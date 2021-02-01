OnePlus готовит что-то особенное в 2021 году. Чего ждать?

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Артем Сутягин 0

OnePlus начала свой путь в 2014 году с OnePlus One, который произвел революцию на рынке, как самый первый настоящий убийца флагманов. Благодаря этому бренду рынок получил множество премиальных смартфонов. Прошлый год был одним из самых важных в недолгой истории OnePlus. Бренд выпустил премиальный телефон среднего класса, заполнил собой стандартный средний уровень и даже подготовил смартфон в бюджетном сегменте. И все это помимо трех флагманов. Теперь OnePlus присутствует во всех сегментах рынка и в 2021 году его присутствие будет только расти. Несколько дней назад Пит Лау, генеральный директор OnePlus Technology и основатель OnePlus Mobile, сказал, что OnePlus сформулировала грандиозный план на 2021 год. Интересно, что сказано это было в том квартале, когда должен выйти новый OnePlus 9. Связаны ли эти два события или топ-менеджер говорил намного более широко?

OnePlus

OnePlus готовит нам что-то интересное

Что будет с OnePlus в 2021 году

Пит Лау, генеральный директор OnePlus, заявил, что прошел уже полный месяц 2021 года, но в отрыве от контекста такое заявление кажется слишком очевидным. Куда интереснее кажется дополнения его рассуждений и то, что он сказал о планах компании на будущее. Он отметил, что у OnePlus большие планы на 2021 год.

Китайский бренд очень популярен за пределами домашнего региона. В частности в Индии, США и Европе. Поэтому твит основателя компании собрал много отзывов. Некоторые пользователи проявили любопытство, а другие начали дразнить OnePlus. Одни предполагали безумные вещи, вроде «приобретения Apple«, другие заявляли, что это как-то связано с серией OnePlus 9.

Пит Лау

Пит Лау смог сделать OnePlus той компанией, которой она сейчас является.

Скорее всего, речь идет именно о серии OnePlus 9, дебют которой запланирован на конец первого квартала 2021 года. В этом году бренд представит три новых смартфона, получивших название OnePlus 9, 9 Pro и 9 Lite. Хотя две стандартные версии будут поставляться со Snapdragon 888, можно предположить, что в варианте Lite будет установлен Snapdragon 870, что также делает его флагманом, но по более низкой цене. Правда, гарантий появления OnePlus с приставкой ”Lite” пока нет. В прошлом году мы его тоже ждали, но компания придерживалась другого мнения.

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Новые устройства будут оснащены очень мощными камерами. Если вы помните, то Пит Лау ранее заявлял, что в этом году компания вложит огромные средства в камеры. Основная цель таких инвестиций — стать мировым лидером по качеству изображения. Задача кажется сложной, но на протяжении всей своей недолгой истории OnePlus доказывает, что она старается сделать невозможное возможным. Да и камеры достигли в своем развитии такого уровня, что конкуренция стала очень серьезной и многие бренды в состоянии прибавить и возглавить рейтинги. Наибольшие шансы на это есть именно сейчас, когда предыдущий лидер мобильной фотографии переживает не самые лучшие времена. Я говорю про Huawei.

P40 Pro

Камеры Huawei были почти эталоном, но теперь перестанут им быть.

Характеристики OnePlus 9

Возвращаясь к OnePlus 9, стоит сказать, что согласно утечкам, он получит две большие основные камеры, но без перископических линз. Некоторые даже заявляют, что OnePlus будет в этом году сотрудничать с Leica или Hasselblad — серьезными представителями мира фотографии, давно вписавшими свои имена в книгу славы. Свидетельства этого были и раньше, но сейчас в пользу этого утверждения дополнительно говорит то, что Пит Лау также обратил внимание на Hasselblad и Leica на этой неделе.

Leica

Leica уже давно сотрудничает с производителями смартфонов, но это не значит, что компания поставляет готовые решения. Она помогает настраивать камеры, что не менее важно

По слухам, в серии OnePlus 9 будет использоваться один из топовых дисплеев Samsung Display. Он получит скругленные грани, диагональ 6,55 дюйма, разрешение FHD+ и частоту обновления 120 Гц.

OnePlus 9 Pro получит экран и диагональю 6,78 дюйма и разрешением QHD+. Остальные характеристики будут идентичны базовой модели — OLED-матрица, 120 Гц и скругленные грани.

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Камера OnePlus 9 получит сенсор Sony IMX689, сверхширокоугольный объектив и макрообъектив. Вариант Pro будет иметь батарею емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой 65 Вт и беспроводной зарядкой 45 Вт. В телефонах также будут двойные стереодинамики и защита от пыли и воды IP68.

Слухи говорят о том, что новинка, несмотря на характеристики, будет весить меньше 200 грамм, что приятно. Выбор цветовых решений будет интересным, а презентация новинки должна состояться не позднее конца марта 2021 года.

OnePlus 9

Судя по утечкам, OnePlus 9 будет таким.

Что еще покажет OnePlus в 2021 году

Кроме флагманского смартфона, в 2021 году OnePlus должна обновить серии, которые появились в прошлом году — One Plus Nord, OnePlus Nord N10 и One Plus Nord N100. Интересно, какие названия они получат. Как думаете, это будут вариации цифр в названии или просто приписка порядкового номера поколения?

Также мы ждем от компании появления новых смарт-часов, о которых я буквально недавно рассказывал в отдельной статье. А еще к концу года мы, скорее всего, получим второе поколение OnePlus Band.

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Этого уже достаточно, чтобы говорить о больших планах OnePlus на свое будущее. Но может быть, этим все не ограничится и Пит Лау еще расскажет нам о чем-то, чего мы даже не ждали. Например, из сферы автомобильной промышленности или дополненной реальности. Впрочем, это уже скорее фантазии. Но только в отношении 2021 года, но не последующих лет. Компания взяла хороший старт и может еще не раз нас порадовать новыми продуктами.

OnePlus Watch

Пока нельзя с точностью сказать, какими будут OnePlus Watch, но они будут, и это важно!

Можно ли купить OnePlus в России

Главное, чтобы OnePlus официально пришла на наш рынок. Тогда с гаджетами и с ее популярностью станет намного лучше. В свое время попытка выхода предпринималась и OnePlus 6 официально продавался в российских магазинах. В частности, он до сих пор висит на сайте М.Видео, хоть и с пометкой ”распродан”.

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Большое количество отзывов говорит о том, что смартфон пользовался популярностью, но видимо недостаточной для того, чтобы заинтересовать компанию в усилении присутствия. Теперь, с появлением более доступных моделей, интерес общественности может стать выше, а компания пересмотрит планы своего присутствия в России.

Пока тем, кто хочет купить смартфоны OnePlus, надо заказывать их из Китая или покупать у перекупщиков с наценкой от 10 до 20 процентов. Тоже не самый плохой вариант, но официальное присутствие намного интереснее. Согласитесь?

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