2026-й — тяжёлый год для смартфонов и всех, кто ими интересуется. На рынке разворачивается кризис памяти из-за бума искусственного интеллекта, что негативным образом сказывается на характеристиках и ценах новых устройств. Очередной пример — наследник культового OnePlus 15, который продолжает расходиться огромными тиражами как самый сбалансированный флагман за свои деньги. В сеть утекли предполагаемые цены OnePlus 16 для китайского рынка. Если информация верна, смартфон стартует заметно дороже прошлогоднего OnePlus 15.

Сколько будет стоить OnePlus 16

Информацию опубликовал аккаунт @OnePlusClub. По его данным, базовая версия получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ под файлы за 4999 юаней (примерно 60 000 рублей). Это возвращение варианта с 8 ГБ ОЗУ — такого в топовой линейке OnePlus не было со времён OnePlus 11 в 2023 году, после которого флагманы получали минимум 12 ГБ оперативной памяти.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Дальше идут более дорогие комплектации. Утечка называет версии 12/256 ГБ за 5499 юаней (около 65 000 рублей), 12/512 ГБ за 5999 юаней (около 71 000 рублей) и лимитированную 16/1 ТБ за 7499 юаней (около 89 000 рублей). При этом источник утверждает, что версии с 24 ГБ оперативной памяти в этот раз не будет.

Насколько OnePlus 16 дороже OnePlus 15

Чтобы понять масштаб подорожания, полезно сравнить со стартовыми ценами прошлого поколения. OnePlus 15 в Китае вышел так:

12/256 ГБ за 3999 юаней (около 47 000 рублей);

за 3999 юаней (около 47 000 рублей); 12/512 ГБ за 4299 юаней (около 51 000 рублей);

за 4299 юаней (около 51 000 рублей); 16/256 ГБ за 4599 юаней (около 55 000 рублей);

за 4599 юаней (около 55 000 рублей); 16/512 ГБ за 4899 юаней (около 58 000 рублей);

за 4899 юаней (около 58 000 рублей); 16 ГБ/1 ТБ за 5399 юаней (около 64 000 рублей).

Купить OnePlus 15

Если сопоставить сравнимые конфигурации, разница внушительная: за 12/256 ГБ просят на 1500 юаней (~ 18 000 рублей) больше, чем годом ранее. Основная причина на поверхности — цены на память сильно выросли за последний год, и это напрямую поднимает стартовую стоимость. То есть дело не в жадности бренда, а в общем удорожании комплектующих, которое бьёт по всему рынку.

Какими будут камера, экран и батарея OnePlus 16

Начинка — тоже пока на уровне слухов, но цельная картина складывается. По ранним данным, смартфон получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, который, как ожидается, построят по 2-нанометровому техпроцессу — это про более высокую производительность и потенциально лучшую энергоэффективность.

Экран, по слухам, будет плоским OLED на 6,78 дюйма с разрешением 1.5K и частотой обновления до 185 Гц. Ёмкость батареи, как утверждается, подберётся почти к 9000 мАч, а на задней панели ожидают основной датчик на 200 мегапикселей, сверхширокоугольный на 50 мегапикселей и перископический телевик на 50 мегапикселей с 3,5-кратным оптическим зумом.

Дойдёт ли OnePlus 16 до России и других рынков

Здесь важный момент для тех, кто прицеливается на новинку. OnePlus уже официально подтвердил, что не будет запускать новые продукты в Северной Америке и Европе. Более того, свежие сигналы указывают, что OnePlus 16 может обойти стороной и Индию, а это ещё сильнее сузит его географию.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

На практике это значит, что официального выхода за пределами Китая может не быть вовсе. Для российского покупателя такой смартфон может остаться вариантом только через параллельный импорт и с китайской прошивкой на старте, хотя местный офис пока опровергает все заявления об уходе из розницы. Цен для России в источнике нет, поэтому любые рублёвые ценники сейчас были бы догадкой.

Стоит ли ждать OnePlus 16

Пока перед нами утечка от одного источника, и сам автор сообщения советует относиться к цифрам с осторожностью до официального анонса. Если данные подтвердятся, картина такая: мощное железо, но ощутимо выросшая стартовая цена и очень узкая география продаж. В связи с чем OnePlus 15, который сейчас продаётся на AliExpress за 54 000 рублей, выглядит отличным вариантом для покупки.

Купить OnePlus 15

Тем, кто живёт в России или Европе, спешить точно некуда — официально устройство здесь, судя по всему, не появится. А тем, кто готов брать китайские флагманы через посредников, имеет смысл дождаться реального анонса и финальных цен, а не ориентироваться на предварительные слухи.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158