OnePlus готовится выпустить самый некрасивый телефон

Помните, как OnePlus сидела себе тихонечко и копировала лучшие решения Apple? Всем пользователям это нравилось, и они закрывали на это глаза. Apple тоже не сильно возмущалась, так как ее кто только не копировал, но те, кто поумнее, делали это довольно осторожно. Такой была и OnePlus. Но пару лет назад, почувствовав свою силу, компания пустилась во все тяжкие и начала свои эксперименты с дизайном, в которых не стала забывать про Apple. В результате на свет появлялось что-то невразумительное. Хотя технически смартфоны в целом оставались довольно неплохими. И вот нас ждет еще одна новинка.

Каким будет новый OnePlus

Мы видели множество утечек о следующем флагманском устройстве OnePlus, которым, как говорят, будет OnePlus 10 или OnePlus 10T. В любом случае на этой неделе в сети появились новые рендеры вместе с предполагаемыми характеристиками.

MySmartPrice получил рендер телефона от аналитика Йогеша Брара, на котором показано устройство (номер модели CPH2413), имеющее сходство с OnePlus 10 Pro. В частности, у нас есть корпус задней камеры аналогичного дизайна, который, кажется, сливается с краем устройства. Однако на корпусе нет логотипа Hasselblad, а вспышка находится в другом месте. Внешне такой дизайн как бы вобрал в себя модуль камеры от Samsung, который дизайнеры постарались сделать аккуратным, и огромные линзы камер, как в iPhone 13 Pro Max. Мы уже видели это в Pro-версии, но симпатичнее телефон от этого не становится. Субъективно это очень странный и некрасивый смартфон.

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Чем OnePlus 10T будет отличаться от OnePlus 10 Pro

Однако предполагаемый OnePlus 10/10T отличается от 10 Pro тем, что отверстие фронтальной камеры располагается в центре, а не в левом углу экрана. Также сообщается, что он будет выпускаться в черном и белом цветах. Но мы вправе ждать расширения палитры.

Очень удивительно на полученных изображениях отсутствие логотипа Hasselblad. Хотя вряд ли стоит переживать из-за этого. Скорее всего, автор рендера или не стал утруждать себя этим, или просто поленился добиться фирменного стиля. Вероятно, придется дождаться официальных изображений, чтобы увидеть, вернется ли брендинг.

Быстрое отключение уведомление OnePlus

Что, пожалуй, больше всего разочаровывает, так это отсутствие ползунка уведомлений, как и в предыдущих рендерах. Брар ранее говорил, что слайдер будет в основном ограничен премиальными телефонами OnePlus и некоторыми флагманами Oppo.

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Характеристики OnePlus 10T

MySmartPrice и Брар также опубликовали характеристики, которые не требуют большого таланта, чтобы их предсказать. Сообщается, что смартфон будет поставляться с чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1, объемом оперативной памяти от 8 до 12 ГБ LPDDR5 и от 128 до 256 ГБ постоянного хранилища UFS 3.1. Другие названные характеристики включают 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц (частота сенсора до 360 Гц), аккумулятор емкостью 4800 мАч, зарядку мощностью 150 Вт и порт USB Type-C.

Также ожидается, что устройство получит основную камеру с cенсором Sony IMX766 на 50 Мп, сверхширокий модуль на 8 Мп и макрокамеру на 2 Мп. Фронталка должна получить разрешение 16 Мп. Удивительно, что сверхширик имеет такое низкое разрешение, ведь в OnePlus 9 для этого модуля оно составляло 50 Мп. Но все мы понимаем, что важно не количество мегапикселей, а умение обработать информацию, которую они предоставляют.

Кто больше всего выиграет от провальных решений OnePlus.

Перечисленные характеристики предполагают, что телефон будет хуже, чем OnePlus 10 Pro на бумаге, когда речь идет о возможностях камеры и качестве экрана. Тем не менее, новый чипсет Snapdragon демонстрирует впечатляющий прирост эффективности по сравнению с базовым 8 Gen 1 в Pro-версии, а также дает небольшой прирост производительности. Кроме того, зарядка мощностью 150 Вт теоретически также может стать серьезным обновлением, хотя применяемые OnePlus 10 Pro проводная на 80 Вт и беспроводная на 65 Вт по-прежнему отлично справляются со своими задачами.