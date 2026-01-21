Обзор POCO M8 Pro: недорогой и мощный смартфон с очень большой батареей

В 2026 году M-серия смартфонов POCO идет на повышение. Если раньше эта линейка имела исключительно бюджетный статус со всеми вытекающими последствиями от слабого железа до средненьких камер, то новые POCO M8 призваны изменить правила игры. Теперь даже в базовой модели используется достойный процессор Snapdragon, но основное внимание приковывает смартфон POCO M8 Pro — наследник хитовых M7 Pro и M6 Pro, который всего одним поколением поднялся на несколько ступеней вверх.

Характеристики POCO M8 Pro

С точки зрения позиционирования POCO M8 Pro — крепкий середнячок. Под стать своему классу он предлагает большой AMOLED-экран с высокой частотой обновления, мощный процессор Snapdragon, хорошую камеру с оптической стабилизацией и, пожалуй, главную фишку — аккумулятор на 6500 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки.

Характеристики POCO M8 Pro Экран 6.83 дюйма, AMOLED (2772х1280), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 20 МП Процессор Snapdragon 7s Gen 4 Память 8/256 или 12/512 ГБ Аккумулятор 6500 мАч Зарядка 100 Вт Размеры 163.3х78.3х8.3 мм Зарядка 206 граммов

POCO M8 Pro на AliExpress

POCO M8 Pro на Ozon

Все указывает на то, что смартфон POCO M8 Pro должен стать хитом продаж 2026 года. Но давайте не будем делать поспешных выводов и поближе присмотримся к герою обзора.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Обзор смартфона POCO M8 Pro

POCO M8 Pro поставляется в классической брендированной коробке желтого цвета, внутри которой помимо самого смартфона и документации лежат:

непрозрачный силиконовый чехол;

адаптер питания на 100 Вт;

кабель с USB-A на USB-C;

ключ для извлечения лотка SIM.

Кроме того, на экран POCO M8 Pro с завода нанесена защитная пленка, а потому он сразу готов к использованию без необходимости покупки дополнительных аксессуаров.

Первое, что бросается в глаза, — размеры POCO M8 Pro. Смартфон большой и, несмотря на пластиковый корпус, он ощущается увесистым. Очевидно, модель не для любителей компактов, но фанаты лопат наверняка оценят такой форм-фактор.

Корпус POCO M8 Pro впервые для M-серии защищен сразу по стандарту IP69K. Говоря простым языком, смартфон совсем не боится воды, но гарантия на случай утопления, как и раньше, не распространяется.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Элементы управления в лице качельки регулировки громкости и кнопки питания располагаются на правом торце, снизу — динамик, порт USB-C, микрофон и слот для двух SIM-карт, сверху — ИК-порт и еще один динамик, а слева — зияющая пустота.

Чего-то экстраординарного внешне нет, и это неудивительно, ведь все фишки POCO M8 Pro скрыты внутри. Именно техническое оснащение, а не внешние данные, делают новый смартфон интересным.

POCO M8 Pro — смартфон с большим экраном

Экран POCO M8 Pro является лучшим среди всех смартфонов M-серии. Во-первых, он имеет элегантные изгибы со всех четырех сторон и тонкие рамки шириной 2.06 мм. Во-вторых, предлагает повышенное до 1.5K разрешение. В-третьих, обладает рекордной яркостью вплоть до 3200 нит. Наконец, экран получил сертификаты HDR10+ и Dolby Vision, а потому к картинке не получится придраться даже при всем желании.

Изображение под углами не выцветает, запаса яркости хватает для комфортного использования смартфона на солнце, а в настройках можно изменить цветовую схему на свой вкус. Также под экраном прячется сканер отпечатков. Он оптический, поэтому располагается довольно низко, но реагирует на касания почти моментально.

Оболочка HyperOS 2 на POCO M8 Pro

После первого включения нас встречает оболочка HyperOS 2 на базе Android 15 при том, что HyperOS 3 была анонсирована еще несколько месяцев назад. С одной стороны, наличие не самой актуальной прошивки слегка напрягает. С другой — производитель обещает длительную поддержку и по меньшей мере 4 крупных обновления системы. То есть POCO M8 Pro доживет до Android 19 и еще несколько лет будет получать патчи безопасности.

Сразу о рекламе на смартфонах POCO. Она есть и регулярно вылезает после запуска предустановленных приложений, будь то «Проводник», «Безопасность», «Mi Браузер» и другие. Но при желании можно отключить рекламу на POCO по инструкции, опубликованной на нашем сайте.

Безотносительно рекламы оболочка HyperOS работает шустро, пускай и не так быстро, как на флагманских смартфонах POCO. Существенных лагов и подтормаживаний нет. Зато есть несколько ИИ-фишек в фоторедакторе. К примеру, ластик: он сам сканирует объекты на фото и довольно правдоподобно от них избавляется.

Есть клонирование приложений, второе пространство и другие функции, знакомые еще со времен MIUI. Из нового удалось обнаружить состояние аккумулятора в разделе «Защита батареи», которое показывает количество циклов заряда и остаточную емкость АКБ. Полезно.

📢 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Отдельно стоит отметить вибрацию: она здесь классная. Приятная отдача линейного моторчика реализована буквально во всех закутках системы, а еще динамики POCO M8 Pro отличаются полноценным стерео с эффектами Dolby Atmos и режимом увеличения громкости до 400%.

POCO M8 Pro в играх и AnTuTu

Сердцем POCO M8 Pro является процессор Snapdragon 7s Gen 4. Это новый чип Qualcomm, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Железо мощное: по словам производителя, в AnTuTu POCO M8 Pro набирает 1 061 253 балла. Но проверить слова на практике не удалось, поскольку бенчмарк настойчиво выдает ошибку по завершении теста.

В играх POCO M8 Pro демонстрирует крепкий уровень среднего класса. Если выкручивать все настройки на максимум, то можно гонять в Asphalt Legends со стабильными 55-60 FPS и рубиться в Call Of Duty: Mobile в 50-60 FPS, а вот фанатам Genshin Impact придется понизить свои графические запросы: на максах частота кадров редко поднимается выше 40 FPS.

При этом POCO M8 Pro не греется, и даже в играх корпус ощущается лишь едва теплым, не говоря уже о повседневных задачах, где в полной мере смартфону мешает раскрыться не самый быстрый накопитель стандарта UFS 2.2.

Как снимает камера POCO M8 Pro

Камера никогда не была сильным местом смартфонов POCO, а потому от POCO M8 Pro я не ждал серьезных свершений. Особенно, когда почти сразу после выхода на улицу запотел его основной объектив, из-за чего первые фото получились чрезвычайно мыльными. К счастью, этот недуг прошел буквально за 10-15 минут и больше не давал о себе знать.

Удивительно, но, несмотря на весь начальный скепсис, POCO M8 Pro зарекомендовал себя как смартфон, умеющий делать классные снимки в любых условиях. Его основная камера Light Fusion 800 позаимствована прямиком у флагманского и гораздо более дорогого POCO F7 Pro, а 8-мегапиксельный ультраширик при помощи постобработки от процессора Snapdragon по крайней мере не падает в грязь лицом.

Все это касается как дневной, так и ночной съемки. Большой размер сенсора основной камеры позволил реализовать 20-кратное приближение без телевика вместо классического для подобных смартфонов 10-кратного зума. Другое дело, что ИИ на POCO почти не вступает в работу, а потому при сильном увеличении разглядеть детали становится сложно.

В портретном режиме POCO M8 Pro позволяет делать снимки с фокусным расстоянием 24 мм (1x) и 48 мм (2x). Откровенно говоря, это не самые рабочие ЭФР для художественных фото, но все равно можно попытаться сделать что-нибудь красивое.

Порадовала фронтальная камера с разрешением 20 МП. Сенсор далеко не новый, но достаточно крупный. Поэтому можно делать и групповые селфи на 0.8x, и одиночные на 1x. Четкость высокая как днем, так и вечером.

Возможно, единственным слабым местом камеры POCO M8 Pro является режим видеосъемки. Нет, качество картинки вполне приемлемое, а стабилизация отрабатывает даже в режиме 4K@30fps, но переключаться между модулями во время записи нельзя.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Время работы и скорость зарядки POCO M8 Pro

Самой сильной стороной POCO M8 Pro является его автономность. Еще бы, ведь аккумулятор здесь на 6500 мАч. Мне такой емкости оказалось более чем достаточно на 2 дня работы при активном использовании с играми, мессенджерами, видео и музыкой. В конце первого смартфон показывал остаток 66%.

Конечно, если подключить к POCO M8 Pro всю периферийную технику от смарт-часов и Bluetooth-наушников до умных весов и микроволновки, а еще использовать его пару часов в режиме навигатора, он не покажет таких впечатляющих цифр. Но работает новинка определенно дольше своих предшественников, что доказывает тест автономности GSMArena.com.

Работает смартфон долго, а заряжается — быстро. Это идеальная комбинация, которая достигается за счет комплектного адаптера аж на 100 Вт. С ним POCO M8 Pro у меня зарядился от 1% до 100% всего за 45 минут. Очень быстро, учитывая емкость аккумулятора.

Стоит ли покупать смартфон POCO M8 Pro

Несмотря на мелкие недостатки, POCO M8 Pro оказался идеально сбалансированным смартфоном в своем ценовом сегменте. Предложив шустрое железо, неплохую камеру и огромный аккумулятор, создатели новинки не стали экономить на спичках, установив отличный экран с быстрым сканером, а также вибромотор и динамики едва ли не флагманского уровня.

POCO M8 Pro на AliExpress

POCO M8 Pro на Ozon

POCO M8 Pro — это очень хороший смартфон 2026 года. Он идеально подойдет тем, кто не ставит во главу угла что-то одно (производительность или камеры), а желает получить все и сразу в условиях минимальных финансовых затрат. С этим новинка справляется на 100%.