфон синего цвета, и без прекрас скажу, что выглядит он шикарно. На солнце задняя панель переливается и в зависимости от условий освещения может быть как ярко-синей, так и темно-синей.

Выглядит круто, признаюсь честно, мне очень понравилось. А вот чего делать точно не стоило, так это вытягивать блок камер, как у iPhone 17 Pro. Лучше бы оформили в виде аккуратного квадрата, чем делать его размером почти со всю заднюю панель. Отдельно остановлюсь на передней панели.

Производитель использовал в Infinix Note Edge экран-водопад, но это не такой водопад, как был в смартфонах 5–6 лет назад. Закругления есть, они заметны, но совершенно не мешают использованию. Я почти неделю гонял аппарат в различных сценариях, в том числе на улице в -25, и никаких случайных касаний и неудобств не испытал.

Характеристики Infinix Note Edge

Что касается технических характеристик, то перед нами типичный смартфон среднего ценового сегмента, то есть за счет своей цены он однозначно заслужит определенную популярность:

Характеристики Infinix Note Edge Экран 6.78" AMOLED 120 Гц 1,5К 1208*2644 Процессор MediaTek Dimensity 7100 5G 6 нм Основная камера 50 МП, f/1.8, 0.8µm Фронтальная камера 13 МП, f/2.2, угол обзора 82 Батарея 6150 мАч Зарядка Быстрая зарядка 45 Вт Габариты 163,1 x 77,4 x 7,2 мм Вес Зеленый — 185г, серый, черный, синий — 190г Память 8+128 ГБ или 8+256 ГБ (виртуальное расширение до 16 ГБ) Цена 8+128 — 19 999 рублей

8+256 — 24 999 рублей

Для своей цены начинка у смартфона получилась очень неплохой. Предполагаю, что сочетание неплохого железа и отличного дизайна сделает Infinix Note Edge достаточно популярным аппаратом.

Экран телефона Infinix

Теперь давайте остановимся более подробно на всех возможностях Infinix Note Edge. Сразу после включения устройства вас встречает большой AMOLED-экран диагональю 6,78 дюйма. Цвета яркие, углы обзора отличные, частота обновления 120 Гц создает необходимую плавность. Работает аппарат достаточно быстро, и это сразу же бросается в глаза.

Отдельно отмечу отличную читаемость на солнце. Производитель заявляет пиковую яркость в 4500 нит, но мы же понимаем, что это относится не ко всей площади дисплея и на очень короткий промежуток времени. Но в реальных условиях недостатка в этом параметре вы тоже не ощутите. На ярком солнце смартфоном можно спокойно пользоваться, и даже не появляется желания что-то подкрутить в настройках.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Кстати, за счет того, что в Infinix Note Edge производитель использует экран-водопад, получилось сделать минимальные рамки, которые по бокам оказались даже меньше, чем в моем iPhone 16 Plus. В общем, за дисплей однозначный плюс.

Какой процессор в Infinix Note Edge

Когда я только запустил Infinix Note Edge, мне было интересно, как проявит себя MediaTek Dimensity 7100. Все-таки в аппаратах за эту цену процессор играет очень важную роль. Если он не будет вывозить базовые вещи, то пользоваться устройством нормально просто не получится. Для начала, вот результаты синтетических тестов:

Тест Результат GeekBench 6 (одноядерный) 994 GeekBench 6 (многоядерный) 2906 AnTuTu 806329

Чтобы вам легче было сравнивать, это результат, сравнимый с Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 или Nothing Phone (3a) Pro, Motorola Edge 50 Pro и другими подобными устройствами. С точки зрения личных впечатлений проблем с производительностью за неделю активного использования я не заметил. Смартфон работает без тормозов, рывков, а приложения и игры запускались на нем практически мгновенно. За свои деньги точно хороший вариант. Вопрос лишь в том, как поведет себя чипсет через год-другой, но это можно узнать только в процессе эксплуатации.

Смартфон поставляется в двух комплектациях, и в обеих используется 8 ГБ оперативной памяти. Виртуальное расширение я сразу выключил, так как прирост в скорости оно практически не дает, а вот срок жизни накопителя сокращает, поэтому гонял аппарат в стоковом виде, и то, как он работает, мне понравилось. Точно не хуже айфона за 70 тысяч рублей.

Камера в Infinix Note Edge

Куда же в современном смартфоне без камеры. В Infinix Note Edge производитель установил 50 МП модуль с поддержкой искусственного интеллекта. Естественно, я не мог не прогуляться по улице и не пофотографировать на него в разных погодных условиях. Смотрите, что у меня получилось:

Не обошлось и без ночных кадров:

В пасмурную погоду камера тоже неплохо справляется со своей задачей:

Единственное, чего мне не хватило, так это суперширика. Всё-таки конкуренты за эту цену хоть какую-то, но суперширокоугольную камеру предлагают, здесь же такой роскоши, к сожалению, нет, а жаль. Кстати, Infinix Note Edge стал первым смартфоном компании, который умеет снимать Live Photo, как на iPhone. Это небольшие трехсекундные видео, которые можно оживить в галерее или преобразовать в GIF. Функция прикольная, но у меня как-то не прижилась.

Аккумулятор в Infinix Note Edge

Infinix Note Edge получил аккумулятор емкостью 6150 мАч. С учетом толщины всего 7,2 мм можно назвать это хорошим показателем. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт и с 1 до 50% набирает заряд всего за 30 минут. Но отдельно хочется выделить технологию обходной зарядки Bypass Charging 2.0.

Во время игр можно подключить смартфон к зарядному устройству, и аккумулятор при этом не будет заряжаться. Аппарат будет питаться напрямую. Это сохранит жизнь батарее. Кстати, отличный вариант, если вы постоянно пользуетесь навигатором. В этом режиме обходная зарядка тоже отлично подойдет. Производитель заявляет, что батарея в Infinix Note Edge прослужит до 6 лет, сохранив при этом 80% емкости. Мощно, что уж тут сказать.

XOS в Infinix Note Edge

Не могу не остановиться отдельно на оболочке XOS 16, на которой работает Infinix Note Edge сразу из коробки. Во-первых, смартфон сразу обновлен на Android 16. То есть новее Андроида сейчас нет, и это топчик. Во-вторых, мне как владельцу iPhone XOS показалась очень привычной и удобной. Сразу видно, какой операционкой вдохновлялись разработчики. Похожие иконки, настройки и различные меню. В общем, разобраться с оболочкой оказалось достаточно просто. Кстати, производитель обещает 3 года обновления ОС и целых 5 лет обновления безопасности.

Выделю и ИИ-функции Infinix AI. Например, в галерее доступен волшебный ластик, который позволит легко удалить лишние объекты с фотографий. Как и любой подобный инструмент, не всегда работает идеально, но подчистить некоторые картинки позволяет легко. Правда, не обошлось без огрехов. Сразу из коробки Infinix Note Edge изрядно лагал и иногда выдавал вот такие артефакты на экране блокировки, не позволяя себя разблокировать.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ ANDROIDINSIDER В MAX И СМОЖЕШЬ ЧИТАТЬ ЛЮБИМЫЙ САЙТ ДАЖЕ КОГДА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ

К счастью, обновление проблему решило, и больше подобных глюков я не наблюдал. Выделю и интересную подсветку Active Halo. Это небольшое светодиодное кольцо возле основной камеры. Можно настроить его мерцание на приход уведомлений, и даже если смартфон лежит экраном вниз, вы точно не пропустите ничего важного.

Стоит ли покупать Infinix Note Edge

Из остальных особенностей выделю стереодинамики, настроенные JBL. Звук реально получается глубокий и насыщенный. Понятно, что дискотеку вы ими не раскачаете, но послушать музыку на хорошей громкости и с приятным звучанием сможете. Смартфон поставляется в простой коробке, но с весьма интересным комплектом.

Внутри бокса вы найдете сам аппарат, завернутый в транспортировочную пленку, блок питания, кабель, чехол и защитное стекло. И если первыми пунктами никого, пожалуй, не удивить, то вот стекло в коробке со смартфоном я встречаю впервые. С учетом того, что первое время купить его явно будет проблематично даже на маркетплейсах, решение со стороны производителя отличное.

В общем, если вы ищете смартфон в пределах 20–25 тысяч рублей, а всякие Xiaomi и Redmi вам изрядно надоели рекламой в оболочке, то Infinix Note Edge станет хорошей альтернативой. Здесь и дизайн на высоте, и железо весьма неплохое. Но помните про отсутствие суперширика в камере, ведь для кого-то это может быть важно.