OnePlus 15 или realme GT 8 Pro — сравнение флагманов на Snapdragon с хорошей камерой

На рынке Android-смартфонов продолжается парад флагманов. После релиза серии камерофонов vivo X300 в России вышел OnePlus 15, а всего неделю назад в продаже появился realme GT 8 Pro, и это — две чрезвычайно похожие модели. Обе являются детищем материнской компании OPPO, обе работают на мощнейшем чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5, да и на маркетплейсах стоят они плюс-минус одинаково: ~ 50 000 ₽. Однако узнать, какой смартфон лучше, мы сможем только в прямом сравнении OnePlus 15 и realme GT 8 Pro.

Отличия OnePlus 15 и realme GT 8 Pro

Хотя оба смартфона вышли из-под крыла OPPO и относятся к сегменту флагманов, каждый из них по-своему уникален. Главная фишка realme GT 8 Pro — сменный блок камер. Вы можете оставить его круглым, каким он является по умолчанию, или же сделать площадку прямоугольной. Специально для этого на странице realme GT 8 Pro на AliExpress есть комплектация «Add Deco», включающая в себя сменный блок и чехол с вырезом под него.

Фишка OnePlus 15 — аналог Action Button, пришедший на смену переключателю режимов из OnePlus 13. Это физическая кнопка, на которую можно назначать различные действия от отключения звука до запуска камеры или перехода в ИИ-пространство Plus Mind. Нечто похожее есть в vivo X300 Pro, однако ничего подобного нет у realme GT 8 Pro.

До выхода новых флагманов было принято считать, что смартфоны realme — младшие братья в семействе OPPO. Однако в текущем поколении это не так. В частности, realme GT 8 Pro получил экран с более высоким разрешением 1440×3136, в то время как у OnePlus 15 оно снизилось до 1272×2772.

Ваш глаз это вряд ли заметит, как и повышенную до 165 Гц частоту экрана OnePlus 15 против 144 Гц у realme GT 8 Pro, так как в обоих случаях подавляющее большинство приложений имеет ограничение в 120 Гц. Также глазами вы не почувствуете технологию LTPO, представленную на OnePlus, зато сможете заметить, что рамки дисплея realme GT 8 Pro чуточку шире. Из-за этого и корпус смартфона при сопоставимой диагонали на доли миллиметра больше.

Смартфоны на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5

Оба смартфона имеют под капотом процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это самый производительный чип на Android-рынке. И можно было бы предположить, что в играх OnePlus 15 и realme GT 8 Pro показывают себя совершенно одинаково. Но все-таки за счет лучшей оптимизации железа более предпочтительным вариантом является OnePlus 15.

При повседневном использовании разницу вообще заметить невозможно. Да, realme использует оболочку realme UI, а OnePlus — OxygenOS. Однако в обоих случаях мы имеем дело с клоном ColorOS от материнской компании OPPO. Те же яйца, только в профиль.

Сравнение камеры OnePlus 15 и realme GT 8 Pro

Самое существенное различие заключается в камерах смартфонов. OnePlus 15 лишился шильдика Hasselblad, а на realme GT 8 Pro есть маркировка японского производителя фотоаппаратов RICOH GR. Впрочем, от RICOH помимо соответствующей надписи здесь лишь специальный режим со специально настроенными фильтрами, позволяющий фотографировать с двумя фокусными расстояниями: 28 мм и 40 мм.

Но главное — это не шильдики, а техническая составляющая камер. И она здесь разная, пускай и не во всем. Сходства и отличия мы наглядно проиллюстрировали в таблице.

Камера OnePlus 15 realme GT 8 Pro Основная 50 МП (1/1.56″, f/1.8) на 24 мм с OIS 50 МП (1/1.56″, f/1.9) на 22 мм с OIS Ультраширокоугольная 50 МП (1/2.88″, f/2.0) на 16 мм без AF 50 МП (1/2.88″, f/2.0) на 16 мм без AF Телеобъектив 50 МП (1/2.76″, f/2.8) на 80 мм с OIS 200 МП (1/1.56″, f/2.6) на 65 мм c OIS Фронтальная 32 МП (1/2.74″, f/2.4) на 21 мм с AF 32 МП (1/3.1″, f/2.4) на 24 мм без AF

Абсолютно идентична у смартфонов лишь ультраширокоугольная камера, а вот все остальные в какой-то мере отличаются. К примеру, основа, имеющая одинаковый сенсор, обладает более широким углом обзора на realme GT 8 Pro. Считается ли это преимуществом? Вряд ли. А вот телеобъектив на realme GT 8 Pro определенно лучше: тут и размер сенсора больше, и разрешение выше.

Все это позволяет realme GT 8 Pro делать более качественные снимки с приближением. Однако балл за фронтальную камеру уходит в актив OnePlus 15. Виной всему более широкий угол для одиночных и групповых снимков, а также крупный сенсор для повышенной четкости.

Сравнение автономности смартфонов realme и OnePlus

Еще одно отличие смартфонов — их автономность. Казалось бы, процессор одинаковый, а емкость аккумулятора почти идентичная: 7300 мАч у OnePlus 15 и 7000 мАч у realme GT 8 Pro. Однако более сбалансированное разрешение экрана OnePlus вкупе с технологией LTPO позволяют ему работать от одного заряда дольше. Особенно это чувствуется в играх и во время просмотра видео.

Автономность обоих смартфонов хороша, но OnePlus 15 в этом плане — настоящий рекордсмен. В то же время заряжаются конкуренты одинаково быстро: от 0 до 100% при помощи адаптера питания на 120 Вт конкурентам требуется 40-45 минут. Однако важно учесть, что OnePlus 15 поставляется без зарядки в комплекте. Также в коробке вы не найдете чехол, который есть у realme GT 8 Pro по умолчанию.

Какой смартфон лучше: OnePlus 15 или realme GT 8 Pro

OnePlus 15 и realme GT 8 Pro — равноценные смартфоны. Небольшие отличия заключаются лишь в производительности, автономности и возможностях камер. При равной цене фотолюбителям лучше подойдет realme GT 8 Pro, а тем, кто хочет получить максимально мощное железо вместе с хорошей автономностью — OnePlus 15.

При этом нужно понимать, что цена плавает. На момент публикации материала realme GT 8 Pro в рамках распродажи AliExpress ощутимо дешевле OnePlus 15. При таких раскладах переплата за OnePlus кажется неоправданной, даже если разница составляет всего 5-7 тысяч рублей.