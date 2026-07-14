В Россию привезли новые смартфоны realme P4, и у меня на обзоре старшая модель в конфигурации 8/256 ГБ. За две недели успел проверить и батарею, и камеру, и то как ведет себя процессор Snapdragon 685 в реальной жизни. Рассказываю честно — без рекламных формулировок из пресс-релиза, каким получился смартфон realme P4.

Обзор нового смартфона с большим аккумулятором. Фото.

Обзор нового смартфона с большим аккумулятором

Где можно купить realme P4

realme P4 в России официально поступил в продажу 14 июля 2026 года. Продается онлайн на OZON, Wildberries, Яндекс Маркете и в Ситилинке. Цены на старте:

  • 6/128 ГБ — от 15 499 рублей;
  • 8/256 ГБ — от 18 999 рублей.

Если хочется сэкономить, на AliExpress купить realme P4 можно уже от 12 500 рублей. Это та же российская версия смартфона, но с доставкой из Китая.

realme P4 на AliExpress

Характеристики realme P4

В первом взгляде на realme P4 подробно рассказывал про комплект поставки и первые тактильные впечатления — не буду повторяться. Здесь сосредоточусь на начинке.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Характеристики realme P4 в цифрах:

Характеристикиrealme P4
Экран6.8 дюйма, AMOLED, FHD+ (1080×2344), 120 Гц, 381 PPI
ПроцессорSnapdragon 685, Adreno 610
Память6/128 или 8/256 ГБ, eMMC 5.1, LPDDR4X, microSD
Основная камера50 МП, f/1.8, FOV 75°, без OIS
Фронтальная камера8 МП, f/2.0
Батарея7000 мАч (Si-C), зарядка 45 Вт
СвязьBluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, 4G LTE

Две вещи в характеристиках сразу бросаются в глаза. Первое — аккумулятор на 7000 мАч, который заявляет о себе как о главном достоинстве смартфона. Второе — накопитель eMMC 5.1. Это медленный стандарт памяти, который сейчас встречается разве что в откровенных бюджетниках. Актуальные новости о смартфонах realme публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

realme P4 — смартфон с ярким экраном

AMOLED 6.8 дюйма, FHD+, 120 Гц — на бумаге звучит отлично. На практике экран и правда хорош, но давайте разберемся с яркостью честно. realme заявляет 4000 нит. Это пиковое значение, то есть яркость на очень маленькой площади экрана в HDR-сценарии. В реальном использовании телефон realme P4 светит на 1200 нит при использовании авторегулировки на солнце.

Яркость экрана смартфона вполне достаточная даже для солнечной погоды. Фото.

Яркость экрана смартфона вполне достаточная даже для солнечной погоды

4000 нит в повседневной жизни вы не увидите. Я держал в руках немало смартфонов, и были среди них модели с экранами поярче. При этом реальные 1200 нит HBM на солнце вполне комфортны: читать можно без особых проблем. Цветопередача приятная, охват DCI-P3 100%, разрешение FHD+ — к качеству картинки претензий нет. 120 Гц субъективно работают ровно, без просадок. Одно замечание по экрану: рамки заметные, особенно снизу. Это история бюджетника, не флагмана.

Snapdragon 685 и eMMC 5.1 — главный минус realme P4

Вот здесь нужно говорить прямо. Процессор Snapdragon 685 — это чип, который не про скорость. Примерно 450 000 баллов в AnTuTu — результат смартфона двухлетней давности. Для браузера, мессенджеров и соцсетей хватает. В играх — только средне-низкие настройки графики, иначе частота кадров начинает дергаться.

Результаты смартфона в синтетических тестах. Фото.

Результаты смартфона в синтетических тестах

Но сам по себе Snapdragon 685 неплох. Хуже накопитель eMMC 5.1. Это медленный стандарт, от которого производители уходят в пользу UFS 2.2 и выше. Из-за него при переключении между приложениями периодически появляются фризы — небольшие подвисания на долю секунды. Не критично, но заметно. Особенно если до этого пользовались смартфоном с UFS. Есть и плюс от этой связки: смартфон почти не греется. Под нагрузкой — чуть теплый, не больше. Именно ради этого realme и выбрала такой чип.

Смартфон на realme UI 6.0

realme P4 работает на realme UI 6.0 с Android 15. Это странное решение — другие смартфоны realme уже перешли на realme UI 7.0 с Android 16, а Google месяц назад представила Android 17. По поддержке конкретных обещаний нет, но логично ждать как минимум realme UI 7.0 и realme UI 8.0 в будущем.

Внешний вид оболочки realme UI 6.0. Фото.

Внешний вид оболочки realme UI 6.0

Сама оболочка красивая и функциональная. Что понравилось:

  • большой выбор тем и кастомизации;
  • отдельное меню настройки Pulse Light — светодиода на спинке с 9 цветами и 5 скоростями пульсации, который реагирует на уведомления, звонки, игровые события;
  • в галерее встроен фоторедактор с ИИ — удаление объектов, повышение резкости, редактирование по описанию. Работает локально, без интернета.

ИИ в самой системе минимален. Все таки realme P4 — не флагман уровня realme GT 8 Pro. Но фоторедактор в галерее оказался приятным сюрпризом.

Камера realme P4 и примеры фото

Камера телефона realme P4 скромная, и это нужно принять как данность. Один модуль 50 МП с маленьким сенсором и без оптической стабилизации. Ни ультраширика, ни телеобъектива. Фронталка — 8 МП.

Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Фото на realme P4 при дневном освещении получаются вполне достойные, если не злоупотреблять зумом. До 2x включительно детализация нормальная. При большем приближении картинка начинает мылиться. Ночью шумы появляются заметно, и даже небольшое приближение от 2x делает снимок посредственным.

Фото на realme P4 в пасмурную погоду. Фото.

Фото на realme P4 в пасмурную погоду

Под вечер камера начинает откровенно сливать. Фото.

Под вечер камера начинает откровенно сливать

Портретный режим работает только на фокусном расстоянии 27 мм — это широкий угол, который искажает пропорции лица. Не самый комфортный вариант для портретов. Отделение объекта от фона более-менее адекватное, без грубых артефактов.

Ночью камера не вывозит. Фото.

Ночью камера не вывозит

Фронталка неожиданно хороша для своего разрешения — селфи выходят приятные.

Фронталка выдает неплохие снимки для своего разрешения. Фото.

Фронталка выдает неплохие снимки для своего разрешения

Видео на realme P4 — самая слабая часть. Максимум realme P4 выдает 1080p при 30 кадрах в секунду. Стабилизация если и работает, то слабо — кажется, смартфон просто не вытягивает цифровую стабилизацию из-за слабого процессора. Это уровень недорогого смартфона пятилетней давности.

Батарея на 7000 мАч — главный плюс realme P4

realme P4 — это смартфон с мощным аккумулятором. AMOLED-экран вносит ощутимый вклад в автономность: в темной теме черные пиксели не светятся и не потребляют энергию. Реально советую включить темную тему — увидите разницу.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

За две недели использования картина такая: при умеренном использовании — мессенджеры, браузер, музыка, немного соцсетей — realme P4 уверенно живет два дня без подзарядки. При активном использовании с видео и играми — полтора дня. Это честный результат, без натяжки.

45-ваттный блок питания идет в комплекте, как и чехол. Фото.

45-ваттный блок питания идет в комплекте, как и чехол

Зарядка 45 Вт с блоком из комплекта заряжает смартфон чуть более чем за час. Для батареи 7000 мАч — хороший результат. Реверсивная зарядка 10 Вт позволяет использовать смартфон как павербанк для наушников или часов — мелочь, но приятная.

Стоит ли покупать realme P4 в 2026 году

Обзор realme P4 приводит к неоднозначному выводу, и это честно.

realme P4 на AliExpress

realme P4 — в том числе следствие кризиса на рынке памяти. Производители вынуждены резать характеристики чтобы удержать цену. Именно поэтому здесь eMMC 5.1 вместо UFS, один модуль камеры вместо трех и максимум 1080p в видео. Это не только проблема realme, а ситуация на рынке в целом.

Смартфон подойдет тем, кто ставит во главу угла автономность. Фото.

Смартфон подойдет тем, кто ставит во главу угла автономность

Плюсы:

  • стильный и запоминающийся дизайн для ценителей лопат;
  • смартфон с большой батареей 7000 мАч на кремний-углеродной технологии — реально два дня жизни;
  • AMOLED-экран с нормальной яркостью и цветопередачей — редкость для этой цены;
  • почти не греется — можно пользоваться на улице летом без дискомфорта;
  • зарядник 45 Вт и чехол в комплекте.

Минусы:

  • eMMC 5.1 дает фризы, с которыми придется мириться;
  • камера без OIS, без ультраширика, без телевика — базовый уровень;
  • realme UI 6.0 — уже устаревшая версия на старте продаж;
  • один динамик, жужжащий вибромотор.

Купить realme P4 стоит тем, кому нужен недорогой смартфон для интернета, соцсетей и мессенджеров с хорошей автономностью. Если снимаете много видео или играете в тяжелые игры — смотрите в другую сторону. Обсудить смартфон можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158