Пока культовый флагман OnePlus 15 разлетается быстрее горячих пирожков на рынке, производитель готовит к релизу смартфон OnePlus 16, и уже сейчас стала известна его примерная дата выхода наряду с ключевыми характеристиками. Новый флагман получит батарею примерно на 9000 мАч, ультратонкие рамки вокруг экрана и обновлённый блок камер. Все детали ниже — это утечка, а не официальный анонс, поэтому воспринимать их стоит с осторожностью.

Каким будет OnePlus 16

Свежую утечку опубликовал инсайдер Digital Chat Station — один из самых цитируемых источников по китайским смартфонам. По его словам, прототип OnePlus 16 не меняет фирменный стиль бренда радикально, а продолжает уже знакомую линию дизайна. Иными словами, революции во внешности ждать не стоит.

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По информации инсайдера, OnePlus 16 получит плоский экран на 6,78 дюйма с узкими и симметричными рамками со всех сторон. За тонкие рамки отвечает технология упаковки дисплея, которая позволяет спрятать управляющую электронику под экран и уменьшить окантовку.

Ранее сообщалось, что рамки будут тоньше 1 мм, а сам экран поддержит частоту обновления до 185 Гц. Высокая частота обновления делает прокрутку и анимации плавнее, но на практике разница между 165 и 185 Гц заметна далеко не всем. На задней панели ожидается компактный квадратный блок камер — тот же, что дебютировал на OnePlus 15.

Батарея OnePlus 16 — какой она будет

Самый интересный пункт для повседневного использования — батарея примерно на 9000 мАч. Для сравнения: у большинства нынешних флагманов ёмкость держится в районе 6000 мАч, а OnePlus 15 имеет аккумулятор на 7300 мАч, что на момент выхода было одной из главных причин купить смартфон в 2026 году.

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Если цифра подтвердится, автономность может стать одним из главных козырей модели. Заряжаться OnePlus 16, по слухам, будет по проводу на скорости 100 Вт и по воздуху на 50 Вт. Это уже привычные для флагманов OnePlus значения, так что здесь сюрпризов нет.

Камера OnePlus 16: 200 МП и перископ

Отдельные отчёты обещают основную камеру на 200 мегапикселей. К ней прилагается сверхширокоугольный модуль на 50 мегапикселей и перископический телеобъектив тоже на 50 мегапикселей — такой позволяет снимать удалённые объекты без сильной потери качества.

Здесь стоит быть трезвым: большое число мегапикселей само по себе не гарантирует хороших фото. Итоговое качество зависит от размера сенсора, оптики и обработки. Насколько апгрейд окажется реальным, а не маркетинговым, покажут только полноценные тесты после выхода.

Дата выхода OnePlus 16 и стоит ли покупать новый смартфон

Инсайдер называет октябрь как срок выхода OnePlus 16. Он также отметил, что окно конца сентября уже перегружено анонсами, поэтому октябрь выглядит логичным выбором. В комментариях зашла речь и о конкуренте iQOO 16, который тоже может выйти в октябре.

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Ожидается, что OnePlus 16 станет первым смартфоном компании на ColorOS 17 на базе Android 17, а работать он будет на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Проверить, что из этого войдёт в финальную версию, можно будет только на официальной презентации. Но с учётом дефицита памяти новинка точно не будет выгоднее OnePlus 15, чьи остатки сейчас распродают на AliExpress.

Купить OnePlus 16

Если вы планировали менять смартфон в ближайшие месяцы и присматриваетесь к флагманам OnePlus, есть смысл дождаться октября лишь для того, чтобы понять реальные характеристики и не переплачивать за уходящее поколение. Всем остальным можно спокойно наблюдать за утечками: до анонса цифры ещё не раз уточнятся.