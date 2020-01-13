Компания OnePlus, как и обещала, представила дисплей с революционными технологиями. По правде говоря, от компании мы ожидали меньшего. И оказалось, что ей есть чем нас удивить. Мы предполагали, что OnePlus может показать защищенный экран или же дисплей с частотой обновления 120 Гц. Последнюю особенность нам действительно показали, однако это лишь малая часть того, чем еще может похвастаться новый экран OnePlus.



Компания представила OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением QHD+, частотой обновления таскрина 240 Гц. Кроме того, экран поддерживает HDR10 и откалиброван на заводе с рейтингом JNCD менее 0,8%, что делает цветопередачу крайне реалистичной. Экран поддерживает 4096 уровней яркости. Обычные OLED-экраны предлагают 1024 уровня автоматической регулировки яркости. Новый дисплей OnePlus сможет регулировать яркость более точно в зависимости от освещения, будет автоматически регулироваться и цветовая температура. Кроме того, экран способен точечно регулировать яркость в различных сценах. К слову, многим интересно, почему смартфоны имеют частоту обновления 120 Гц, об этом в материале от наших коллег из Hi-News.

Из других приятных особенностей можно выделить технологию MEMC. Она применяется в основном в телевизорах, её главная задача — предотвратить смазанную картинку в активных сценах с большим количеством резких движений. Новый дисплей за счёт частоты тачскрина в 240 Гц позволит снизить отклик экрана до 23,4 мс, что делает его более отзывчивым в сравнении с конкурентами. Компания, почему-то решила не приводить сравнение с iPhone.

Ожидается, что новый дисплей будут использовать лишь в OnePlus 8 Pro — самой дорогой модели в новой линейке. Ожидается, что устройство представят во втором квартале этого года.

Мы верим, что самый плавный дисплей смартфона должен предлагать еще и отличное визуальное качество и зрительный комфорт. Мы уверены, что новый 120 Гц Fluid Display экран от OnePlus станет лучшим из того, на что вы пустите свой взор в 2020 году OnePlus

Почему новый дисплей OnePlus действительно неплох

Давайте будем честны, OLED-экранам не хватает FHD-разрешения при диагонали экрана больше 6,5-дюймов. Пока на рынке попросту нет подобного дисплея (QHD + 120 Гц). Отдельно хочется отметить тач на 240 Гц. На отклике экрана мы остановимся подробнее, так как этот параметр не менее важен, чем частота обновления экрана.

Чем важен отклик экрана?

Многие не совсем понимают, почему отклик так важен. Ранее лишь Apple могла предложить отзывчивый тачскрин с откликом 45 мс в iPhone X. Именно за это многие считали iPhone более быстрыми и плавными в сравнении с Android-конкурентами.

Чем меньше отклик, тем быстрее смартфон реагирует на нажатия и жесты по экрану. Разницу в отклике можно легко заметить, если сравнить iPhone с дешёвым Android-устройством. Попытайтесь в браузере пролистать страницу на обоих гаджетах, вы заметите, что на Android-телефоне картинка незначительно отстает от ваших действий, появляется эффект желейности. На iPhone во время пролистывания страницы она прилипает к пальцу и моментально реагирует на действия. Это создаёт ощущение плавности и скорости.

Однако постепенно ситуация на рынке Android-смартфонов меняется. Производители стали обращать внимание и на этот параметр. Так, например, в ASUS Rog Phone 2 отклик всего 41 мс. Из современных не игровых флагманов по статистике лишь Google приблизилась к показателям Apple — флагманские модели этих компаний имеют отклик экрана около 50 мс.

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За плохой отклик всегда ругали смартфоны OnePlus. Например, OnePlus 6T имеет отклик более 100 мс. Однако стоит отметить, что данная статистика везде разная, и сложно составить объективную картину по одной из статистик. Один из пользователей Reddit жалуется на то, что в Galaxy S9 Plus отклик экрана 79 мс. В качестве примера он привёл ASUS. Данный производитель сделал ряд программных улучшений в ядре Android, чтобы уменьшить отклик. Таким образом, мы пришли к выводу, что причина высокого отклика — не только дешёвый тачскрин, но еще и плохо оптимизированное ядро Android. Предлагаем обсудить это в Телеграм.

Неоптимизированное ядро Android — причина плохого отклика

«Shame on you, Google», — по другому и не скажешь. Пользователю Reddit также стало интересно, возможно ли произвести самостоятельно модификацию ядра, чтобы дать высокую отзывчивость всем владельцам Android-аппаратов.

Может ли кто-либо разработать ядро с откликом 40-50 мс? Конечно, это зависит от аппаратного обеспечения тоже, но должно быть пространство для улучшений. В S9 Plus отклик экрана 79 мс, и невозможно в PUBG реагировать также быстро, как и пользователи iPhone… Когда я встречаюсь (в игре) с пользователем iPhone с таким же пингом, его пули всегда достигают меня быстрее, чем мои пули его. iPhone 6s Plus имеет отклик 23 мс (мировой рекорд), и даже его 30 кадров в секунду ощущаются как одно целое с вашим телом в PUBG. iPad Air 3 имеет отклик 63 мс, но он быстрее, чем Note 9 с его 56 мс откликом по моим ощущениям. Это, вероятно, из-за продвинутой архитектуры iOS и того, как она взаимодействует с железом…В ASUS Rog Phone отклик всего 25 мс, однако из-за рендеринга в Android он увеличивается до 40-45 мс.

Какие выводы из этого можно сделать? Производителям и Google стоит всерьез заняться этим вопросом. Оптимизация софта наравне с чувствительными тачскринами крайне важная вещь. И это особенно важно, когда речь заходит об играх. С ростом популярности Android как игровой платформы, Google просто обязана решить данную проблему.