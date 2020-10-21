OnePlus может представить еще два новых смартфона 26 октября

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Артем Сутягин 0

Много было шуток о том, что этот год более чем странный (мягко говоря). Видимо, именно из-за этого что-то произошло с OnePlus, и она пошла в разнос. Шутки шутками, но компания, которая из года в год выпускала одну модель смартфона, а потом через полгода ее обновляла, в этом году штампует их одну за одной. Объяснить это, кроме как заранее подготовленным планом выхода на массовый рынок, нельзя. Но чем бы это ни было на само деле, компания поражает нас частотой выхода новинок, и вот теперь мы ждем еще одну, а точнее даже две. Они будут выпущены в линейке среднего сегмента, а их нейминг будет похож на что-то из мира фотокамер. Этот смартфон ждали давно, но иногда казалось, что информация ложная. Сейчас все стало намного ближе.

OnePlus

OnePlus не часто выпускает новые телефоны, н ов этом году прям разошлась.

Какие смартфоны выпускает OnePlus в 2020 году

Если вы не в курсе истории OnePlus этого года, то я напомню, что компания весной выпустила смартфон OnePlus 8 (и 8 Pro). Пару месяцев назад появился недорогой OnePlus Nord и сразу поползли слухи, что это не просто модель, а целая линейка, в которой будет выпущено несколько моделей. Теперь не успели мы перевести дух от выхода на прошлой неделе OnePlus 8T, как компания спешит обрадовать нас новыми OnePlus Nord N10 и OnePlus Nord N100.

Конечно, пока информация не подтверждена официально, но доказательств того, что это произойдет, становится все больше и больше, чтобы говорить об этом с большой долей уверенности.

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Новый OnePlus Nord N10

Сейчас все действительно идет к тому, что OnePlus скоро анонсирует свои новые смартфоны «Nord». Только что всплыла самая первая утечка дизайна для Nord N10 5G. Источником утечки стал Макс Джей. Именно он является известным информатором, который обычно заранее публикует огромное количество информации о новой продукции OnePlus.

На этот раз он выпустил изображение. Если вы посмотрите на него, вы увидите эскиз устройства сзади. Эскиз дает нам представление о том, как смартфон будет выглядеть сзади. Можно увидеть, что расположение камеры нового смартфона такое же, как на OnePlus 8T. Модуль камеры расположен в верхнем левом углу.

OnePlus Nord N10

Пока это все, что у нас есть о новом OnePlus Nord N10

Края телефона закруглены, а это изображение также подтверждает, что мы смотрим на Nord N10. Так же изображение намекает на синий цвет задней панели нового телефона. Сложно сказать, он будет переливаться с черным или просто будет дополнять линейку новым синим цветом. В этом году синий цвет не так характерен для OnePlus, как зеленый. Поэтому он вызывает еще больше интереса.

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Я бы даже сказал, что такое изображение может сбивать с толку и наводить на мысли о фейковости изображения, но, как говорят специалисты, такое действительно может быть и приведенная утечка не единственная из тех, что намекают на новый цвет.

Изначально OnePlus Nord N10 будет запущен в США и будет стоить менее 400 долларов. Информации о продаже в других странах пока нет. Нет пока и точной информации о спецификациях смартфона. Хотя, около месяца назад кое-что проскакивало и в свете нынешней утечки это очень похоже на правду.

Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 690 и будет оснащено 64-мегапиксельной основной камерой на задней панели. Он имеет кодовое название Billie, и выводит изображение на 6,49-дюймовый дисплей. Про сам дисплей пока можно сказать только то, что он поучит разрешение FullHD и частоту 90 Гц.

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В телефоне будет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. К основной камере на задней панели (64 МП) добавятся 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и дополнительный 2-мегапиксельный модуль. Последний модуль, скорее всего, для макросъемки, но пока никто так и не сказал, для чего он будет нужен на самом деле.

OnePlus Nord

Когда вышел OnePlus Nord он заинтересовал многих.

Ожидается, что OnePlus анонсирует Nord N10 и при этом он, как и остальные современные устройства, будет работать с 5G. Одновременно с ним могут представить модель N100, которая, скорее всего, будет чуть более продвинутой. По слухам, мероприятие, на котором покажут новинку (или новинки), состоится 26 октября, но OnePlus все еще не подтвердила эту информацию.

Интересно пофантазировать, что будет, если компания не просто выпустит новинку, но и продолжит выпускать ее каждый год. Вполне возможно, что компания даст им названия N20 и N200.

Один из основателей OnePlus ушел из компании, чтобы создать новый бренд

Если так действительно будет, то в модельном ряду OnePlus будет достаточно моделей не только для того, чтобы ее любили фанаты марки, но для того, чтобы заинтересовать массового покупателя. В этом случае высока вероятность того, что компания вернется на многие рынки, с которых ушла или где была представлена в течение недолгого времени.

Если моделей будет больше, простые покупатели будут приходить в магазин, покупать их и рассказывать об этом друзьям, повышая популярность бренда. Правда, пока все это только рассуждения и неизвестно, как оно будет на самом деле. Одно можно сказать точно — интерес компании к расширению модельного ряда является хорошим знаком и ее можно только поддержать в этом стремлении.

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