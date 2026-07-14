В Россию привезли новые смартфоны realme P4, и у меня на обзоре старшая модель в конфигурации 8/256 ГБ. За две недели успел проверить и батарею, и камеру, и то как ведет себя процессор Snapdragon 685 в реальной жизни. Рассказываю честно — без рекламных формулировок из пресс-релиза, каким получился смартфон realme P4.

Где можно купить realme P4

realme P4 в России официально поступил в продажу 14 июля 2026 года. Продается онлайн на OZON, Wildberries, Яндекс Маркете и в Ситилинке. Цены на старте:

6/128 ГБ — от 15 499 рублей;

— от 15 499 рублей; 8/256 ГБ — от 18 999 рублей.

Если хочется сэкономить, на AliExpress купить realme P4 можно уже от 12 500 рублей. Это та же российская версия смартфона, но с доставкой из Китая.

realme P4 на AliExpress

Характеристики realme P4

В первом взгляде на realme P4 подробно рассказывал про комплект поставки и первые тактильные впечатления — не буду повторяться. Здесь сосредоточусь на начинке.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Характеристики realme P4 в цифрах:

Характеристики realme P4 Экран 6.8 дюйма, AMOLED, FHD+ (1080×2344), 120 Гц, 381 PPI Процессор Snapdragon 685, Adreno 610 Память 6/128 или 8/256 ГБ, eMMC 5.1, LPDDR4X, microSD Основная камера 50 МП, f/1.8, FOV 75°, без OIS Фронтальная камера 8 МП, f/2.0 Батарея 7000 мАч (Si-C), зарядка 45 Вт Связь Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5, NFC, 4G LTE

Две вещи в характеристиках сразу бросаются в глаза. Первое — аккумулятор на 7000 мАч, который заявляет о себе как о главном достоинстве смартфона. Второе — накопитель eMMC 5.1. Это медленный стандарт памяти, который сейчас встречается разве что в откровенных бюджетниках. Актуальные новости о смартфонах realme публикуем в канале AndroidInsider.ru в MAX.

realme P4 — смартфон с ярким экраном

AMOLED 6.8 дюйма, FHD+, 120 Гц — на бумаге звучит отлично. На практике экран и правда хорош, но давайте разберемся с яркостью честно. realme заявляет 4000 нит. Это пиковое значение, то есть яркость на очень маленькой площади экрана в HDR-сценарии. В реальном использовании телефон realme P4 светит на 1200 нит при использовании авторегулировки на солнце.

4000 нит в повседневной жизни вы не увидите. Я держал в руках немало смартфонов, и были среди них модели с экранами поярче. При этом реальные 1200 нит HBM на солнце вполне комфортны: читать можно без особых проблем. Цветопередача приятная, охват DCI-P3 100%, разрешение FHD+ — к качеству картинки претензий нет. 120 Гц субъективно работают ровно, без просадок. Одно замечание по экрану: рамки заметные, особенно снизу. Это история бюджетника, не флагмана.

Snapdragon 685 и eMMC 5.1 — главный минус realme P4

Вот здесь нужно говорить прямо. Процессор Snapdragon 685 — это чип, который не про скорость. Примерно 450 000 баллов в AnTuTu — результат смартфона двухлетней давности. Для браузера, мессенджеров и соцсетей хватает. В играх — только средне-низкие настройки графики, иначе частота кадров начинает дергаться.

Но сам по себе Snapdragon 685 неплох. Хуже накопитель eMMC 5.1. Это медленный стандарт, от которого производители уходят в пользу UFS 2.2 и выше. Из-за него при переключении между приложениями периодически появляются фризы — небольшие подвисания на долю секунды. Не критично, но заметно. Особенно если до этого пользовались смартфоном с UFS. Есть и плюс от этой связки: смартфон почти не греется. Под нагрузкой — чуть теплый, не больше. Именно ради этого realme и выбрала такой чип.

Смартфон на realme UI 6.0

realme P4 работает на realme UI 6.0 с Android 15. Это странное решение — другие смартфоны realme уже перешли на realme UI 7.0 с Android 16, а Google месяц назад представила Android 17. По поддержке конкретных обещаний нет, но логично ждать как минимум realme UI 7.0 и realme UI 8.0 в будущем.

Сама оболочка красивая и функциональная. Что понравилось:

большой выбор тем и кастомизации;

отдельное меню настройки Pulse Light — светодиода на спинке с 9 цветами и 5 скоростями пульсации, который реагирует на уведомления, звонки, игровые события;

в галерее встроен фоторедактор с ИИ — удаление объектов, повышение резкости, редактирование по описанию. Работает локально, без интернета.

ИИ в самой системе минимален. Все таки realme P4 — не флагман уровня realme GT 8 Pro. Но фоторедактор в галерее оказался приятным сюрпризом.

Камера realme P4 и примеры фото

Камера телефона realme P4 скромная, и это нужно принять как данность. Один модуль 50 МП с маленьким сенсором и без оптической стабилизации. Ни ультраширика, ни телеобъектива. Фронталка — 8 МП.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Фото на realme P4 при дневном освещении получаются вполне достойные, если не злоупотреблять зумом. До 2x включительно детализация нормальная. При большем приближении картинка начинает мылиться. Ночью шумы появляются заметно, и даже небольшое приближение от 2x делает снимок посредственным.

Портретный режим работает только на фокусном расстоянии 27 мм — это широкий угол, который искажает пропорции лица. Не самый комфортный вариант для портретов. Отделение объекта от фона более-менее адекватное, без грубых артефактов.

Фронталка неожиданно хороша для своего разрешения — селфи выходят приятные.

Видео на realme P4 — самая слабая часть. Максимум realme P4 выдает 1080p при 30 кадрах в секунду. Стабилизация если и работает, то слабо — кажется, смартфон просто не вытягивает цифровую стабилизацию из-за слабого процессора. Это уровень недорогого смартфона пятилетней давности.

Батарея на 7000 мАч — главный плюс realme P4

realme P4 — это смартфон с мощным аккумулятором. AMOLED-экран вносит ощутимый вклад в автономность: в темной теме черные пиксели не светятся и не потребляют энергию. Реально советую включить темную тему — увидите разницу.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

За две недели использования картина такая: при умеренном использовании — мессенджеры, браузер, музыка, немного соцсетей — realme P4 уверенно живет два дня без подзарядки. При активном использовании с видео и играми — полтора дня. Это честный результат, без натяжки.

Зарядка 45 Вт с блоком из комплекта заряжает смартфон чуть более чем за час. Для батареи 7000 мАч — хороший результат. Реверсивная зарядка 10 Вт позволяет использовать смартфон как павербанк для наушников или часов — мелочь, но приятная.

Стоит ли покупать realme P4 в 2026 году

Обзор realme P4 приводит к неоднозначному выводу, и это честно.

realme P4 на AliExpress

realme P4 — в том числе следствие кризиса на рынке памяти. Производители вынуждены резать характеристики чтобы удержать цену. Именно поэтому здесь eMMC 5.1 вместо UFS, один модуль камеры вместо трех и максимум 1080p в видео. Это не только проблема realme, а ситуация на рынке в целом.

Плюсы:

стильный и запоминающийся дизайн для ценителей лопат;

смартфон с большой батареей 7000 мАч на кремний-углеродной технологии — реально два дня жизни;

7000 мАч на кремний-углеродной технологии — реально два дня жизни; AMOLED-экран с нормальной яркостью и цветопередачей — редкость для этой цены;

почти не греется — можно пользоваться на улице летом без дискомфорта;

зарядник 45 Вт и чехол в комплекте.

Минусы:

eMMC 5.1 дает фризы, с которыми придется мириться;

камера без OIS, без ультраширика, без телевика — базовый уровень;

realme UI 6.0 — уже устаревшая версия на старте продаж;

один динамик, жужжащий вибромотор.

Купить realme P4 стоит тем, кому нужен недорогой смартфон для интернета, соцсетей и мессенджеров с хорошей автономностью. Если снимаете много видео или играете в тяжелые игры — смотрите в другую сторону. Обсудить смартфон можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158