OnePlus готова «опять раскачать лодку». OnePlus Z уже рядом

Ох уж этот OnePlus! Постоянно что-то придумывает и готовит для того, чтобы раскачать рынок. В эту фразу я вложил долю иронии, но не могу не отметить, что уважаю компанию за то, что она производит крутые телефоны, которые мне даже нравятся, хоть я и не очень хорошо отношусь к ее философии. Сейчас руководитель компании дал понять, что новый смартфон не просто выйдет когда-то, а что нам уже пора приготовиться к тому, что OnePlus ”опять раскачает лодку”. Звучит, конечно, очень сильно, особенно учитывая, что ждем мы всего лишь бюджетник. Впрочем, не исключено, что именно этот бюджетник засунет куда подальше и iPhone SE, и еще не вышедший Google Pixel 4a. Так что там с OnePlus Z?

Скоро выйдет новый OnePlus Z

Генеральный директор OnePlus Пит Лау разместил в социальных сетях запись, в которой сказал, что компания готовит ”что-то новое”. Эту идею поддержал и сооснователь компании Карл Пей отметив, что компания ”снова раскачает лодку”. Чтобы это могло означать?

Все мы помним о том, что компания уже показала новый флагман пару месяцев назад, когда выпустила OnePlus 8, который, кроме как с приставкой ”дорогущий”, я вспоминать не могу. Все это время мы задумывались над тем, где в этой схеме дешевая модель, к которым компания нас приучила, и почему теперь iPhone стоит в два раза дешевле OnePlus, хотя всего несколько лет назад картина была диаметрально противоположной.

Сможет ли дешевый OnePlus что-то изменить

Похоже, что бюджетник, о котором мы так долго говорили в течение этих двух месяцев, все же выйдет, и именно он ”раскачает лодку”. Говорить о других продуктах не приходится, ведь телевизоры компании продаются только в Индии, да и не так они хорошо зашли на первых порах, чтобы раскачать что-то. Другие продукты, даже если они появятся (планшет, ноутбук и так далее) тоже едва ли смогут сотворить то, что сможет бюджетный OnePlus Z или, как его еще иногда называют, OnePlus Nord.

То, что такая запись появилась в Twitter руководителя компании, говорит о том, что это уже не просто слова или планы. Судя по всему, счет идет чуть ли не на дни, поэтому, если вы хотели обновить смартфон, но OnePlus 8 для вас слишком дорогой, а купить хочется именно что-то от этого производителя, не торопитесь изучать предложения конкурентов.

Появившаяся запись пока дает больше вопросов, чем ответов. Например, почему в ней используется логотип синего цвета, а не белого, который традиционно украшает продукцию компании? Особенно странно это становится на фоне того, какое большое внимание компания уделяет своему логотипу, и то, как она решила его изменить, чтобы отдать дань уважения своим пользователям.

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Что означает выход дешевого OnePlus

Возможно, голубой цвет может намекать на то, что компания хочет всего навсего выпустить новые цвета OnePlus 8, но это совсем не тянет на раскачивание лодки. Куда больше верится в то, что это говорит о выходе One Plus Nord.

Подкидывает пищи для размышлений и хэштег, которым сопроводил свою запись соучредитель OnePlus Карл Пей — ”#NewBeginnings”. В переводе это означает новое начало. Интерпретировать эту фразу можно по-разному, например, что компания действительно хочет выпустить какой-то новый продукт, который будет прорывным. Но во-первых, это само по себе маловероятно, а во-вторых, это куда больше похоже на отсылку на несколько лет назад.

Я имею в виду те времена, когда компания, кроме основной линейки смартфонов, выпустила модель OnePlus X, которая была недорогой даже на фоне невысоких цен того времени и полюбилась многим. Мне кажется, что именно это означает ”новое начало” — оно именно новое. Компания как бы снова начинает с недорогих телефонов и перевыпускает свой старый смартфон на новый лад. Хотя, правильнее сказать не смартфон, а идею смартфона.

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В последнее время было очень много слухов о том, каким будет новый OnePlus, если он все же выйдет. Больше всего информации было по поводу названия, и вся она сводилась к тому, что новинка будет называться OnePlus Z. Хотя, в последнее время, многие снова вспомнили, что в апреле помимо двух основных моделей ждали еще и OnePlus 8 Lite. Возможно, компания его отложила, но, как я уже сказал выше, фраза ”новое начало” заставляет усомниться в таком нейминге.

Характеристики OnePlus Z

Среди основных характеристик, которые стоит ждать от нового смартфона, если нам намекают именно на его выход, стоит назвать OLED-экран с частотой обновления 90 Гц. Работать новинка, скорее всего, будет на процессоре Qualcomm Snapdragon 765, а вот про поддержку 5G пока ничего неизвестно. Нельзя точно сказать и о емкости аккумулятора, но в быстрой 30-ваттной зарядке сомневаться не приходится, как и в наличии на корпусе четырех камер.

Когда OnePlus Z все же выйдет, мы расскажем об этом первыми в нашем новостном Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего интересного.

Нам остается подождать уже совсем недолго и тайное станет явным. Одна маленькая запись в Twitter руководителя компании заставляет нас задуматься, пофантазировать и еще сильнее ждать новый OnePlus Z. Не скажу, что он сам по себе интересен мне больше остальных устройств, которые выходили и еще выйдут в этом году. Но он интересен с точки зрения эволюции компании OnePlus. Посмотрим, что она нам приготовила.