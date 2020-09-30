OnePlus может показать сразу несколько новых продуктов кроме OnePlus 8T

Мы все уже привыкли к тому, что OnePlus выпускает в год по два смартфона. Точнее, два семейства смартфонов. Один получает порядковый номер, а второй — приписку в виде буквы ”Т”. Так будет и в этом году. Сомневаться в выходе OnePlus 8T не стоит, так как компания уже тизерила его выход. Поэтому нам пока остается только гадать, какие характеристики он получит, и заодно думать, покажут ли нам что-то еще. И как раз по второму пункту сейчас появилось немного ясности. Судя по всему, компания готовится выпустить несколько новых устройств, которые должны хорошо дополнить образ растущей компании и стать отличным дополнением семейства гаджетов OnePlus. Возможно, не все они будут доступны на всех рынках, но от этого они не становятся менее интересными.

Новые OnePlus

На этот раз источником информации стал известный аналитик и инсайдер Ишан Агарвал. Он не раз давал верные прогнозы и многие ему доверяют. Он уверен, что OnePlus 8T не будет единственным продуктом компании, который будет выпущен 14 октября (а может быть даже 1 октября), скоро появятся дополнительные устройства. Впрочем, тут мнения немного расходятся. Поговаривают, что компания все же не будет показывать новые смартфоны в эти даты и придется их немного подождать. Если это так, то вероятность появления новых гаджетов на одной презентации с новым смартфоном станет очень вероятной.

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Если говорить более точно, то автор информации утверждает, что компания планирует выпустить пять дополнительных устройств вместе с OnePlus 8T, по крайней мере, в Индии. Однако подавляющее большинство или все эти продукты станут официально продаваться и в других регионах. При этом все мы понимаем, что в современном мире нет таких границ, как раньше, и все эти товары можно будет заказать из другой страны или просто купить у перекупщиков, которые сами все это сюда привезут. Почему изначально в первую очередь речь идет об Индии, так тут все просто. Именно этот рынок является для компании одним из ключевых. Именно тут она запускала свои телевизоры и именно тут ее смартфоны начинают продаваться одними из первых.

Новые гаджеты, включая даже новые линейки смартфонов (или дополнительные смартфоны серии Nord), действительно давно ожидаемы, и мы уже не однократно писали про это. Но пока информация остается только на бумаге и на словах, поэтому надо подождать официального анонса. Впрочем, вероятность положительного исхода кажется очень высокой.

Интересно, что разные слухи и утечки чего только не ждали от OnePlus, но на этот раз по информации, полученной от Агарвала, мы увидим что-то необычное. Он утверждает, что как минимум одно из устройств, которые покажет компания, никогда нигде не упоминалось. Впрочем, он не уточняет, какое это именно устройство. Поэтому такое положение дел может привести к новой волне слухов, а заодно дать всем нам повод пофантазировать, что же это может быть. Каждый решит сам для себя, чего он больше всего ждет.

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Что презентует OnePlus

Давайте рассуждать, что же нам могут показать одновременно с новым смартфоном. Что ж, OnePlus Watch несколько раз утекали. Мы знаем, что часы будут поставляться с Wear OS и будут иметь круглый форм-фактор и круглый дисплей. Вот и все. Больше пока информации нет, но выход часов только подтвердит наше недавнее рассуждение. И если часы появятся, то это будут первые умные часы компании.

Помимо часов, ожидается появление OnePlus Buds Z. Это будут вторые наушники TWS от компании после OnePlus Buds. Первое поколение выходило в начале этого года, а новинка должна быть очень доступной. Не исключено, что в духе новых веяний компания назовет наушники OnePlus Buds Nord. Скорее всего, эти наушники будут выглядеть очень похоже или и вовсе будут один в один повторять внешний вид первого поколения.

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Третий продукт, о котором ходили слухи, — это собственный Power Bank компании. Ожидается, что этот внешний аккумулятор будет предлагать быструю зарядку и, возможно, даже быструю беспроводную зарядку, хотя это не так вероятно, учитывая форм-фактор устройства.

Пока никакой детальной информации об этом Power Bank нет, есть вероятность, что это будет модель на 10 000 мАч. Это самая популярная емкость аккумулятора, и для OnePlus имеет смысл выпустить что-то подобное.

Новый смартфон OnePLus

Я уже говорил о новых телефонах компании и слухи действительно подтверждают появление трех новых устройств, вот только маловероятно, что они будут представлены одновременно с OnePlus 8T. Так компания только отвлечет внимание от своего основного продукта. Куда логичнее выпустить их чуть позже, как это сделала Samsung со своими тремя за полтора месяца презентациями.

Какой из гаджетов OnePlus вы ждете больше остальных. Расскажете?

Ожидается, что компания анонсирует два (или минимум один) смартфона на процессорах серии Snapdragon 600 к концу 2020 года. Также ходили слухи о телефоне на базе Snapdragon 460 SoC. Новый OnePlus TV тоже возможен. Хотя не исключено, что это будет не телевизор, а что-то с ним связанное. Нам просто нужно подождать и посмотреть, и мы все узнаем более подробно.