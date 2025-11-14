OnePlus 15 выходит в России! Чем хорош новый смартфон на Андроиде и где купить его выгоднее всего

OnePlus снова решила порадовать всех фанатов новым флагманом и представила OnePlus 15. Глядя на этот смартфон, становится понятно, чем инженеры занимались в предыдущий год. Аппарат получил высокую производительность, качественные камеры, продвинутый ИИ, а объединяется это всё более чем адекватной ценой. Давайте поближе познакомимся с новым OnePlus 15 и посмотрим, чем он может порадовать не только поклонников бренда, но и обычных покупателей.

С первых минут понятно: OnePlus 15 создавали без компромиссов. Тройная архитектура чипов обеспечивает высочайшую скорость работы и стабильность в любых сценариях. Флагман получил Snapdragon 8 Elite Gen 5, отдельный чип отклика с частотой 3200 Гц и независимый Wi-Fi модуль для стабильного подключения даже в загруженных сетях. Система охлаждения 360 Cryo-Velocity с аэрогелем и белым графитом поддерживает оптимальную температуру при пиковых нагрузках. Это важно, потому что новый дисплей с частотой 165 Гц буквально провоцирует запускать самые требовательные игры и профессиональные приложения.

Экран заслуживает отдельного внимания. Его яркость достигает 1800 нит, а минимальный уровень равен всего одному ниту. Благодаря этому OnePlus 15 одинаково комфортен под ярким солнцем и в полной темноте. Сертификация TÜV Rheinland Intelligent Eye Care пятой версии подтверждает безопасный режим для глаз. Аккумулятор емкостью 7300 мАч порадует не только отличным временем работы, но и ресурсом. Он сохраняет до восьмидесяти процентов емкости через четыре года. Быстрая зарядка 120 Вт обеспечивает полный заряд за 39 минут, а беспроводная 50 Вт AIRVOOC демонстрирует рекордные результаты.

Камера стала одним из ключевых направлений. Тройной модуль по 50 МП создан на базе алгоритма DetailMax Engine. Главный сенсор с оптической стабилизацией, универсальный сверхширокоугольный модуль и телеобъектив с 3,5х оптическим зумом позволяют снимать в любом жанре. OnePlus 15 стал первым Android-смартфоном, который умеет записывать видео в 4K со скоростью 120 кадров в секунду в Dolby Vision. Поддержка LOG формата с предпросмотром LUT фильтров выводит работу с видео на профессиональный уровень.

Операционная система OxygenOS 16 получила новый набор ИИ-возможностей. Появилось интеллектуальное пространство Plus Mind, которое анализирует контент и предлагает персональные сценарии. Google Gemini формирует рекомендации и маршруты на основе заметок. AI Writer и AI Recorder помогают работать с текстами и записями встреч. AI Portrait Glow делает портреты более естественными. Круто, что каждый покупатель флагмана получит три месяца бесплатного доступа к Google AI Pro.

Дизайн тоже обновился. Корпус стал тоньше, визуально легче и получил идеальную балансировку веса. Толщина рамок составляет всего 1,15 миллиметра. Пользователям доступны три цвета: Infinite Black из премиального AG стекла, Sand Storm с усиленной MAO обработкой и эффектный Ultra Violet с двойным покрытием, которое меняет оттенок при смене освещения. Защита соответствует стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Продажи OnePlus 15 стартуют 14 ноября. Смартфон появится на Ozon и AliExpress. В офлайн-сегменте его можно будет приобрести в сети DNS. Естественно, гаджет получит и целый год гарантии от производителя. OnePlus снова представила качественный аппарат с отличным железом. Самое время порадовать себя новеньким девайсом за адекватные деньги.

