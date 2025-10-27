OnePlus сделала самый мощный смартфон до 30 тысяч рублей с батареей 7800 мАч. Его реально стоит купить

Герман Вологжанин

27 октября прошла презентация OnePlus 15, на которой помимо навороченного флагмана был показан смартфон OnePlus Ace 6. В отличие от старшей модели, это представитель среднего класса, однако некоторые его характеристики оказались даже лучше, чем у более дорогого устройства. Кроме того, новый OnePlus Ace 6 оказался настолько крутым и доступным, что его можно купить по цене менее 30 тысяч рублей.

OnePlus сделала самый мощный смартфон до 30 тысяч рублей с батареей 7800 мАч. Его реально стоит купить. Мощнейший смартфон по подозрительно низкой цене. Изображение: OnePlus. Фото.

Мощнейший смартфон по подозрительно низкой цене. Изображение: OnePlus

Характеристики OnePlus Ace 6

По старой традиции модель Ace-серии получила прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Elite, а также довольно простые камеры. Все это сделано ради экономии, которая, впрочем, никак не сказывается на итоговом качестве продукта.

ХарактеристикиOnePlus Ace 6
Экран6.83 дюйма, AMOLED (2800х1272), 165 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite
Память12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор7800 мАч
Зарядка120 Вт

Новинка получила рекордный для OnePlus аккумулятор на 7800 мАч, но ради удешевления смартфон лишили привычных флагманских фишек. Его рама выполнена из пластика, да и беспроводная зарядка не заявлена. В то же время сканер отпечатков пальцев здесь ультразвуковой, а еще OnePlus Ace 6 имеет под капотом процессор Snapdragon 8 Elite, набирающий порядка 3 миллионов баллов в AnTuTu. Это рекордный показатель среди всех смартфонов ценовой категории до 30 тысяч рублей.

Дата выхода и цена OnePlus Ace 6

Дата выхода и цена OnePlus Ace 6. Очень низкая цена для столь мощного смартфона. Изображение: OnePlus. Фото.

Очень низкая цена для столь мощного смартфона. Изображение: OnePlus

Смартфон поступает в продажу 30 октября и будет доступен на территории Китая. Цена OnePlus Ace 6 в зависимости от варианта памяти составит:

  • 12/256 ГБ — 2 599 юаней (~ 29 500 ₽);
  • 16/256 ГБ — 2 899 юаней (~ 33 000 ₽);
  • 12/512 ГБ — 3 099 юаней (~ 35 000 ₽);
  • 16/512 ГБ — 3 399 юаней (~ 38 500 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 3 899 юаней (~ 44 000 ₽).

К сожалению, смартфон является эксклюзивом для рынка Китая. Однако за пределами Поднебесной он все-таки выйдет и будет продаваться под другим именем.

Глобальная версия OnePlus Ace 6

На глобальном рынке OnePlus Ace 6 превратится в смартфон OnePlus 15R, как это уже было с моделями предшествующих линеек. Презентация OnePlus 15R, вероятнее всего, состоится 13 ноября, ведь именно на эту дату назначен международный анонс OnePlus 15.

Также OnePlus 15R появится в России. Правда, о дате выхода и его цене в официальной рознице пока ничего неизвестно. При этом в период распродаж мы все равно можем рассчитывать на смартфон до 30000 рублей, ведь OnePlus 13R можно найти на маркетплейсах по схожей цене.

