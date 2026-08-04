2026-й — тяжёлый год для смартфонов и всех, кто ими интересуется. На рынке разворачивается кризис памяти из-за бума искусственного интеллекта, что негативным образом сказывается на характеристиках и ценах новых устройств. Очередной пример — наследник культового OnePlus 15, который продолжает расходиться огромными тиражами как самый сбалансированный флагман за свои деньги. В сеть утекли предполагаемые цены OnePlus 16 для китайского рынка. Если информация верна, смартфон стартует заметно дороже прошлогоднего OnePlus 15.

Вероятный дизайн нового OnePlus 16. Фото.

Вероятный дизайн нового OnePlus 16

Сколько будет стоить OnePlus 16

Информацию опубликовал аккаунт @OnePlusClub. По его данным, базовая версия получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ под файлы за 4999 юаней (примерно 60 000 рублей). Это возвращение варианта с 8 ГБ ОЗУ — такого в топовой линейке OnePlus не было со времён OnePlus 11 в 2023 году, после которого флагманы получали минимум 12 ГБ оперативной памяти.

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Дальше идут более дорогие комплектации. Утечка называет версии 12/256 ГБ за 5499 юаней (около 65 000 рублей), 12/512 ГБ за 5999 юаней (около 71 000 рублей) и лимитированную 16/1 ТБ за 7499 юаней (около 89 000 рублей). При этом источник утверждает, что версии с 24 ГБ оперативной памяти в этот раз не будет.

Насколько OnePlus 16 дороже OnePlus 15

Чтобы понять масштаб подорожания, полезно сравнить со стартовыми ценами прошлого поколения. OnePlus 15 в Китае вышел так:

  • 12/256 ГБ за 3999 юаней (около 47 000 рублей);
  • 12/512 ГБ за 4299 юаней (около 51 000 рублей);
  • 16/256 ГБ за 4599 юаней (около 55 000 рублей);
  • 16/512 ГБ за 4899 юаней (около 58 000 рублей);
  • 16 ГБ/1 ТБ за 5399 юаней (около 64 000 рублей).

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Если сопоставить сравнимые конфигурации, разница внушительная: за 12/256 ГБ просят на 1500 юаней (~ 18 000 рублей) больше, чем годом ранее. Основная причина на поверхности — цены на память сильно выросли за последний год, и это напрямую поднимает стартовую стоимость. То есть дело не в жадности бренда, а в общем удорожании комплектующих, которое бьёт по всему рынку.

Какими будут камера, экран и батарея OnePlus 16

Начинка — тоже пока на уровне слухов, но цельная картина складывается. По ранним данным, смартфон получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, который, как ожидается, построят по 2-нанометровому техпроцессу — это про более высокую производительность и потенциально лучшую энергоэффективность.

Смартфон получит большой экран с частотой обновления 185 Гц. Фото.

Смартфон получит большой экран с частотой обновления 185 Гц

Экран, по слухам, будет плоским OLED на 6,78 дюйма с разрешением 1.5K и частотой обновления до 185 Гц. Ёмкость батареи, как утверждается, подберётся почти к 9000 мАч, а на задней панели ожидают основной датчик на 200 мегапикселей, сверхширокоугольный на 50 мегапикселей и перископический телевик на 50 мегапикселей с 3,5-кратным оптическим зумом.

Дойдёт ли OnePlus 16 до России и других рынков

Здесь важный момент для тех, кто прицеливается на новинку. OnePlus уже официально подтвердил, что не будет запускать новые продукты в Северной Америке и Европе. Более того, свежие сигналы указывают, что OnePlus 16 может обойти стороной и Индию, а это ещё сильнее сузит его географию.

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На практике это значит, что официального выхода за пределами Китая может не быть вовсе. Для российского покупателя такой смартфон может остаться вариантом только через параллельный импорт и с китайской прошивкой на старте, хотя местный офис пока опровергает все заявления об уходе из розницы. Цен для России в источнике нет, поэтому любые рублёвые ценники сейчас были бы догадкой.

Стоит ли ждать OnePlus 16

Пока перед нами утечка от одного источника, и сам автор сообщения советует относиться к цифрам с осторожностью до официального анонса. Если данные подтвердятся, картина такая: мощное железо, но ощутимо выросшая стартовая цена и очень узкая география продаж. В связи с чем OnePlus 15, который сейчас продаётся на AliExpress за 54 000 рублей, выглядит отличным вариантом для покупки.

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Тем, кто живёт в России или Европе, спешить точно некуда — официально устройство здесь, судя по всему, не появится. А тем, кто готов брать китайские флагманы через посредников, имеет смысл дождаться реального анонса и финальных цен, а не ориентироваться на предварительные слухи.

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