OnePlus 10 выйдет раньше, чем мы думали

Несмотря на то, что смартфоны OnePlus официально не продаются в России, их можно найти и купить. Среди наших читателей много фанатов этой марки, включая как минимум одного, который комментирует каждую статью об устройствах OnePlus. Действительно, смартфоны бренда хороши, хоть и не лишены некоторых недостатков. С каждым поколением производитель старается сделать так, чтобы их было как можно меньше, но получается не всегда. Очередное поколение флагмана OnePlus должно появиться совсем скоро, и оно должно стать юбилейным — десятым. И от этого к нему приковывается еще больше внимания. Теперь мы почти точно знаем, каким будет этот смартфон, ведь он прошел необходимую сертификацию.

Новый OnePlus 10

Базовая версия OnePlus 10 прошла через веб-сайт сертификации TENAA, намекая на ее скорый запуск. Китайский гигант готовится к запуску OnePlus 10 Pro в следующем месяце. Предварительные заказы на телефон начнут принимать после его официального анонса. Между тем, OnePlus 10 Pro стал предметом множества утечек и спекуляций. В прошлом месяце на портале 91mobiles появились полные характеристики этого устройства. Публикация дала нам возможность впервые взглянуть на грядущий телефон.

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Что известно о новом OnePlus

Однако подробностей о базовой модели OnePlus 10 было немного. Ранее сообщалось, что в телефоне может быть установлен процессор Snapdragon 8 Gen 1, как и в Pro-версии. Теперь OnePlus 10 был замечен на TENAA. Появление телефона на сайте китайского регулирующего органа — знак того, что ждать осталось совсем недолго.

На скриншоте телефона OnePlus 10 из списка TENAA, предоставленного 91mobiles, показан номер модели NE2210. Данные для сертификации обычно появляются до официального анонса, хотя они и не отражают всей картины.

Однако здесь стоит упомянуть, что номер модели NE2210 не был официально подтвержден, как принадлежащий базовой версии OnePlus 10. Тем не менее, данные TENAA подтверждают, что это будет устройство с поддержкой 5G. К сожалению, на момент подготовки статьи в список не включены изображения или характеристики OnePlus 10 в реальном времени. Однако произойти это должно в самое ближайшее время.

Характеристики OnePlus 10 Pro

Смартфон OnePlus 10 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+. Кроме этого, экран получит защиту Corning Gorilla Glass Victus.

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп будет располагаться в отверстии. Что касается основной камеры, OnePlus 10 Pro, как сообщается, будет иметь модули на 48 Мп, 50 Мп и 8 Мп.

С производительностью традиционно для OnePlus все будет более чем достойно. Новинка получит самый свежий и актуальный восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 1. Более того, телефон будет поставляться максимально с 12 ГБ оперативной памяти, а объем постоянной будет доходить до 512 ГБ. Это не дотягивает до 1 ТБ, который уже сейчас есть у iPhone и некоторых других телефонов, а скоро появится и у Samsung Galaxy S22, но и такого объема будет достаточно почти для всего.

20 ГБ оперативки и 1 ТБ хранилища. Этого телефона не должно существовать.

Телефон будет работать под управлением Android 12 со скином ColorOS 12. Аккумулятор получит емкость 5000 мАч с возможностью быстрой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Проводная будет еще более мощной и достигнет показателя 80 Вт. Это не самые высокий показатель на рынке, но и он доступен единицам устройств.

Когда выйдет OnePlus 10 Pro

Смартфон OnePlus 10 Pro, как сообщается, будет запущен в январе 2022 года. Более подробная информация о базовом OnePlus 10, вероятно, появится в Интернете в ближайшие дни. Телефон, скорее всего, пройдет через другие сайты сертификации и засветит свои основные характеристики.

Ранее руководитель компании дал понять, что новинка должна появиться в начале следующего года. То есть производитель не хочет ждать традиционного марта-апреля для запуска и выпустит новинку раньше, чтобы лучше конкурировать с Samsung Galaxy S22. Правда, такой запуск может состояться только для Китая, а остальной мир увидит новинку в обычные даты. Посмотрим, что будет дальше. А вы ждете новый OnePlus? Готовы его купить?