OnePlus подтвердила скорый выход OnePlus 8T. Когда ждать?

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Артем Сутягин 0

Компания OnePlus уже приучила нас к тому, что она выпускает два смартфона в год. Сначала выходит полностью новая версия, а потом подтягивается небольшое обновление, которое делается для того, чтобы у компании всегда был самый топовый флагман. Многие сначала думали, что такой энтузиазм быстро поугаснет, но нет. В итоге китайская компания продолжает выпускать раз за разом смартфоны версии ”Т”. В этом году, несмотря на коронавирус, вызванную им пандемию и проблемы у всех производителей, OnePlus 8T будет. Это не просто мнение аналитиков, инсайдеров или автора этой статьи. Это информация, которая поступила от самой OnePlus. Но что еще мы знаем об этом смартфоне и когда его следует ждать?

OnePlus

Каждый сам решает, ждать ли новый OnePlus.

Новый телефон OnePlus

OnePlus действительно подтвердила, что скоро выпустит свой следующий флагман — OnePlus 8T 5G. Компания обратилась к своим социальным сетям — Twitter и Instagram, чтобы раскрыть название телефона и объявить, что он «скоро появится». Ранее предполагалось, что телефон будет запущен 14 октября. Пока дата не подтверждена, однако, в нее охотно верится.

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Специальная страница для OnePlus 8T 5G также появилась на веб-сайте OnePlus в Индии в субботу. На странице проводится акция, в которой люди могут принять участие в розыгрыше нового флагманского телефона. На веб-странице так же есть рекламный тизер OnePlus 8T 5G с участием в главной роли представителя бренда OnePlus — актера Роберта Дауни-младшего.

В настоящее время китайский производитель смартфонов продвигает запуск OnePlus 8T 5G только в Индии. Amazon India будет продавать телефон и уже разместила специальную страницу. Ей она немного дразнит потенциальных покупателей и тизерит новинку, обещая ее скорый запуск.

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На других глобальных сайтах OnePlus пока нет упоминаний новинки, но это не означает, что появившаяся информация ошибочна. В конце концов, для OnePlus индийский рынок является очень важным и многие ее новинки берут начало именно на нем. Так что такое ее поведение не удивительно.

Каким будет OnePlus 8T

Телефоны OnePlus серии T обычно приносят небольшие обновления флагманским линейкам компании. Так как в основной версии всегда устанавливается все самое хорошее, то к выходу версии ”T” улучшать обычно бывает нечего и изменения часто касаются только процессора и некоторых не столь значительных вещей. По крайней мере, нет такого, что в результате мы получаем два совершенно разных смартфона, выпущенных с разницей в полгода.

OnePlus8t soon

Такое обещание можно найти в Twittter компании.

Ожидается, что OnePlus 8T 5G добавит в серию некоторые обновления и изменения дизайна. Например, просочившиеся изображения телефона предполагают сзади массивный модуль камеры, похожий на Galaxy S20. Сообщается, что телефон также будет поддерживать быструю зарядку 65 Вт по сравнению с 30 Вт на OnePlus 8 Pro. Это действительно важное изменение, но мы помним, что уже существует технология 120 Вт зарядки. С другой стороны, ее можно придержать до весеннего OnePlus 9. Все равно производители пока не спешат переходить на такие скорости.

На передней панели телефона, скорее всего, будет тот же 6,55-дюймовый дисплей, что и у OnePlus 8, но с частотой обновления 120 Гц. Отверстие на передней панели, как говорят, вмещает в себя 32-мегапиксельную камеру для селфи. Основная камера, скорее всего, получит модули с разрешением 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

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В принципе этого уже достаточно для того, чтобы выпустить версию с приставкой ”Т”, но всем интересно, что там с процессором. Ведь OnePlus приучила нас к тому, что он должен обновляться в ”Т-версии”.

Пока достоверной информации по этому поводу нет и не исключено, что компания остановится на обычном Snapdragon 865, который более чем хорош. Впрочем, большая часть аналитиков склонна верить в слухи, которые пророчат нам приход в новинку процессора Snapdragon 865 Plus. Тем более, что рекламный тизер, выпущенный компанией, подчеркивает, что нас ждет большая скорость. Правда, не уточняется скорость чего, но наиболее вероятно, что речь идет не о скорости зарядки, а о скорости работы смартфона в целом, которая во многом обеспечивается именно процессором.

OnePlus Nord

А еще у компании есть модель Nord. Урожайный год у нее, однако.

Стоит ли ждать новый OnePlus

Не скажу, что я большой фанат марки OnePlus. Мне не нравятся ее попытки играть на былом имидже. Мол, она берет лучшее и раздает чуть ли не бесплатно. Вот только это давно не так. Цена смарфтонов OnePlus постепенно росла и доросла до той же цены, которая есть у флагманов других брендов. Я не против высокой цены, но мне не нравится, как компания отыгрывает это.

Когда выйдет OnePlus 8T, первым об этом узнает тот, кто подпишется на наш новостной Telegram-канал.

Тем не менее, к смартфонам OnePlus с технической точки зрения я отношусь очень даже неплохо и жду новое поколение устройства. Одно я знаю почти точно. Компания должна показать мне что-то совершенно фантастическое, чтобы я решил купить именно 8T, а не просто 8. Когда Apple выпускает свои iPhone серии ”S”, она делает это через год после основной версии и в них действительно многое меняется, а за полгода существенно поменяться ничего не может.

Именно поэтому, если не случится чего-то гениального с ценой, я бы лучше подождал и купил OnePlus 9. Или уже отхватил бы подешевевшую восьмерку.

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