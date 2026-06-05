В конце 2025 года я выбирал компактный камерофон и остановился на vivo X300 — про тот выбор написал подробный обзор с объяснением всех причин. Если коротко: хотел смарт, который удобно держать одной рукой, и при этом он снимает на уровне флагмана. Теперь вышел OnePlus 15T, и это именно тот компактный смартфон 2026 года, который я искал тогда. Опоздал ровно на несколько месяцев.

Почему компактный флагман — редкость в 2026 году

Рынок смартфонов в 2026 году — это соревнование батарей и диагоналей. Все производители наперебой предлагают 7000-8000 мАч, но в корпусах 6.7-6.9 дюйма. Компактный смартфон с большой батареей — это почти оксюморон. Именно поэтому я в свое время выбрал vivo X300: там 6040 мАч в корпусе с экраном 6.3 дюйма, что уже редкость. Новый OnePlus 15T идет дальше: 7500 мАч в аналогичном корпусе. Это примерно размер iPhone 16 Pro, но с батареей почти вдвое большей емкости. Это настоящий инженерный подвиг.

Купить OnePlus 15T

Цена OnePlus 15T на AliExpress — 37 168 рублей за китайскую версию. Для сравнения: мой vivo X300 в китайской версии стоит порядка 43 000 рублей. OnePlus 15T дешевле, с батареей крупнее и процессором помощнее. Если бы он вышел полгода назад, история могла бы закончиться иначе. Актуальные предложения публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Обзор смартфона OnePlus 15T

Телефон OnePlus 15T выпускается в трех цветах: коричневый, белый и зеленый Relaxed Matcha. Матовое стекло с AG-травлением не собирает отпечатки даже без чехла. На ощупь напоминает нефрит: прохладный, приятный, чистый.

Экран 6.32 дюйма AMOLED с рамками 1.1 мм (тоньше банковской карты). При таком размере рамок дисплей занимает практически всю переднюю панель. 165 Гц — это рекорд среди компактных флагманов, ни у кого в этом форм-факторе такого нет. Для тех, кто выбирает, какой компактный смартфон купить в 2026 году, экран OnePlus 15T станет главным аргументом. А ширина 71.8 мм означает, что большой палец дотягивается до любого угла экрана без перехвата. Баланс 50:50, то есть центр тяжести точно в ладони. Если вы устали от 6.8-7.0-дюймовых кирпичей — это ощущение поначалу кажется неправдоподобным.

Камера OnePlus 15T — перископ вместо ультраширика

Вот где нужно говорить честно. Характеристики OnePlus 15T по камерам выглядят так: 50 МП основная с OIS и 50 МП перископный телевик 3.5x с фокусным расстоянием 85 мм. Все. Ультраширика нет.

Это сознательное решение, а не экономия. OnePlus пожертвовала ультраширококим углом ради качественного перископа, и выбор в пользу телевика понятен. 85 мм — идеальное фокусное расстояние для портретов. Алгоритм LUMO Condensed Light от OPPO обеспечивает стабильную работу со сложным светом.

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Но если вы регулярно снимаете архитектуру, пейзажи или тесные интерьеры, отсутствие ультраширика будет ощущаться. Это компромисс ради компактности, а не недосмотр. Следить за новостями о смартфоне OnePlus 15T и других новинках удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Производительность: Snapdragon 8 Elite Gen 5 в компакте

Обзор OnePlus 15T невозможен без разговора про нагрев: это вечная проблема компактных смартфонов с мощными чипами. В большом корпусе испарительная камера занимает много места и хорошо рассеивает тепло. В маленьком — все жертвы ради компактности.

Купить OnePlus 15T

OnePlus решила это нетривиально. Испарительная камера площадью 5150 мм² занимает около 80% площади передней части корпуса. Это немало для такого маленького устройства. OnePlus 15T в AnTuTu набирает 3 983 248 баллов — результат на уровне флагманов без каких-либо оговорок. Длительный экспорт видео и тяжелые игры не вызывают точечного перегрева. Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 3 нм в паре с 16 ГБ LPDDR5X Ultra Pro — это даже избыточная производительность для повседневных задач. Но это и хорошо: запас мощности означает, что через два года смартфон не начнет тормозить.

Батарея и автономность OnePlus 15T

7500 мАч — главная причина, по которой я жалею, что купил vivo X300 до выхода OnePlus 15T. У vivo 6040 мАч — это полтора дня при умеренном использовании. OnePlus 15T при той же диагонали дает два полных дня. При активном использовании — уверенный день с запасом.

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100 Вт проводная зарядка заряжает 7500 мАч примерно за 40-45 минут. Беспроводная 50 Вт — за полтора часа. Утром 10 минут у розетки дают около 30% заряда — достаточно, чтобы выйти из дома без тревоги.

OnePlus 15T vs OnePlus 15 — что выбрать

Вот главный вопрос для покупателя. Обе модели стоят до 40 тысяч рублей — OnePlus 15 подешевел до той же цены, что делает сравнение особенно острым.

Купить OnePlus 15T

OnePlus 15T vs OnePlus 15 — в чем реальная разница:

размер: OnePlus 15T 6.32″ против 6.78″ у OnePlus 15 — принципиальное отличие для тех, кому важна компактность;

OnePlus 15T 6.32″ против 6.78″ у OnePlus 15 — принципиальное отличие для тех, кому важна компактность; ультраширик: у OnePlus 15 три камеры с ультраширокоугольным модулем, у 15T только основная и перископ;

у OnePlus 15 три камеры с ультраширокоугольным модулем, у 15T только основная и перископ; батарея: 7500 мАч у OnePlus 15T против 7300 мАч у OnePlus 15 — OnePlus 15T живет дольше;

7500 мАч у OnePlus 15T против 7300 мАч у OnePlus 15 — OnePlus 15T живет дольше; охлаждение: у OnePlus 15 корпус крупнее, а потому тепло рассеивается чуть лучше под длительной нагрузкой;

у OnePlus 15 корпус крупнее, а потому тепло рассеивается чуть лучше под длительной нагрузкой; прошивка OnePlus 15: глобальная версия с OxygenOS 16 на базе Android 16.

Мой вывод: если вам нужен компактный смартфон — берите OnePlus 15T без сомнений. Если снимаете ультраширок часто и не готовы от него отказаться — берите OnePlus 15. Купить OnePlus 15T в России официально нельзя — только через AliExpress. OnePlus 15T на AliExpress за 38 965 рублей — это лучший компактный смартфон с большой батареей за эти деньги прямо сейчас.