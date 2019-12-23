OnePlus – одна из самых молодых компаний, которой удалось не просто громко заявить о себе на заре своего становления, но и стать в каком-то смысле культовым производителем смартфонов. Начав с выпуска «убийцы флагманов» и обретя достаточную популярность, OnePlus постепенно начала выпускать аппараты по более и более высоким ценам и в какой-то момент пришла к выводу, что может себе позволить конкурировать с производителями первого эшелона, которые выпускают смартфоны в ценовой категории выше среднего. А раз так, то от бюджетных устройств вполне можно и отказаться.

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Генеральный директор OnePlus Пит Лау заявил, что компания больше не занимается производством бюджетных смартфонов, а сосредоточена на выпуске устройств высшего сегмента. По его словам, в этом проявляется философия OnePlus, которая состоит в том, чтобы делать максимально качественные устройства, даже если ради этого придётся назначить им более высокую цену. Другое дело, что не все способны на первый взгляд отличить высококачественный гаджет от низкокачественного, подчеркнул Лау, поэтому задача OnePlus – донести до пользователей эту разницу.

Чем качественные смартфоны отличаются от ширпотреба

Смартфоны высшего сегмента – это не только высокопроизводительное железо и камера на сотню мегапикселей, это ещё и качество применяемых материалов, продвинутые технологические решения и продуманность и ненавязчивость интерфейса. Именно поэтому, как объяснил Лау, OnePlus отказалась от встраивания рекламы в прошивку OxygenOS, как это сделала Xiaomi со своей MIUI. Кроме того, OnePlus очень ценит минимализм, и, если какой-то элемент не несёт функциональной нагрузки, от него стараются избавиться. Так из смартфонов компании исчез разъём 3,5 мм.

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«Основные различия между высококачественными смартфонами и обычными мобильниками кроется в деталях, которые незаметны на первый взгляд. Если вы попользуетесь смартфоном, дисплей которого поддерживает частоту обновления 90 Гц, вы уже не сможете вернуться к использованию 60-герцового экрана. Когда вы покупаете автомобиль за миллион долларов США, скорее всего, мощный двигатель – это не то, на что вы обращаете внимание в первую очередь. Сначала вы смотрите на детали и качество их исполнения», — заявил Лау.

Почему пользователи любят OnePlus

Эти принципы, которых OnePlus придерживается уже давно, позволяют ей расти и постоянно увеличивать аудиторию преданных пользователей. В результате компания поняла, что может себе позволить выпускать не только смартфоны, но и другую технику. Первым экспериментом OnePlus за пределами мобильного рынка станет фирменный телевизор, подтвердил гендиректор. Он выйдет в следующем году и поначалу будет доступен только на территории Китая, однако впоследствии география его продаж будет расширена.

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Лично мне позиция OnePlus кажется странной, учитывая, что сегодня почти все производители смартфонов стремятся к тому, чтобы выпускать как можно меньше дорогих аппаратов и как можно больше – доступных. Поэтому Xiaomi, Huawei и Samsung начали постепенно снижать цены своих устройств, стараясь охватить как можно более широкую аудиторию. Даже Apple стала это понимать и запланировала на следующий год запуск сразу нескольких недорогих моделей iPhone, чтобы увеличить продажи. Поэтому не очень понятно, что OnePlus со своей манией «высококачественной» продукции намерена ловить на стремительно дешевеющем рынке.