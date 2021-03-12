OnePlus 9 показал себя в GeekBench. Сколько баллов он набрал

Мы уже знаем, что серия OnePlus 9 будет представлена 24 марта. Информация официальная и сомневаться в этом не приходится. Но теперь у нас есть еще кое-что об этом устройстве. Смартфоны засветились в базе данных популярного теста производительности GeekBench. Кроме результата, который они показали, мы теперь можем сказать немного больше об их характеристиках. Конечно, это еще не все и презентация расскажет нам много интересного о новинках, но уже сейчас можно принимать решение, о том, стоит ли ждать этот смартфон или в нем не будет того, что вам нужно. Забегая вперед, можно сказать, что новые данные о серии OnePlus 9 выглядят довольно интересно и заслуживают внимания.

OnePlus 9 в GeekBench

Как обычно после подобного тестирования подтверждаются или всплывают номерные названия моделей. В данном случае OnePlus 9 получил маркировку LE2115, а OnePlus 9 Pro назвали LE2125. Веб-сайт Geekbench раскрывает детали процессора, оперативной памяти и программного обеспечения устройств.

Конечно, серия OnePlus 9 будет поставляться с чипсетом под кодовым названием «lahaina». Это процессор Snapdragon 888. Ранее некоторые утечки говорили о том, что только модель с приставкой Pro будет использовать этот чип. Однако сейчас мы можем сказать, что обычный OnePlus 9 также будет использовать Snapdragon 888. Кроме того, мы узнали, что OnePlus 9 будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти и работать на Android 11 из коробки.

Характеристики OnePlus 9

Кроме того, что OnePlus 9 Pro будет работать на чипе Snapdragon 888 известно, что он получит 6,55-дюймовый экран с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Размер этого экрана составит 70×151 мм.

Смартфон оснастили 3 датчиками камеры, а сам набор был подготовлен при содействии Hasselblad. Для питания выбрали батарею емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 65 Вт. Минимальная конфигурация получит 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство будет доступно в глянцевом черном, синем и фиолетовом цветах.

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Характеристики OnePlus 9 Pro

OnePlus тизернула дизайн OnePlus 9 Pro, показав его серую форму корпуса и прямоугольный модуль камеры. Этот смартфон будет оснащен четырьмя камерами, и OnePlus подтвердила, что среди них будет 50 Мп сверхширокоугольная камера Sony IMX766. Также есть еще три модуля, а именно 48 Мп основная камера IMX789, 8 Мп телеобъектив и 2 Мп дополнительный модуль. Все это сопровождается лазерной автофокусировкой.

OnePlus 9 Pro поддерживает запись видео 8K (30 кадров в секунду) и видео 4K (120 кадров в секунду). Также считается, что OnePlus 9 Pro оснащен дисплеем с разрешением QHD+, диагональю 6,7 дюйма с частотой 120 Гц. Работать смартфон естественно будет на Snapdragon 888. Оперативной памяти будет минимум 12 ГБ, а постоянной 256 ГБ. Устройство будет доступно в черном, зеленом и серебристом цветах.

Часть приведенных характеристик подтвердилась тестами, но все равно самое интересное ждет нас на презентации. Только там компания расскажет обо всем, покажет окончательный дизайн новинок. Может быть для нас готовят даже какой-то сюрприз.

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Что еще будет в OnePlus 9

Если руководствоваться логикой и тенденциями развития смартфонов китайского бренда, в этом году мы должны получить некоторые полезные функции, вроде быстрой беспроводной зарядки, стереодинамиков, водонепроницаемости, пыленепроницаемость и, естественно, 5G.

Эта технология уже является не просто важной, а обязательной. С другой стороны, отказ от 5G на данном этапе позволяет неплохо сэкономить на производстве, а значит — сделать смартфон дешевле для покупателя.

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Не зря же на днях появилась информация, что Qualcomm готовит отдельную версию своего топового процессора без поддержки 5G. Так получится сделать смартфоны, которые на нем выходят намного дешевле. Особенно актуально это будет для тех стран, где новые стандарты связи только готовятся. Сейчас модем просто находится внутри корпуса, но не выполняет никакой функции.