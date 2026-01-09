OnePlus представила смартфоны Turbo 6 с аккумуляторами на 9000 мА*ч. Их можно купить дешевле 30 тысяч рублей

Компания OnePlus показала новую линейку смартфонов Turbo 6. И главная новость здесь не экраны и не процессоры, а огромная батарея. Если вы хотите смартфон, который можно долго не заряжать, то этот вариант точно стоит взять на заметку. Аккумуляторы у этих моделей совсем не такие, как у большинства устройств на рынке.

В линейку вошли две модели: Turbo 6 и более доступный Turbo 6V. Они отличаются экранами, процессорами, объемом оперативной памяти и даже немного весом. Но главная особенность у них одна на двоих: оба смартфона рассчитаны на долгую работу без подзарядки и при этом не жертвуют производительностью. Давайте разберемся подробнее, как так получилось.

Характеристики OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V

Экран у обоих смартфонов довольно большой: диагональ составляет около 6,78 дюйма. Разрешение у них тоже одинаковое, а вот частота обновления отличается. У старшей версии дисплей разгоняется до 165 Гц, у младшей только до 144 Гц. Впрочем, в обоих случаях картинка получается максимально плавной, что особенно заметно в играх и при прокрутке ленты.

Под капотом у старшей модели стоит современный чип Snapdragon 8s Gen 4, а у младшей чуть менее мощный, но все еще быстрый Snapdragon 7s Gen 4. Оба устройства без проблем справляются с повседневными задачами, видео, играми и другими тяжелыми приложениями. Разница в том, что Turbo 6 может оснащаться до 16 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5X, тогда как Turbo 6V ограничен максимум 12 ГБ более медленной LPDDR4X.

Характеристики OnePlus Turbo 6 OnePlus Turbo 6V Габариты 162,46×77,45×8,5 мм, 217 г 162,46×77,45×8,5 мм, 215 г Дисплей 6,78″, 2772×1242, частота до 165 Гц, до 1800 нит яркости 6,78″, 2772×1242, частота до 144 Гц, до 1800 нит яркости Процессор Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 7s Gen 4 Память 12/16 ГБ LPDDR5X + 256/512 ГБ UFS 4.1 8/12 ГБ LPDDR4X + 256/512 ГБ UFS 3.1 Камеры 50 Мп, F/1,88, OIS (основная), 2 Мп, f/2,4 (монохромная), 16 Мп, f/2,4 (фронтальная) Батарея 9000 мАч, быстрая зарядка 80 Вт, обратная проводная зарядка 27 Вт Связь USB-C 2.0, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC USB-C 2.0, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC

А теперь главное: батарея. Смартфоны оснащены аккумуляторами емкостью 9000 мА*ч. Это действительно много, особенно если сравнивать с iPhone или флагманами Galaxy, где порядка 5000 мА*ч уже считаются пределом мечтаний. Такой аккумулятор способен обеспечить работу смартфона на несколько дней без подзарядки даже при активном использовании. При этом поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт, а также обратная зарядка, позволяющая использовать телефон как повербанк. Например, от него можно подзарядить другой смартфон или наушники.

Кроме того, обе модели получили защиту от воды и пыли на уровне IP66/68/69/69K, качественные камеры с основным модулем на 50 МП, современную защиту экрана и актуальные беспроводные интерфейсы. Единственный заметный минус это медленный USB Type-C версии 2.0. Поэтому передавать большие объемы фото или видео по кабелю будет не слишком удобно, и проще воспользоваться беспроводной связью. Тем более что здесь используется фирменный чип G1, снижающий задержки при работе по Wi-Fi.

Сколько стоит OnePlus Turbo 6

Пока что новинки официально доступны только в Китае, и информации о глобальном запуске под другими именами нет. Старшая модель OnePlus Turbo 6 поступит в продажу по цене от 2299 юаней, что примерно 26 400 рублей за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Младший Turbo 6V окажется заметно доступнее: за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти просят 1899 юаней или около 21 800 рублей. Батарейка здесь такая же, так что за автономность переживать не придется.