OnePlus и Oppo будут делать свои смартфоны и вместе

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Иван Кузнецов 0

Ключевых производителей смартфонов, которые ведут свои разработки с нуля и предлагают рынку настоящие новшества, не так уж и много. Samsung, Huawei, Xiaomi, BBK. Вот, пожалуй, и весь список. В принципе, есть и другие бренды, но они в большинстве своём не являются самостоятельными акторами и, как правило, принадлежат другим, более сильным игрокам. Они специально создают новые суббренды, чтобы на рынке было хоть какое-то разнообразие. Но такого, чтобы бренды, наоборот, объединялись, раньше как-то не было.

OnePlus и Oppo

OnePlus и Oppo будут создавать свои смартфоны совместно

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OnePlus и Oppo намерены объединиться для дальнейшей разработки новых смартфонов и их программного обеспечения. Об этом объявил генеральный директор OnePlus Пит Лау на форуме техподдержки компании. По его словам, прогресс требует объединения усилий. Поэтому два бренда приняли решение о техническом слиянии. Это на самом деле ключевой момент, потому что никакого поглощения проводить не планируется.

Прошивка смартфонов OnePlus

Слияние, о котором идёт речь, действительно будет сугубо техническим, потому что сами бренды сохранят самостоятельность и право реализации своих бизнес-стратегий. То есть ни OnePlus, ни Oppo с рынка не пропадут. Просто теперь у них будет намного больше общего, чем было раньше. Общие ресурсы, научные разработки и финансирование помогут компаниям стать сильнее и начать активнее покорять рынок смартфонов.

ColorOS

ColorOS и OxygenOS, по сути, станут единой платформой

По словам Пита Лау, объединение OnePlus и Oppo приведёт к расширению модельного ряда каждого бренда, а также позволит усовершенствовать их программное обеспечение. Дело в том, что теперь к созданию оболочек для смартфонов каждого бренда будет привлечено больше разработчиков, тестеров и отладчиков, которые смогут более эффективно развивать Oxygen OS и Color OS, своевременно выявляя баги и недоработки.

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Объединение должно быть выгодно обоим компаниям. OnePlus оно поможет укрепиться в сегменте недорогих устройств, с продвижением которых у бренда явно есть проблемы. Ведь что OnePlus N10, что N100, что предшествующий им OnePlus X – все получались откровенно так себе и не пользовались популярностью. У смартфонов Oppo тенденция обратная. Компания делает отличные бюджетники, но с флагманами у неё как-то не ладится.

Android для китайских смартфонов

Другое дело, что OnePlus и Oppo и так являются родными братьями, поскольку оба произошли от китайского производственного концерна BBK. Ему так же принадлежит бренд Vivo, который пользуется большой популярностью, так что не исключено, что в альянс Oppo-OnePlus войдёт и он. Ведь его флагманы тоже не особенно популярны у аудитории, которая предпочитает брать в основном бюджетные аппараты бренда.

OnePlus

У OnePlus не ладится с бюджетниками, а у Oppo — с флагманами. Они закроют тылы друг друга

Так что по большому счёту запланированное объединение таковым не является, потому что компании изначально не очень-то разделялись. У них явно одни и те же исследовательские центры, а различия в их устройствах лишь в полутонах. Потому что с аппаратной точки зрения они плюс-минус одинаковы. Единственное, в чём я бы ждал ощутимых улучшений, — это в программном обеспечении, над которым будет работать больше людей и которое сможет стать более универсальным.

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Ведь универсальность будет означать, что ПО смартфонов Oppo и OnePlus – а в перспективе, может быть, и Vivo – будет нативно совместимы друг с другом. А это в свою очередь может привести к тому, что бренды просто создадут свой собственный аналог Android, который уже будет настоящей операционной системой, в отличие от Harmony OS, так и не сумевшей обрести реальную независимость от ОС поискового гиганта.

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