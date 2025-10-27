OnePlus сделала самый мощный смартфон до 30 тысяч рублей с батареей 7800 мАч. Его реально стоит купить

27 октября прошла презентация OnePlus 15, на которой помимо навороченного флагмана был показан смартфон OnePlus Ace 6. В отличие от старшей модели, это представитель среднего класса, однако некоторые его характеристики оказались даже лучше, чем у более дорогого устройства. Кроме того, новый OnePlus Ace 6 оказался настолько крутым и доступным, что его можно купить по цене менее 30 тысяч рублей.

Характеристики OnePlus Ace 6

По старой традиции модель Ace-серии получила прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Elite, а также довольно простые камеры. Все это сделано ради экономии, которая, впрочем, никак не сказывается на итоговом качестве продукта.

Характеристики OnePlus Ace 6 Экран 6.83 дюйма, AMOLED (2800х1272), 165 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Память 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 7800 мАч Зарядка 120 Вт

Новинка получила рекордный для OnePlus аккумулятор на 7800 мАч, но ради удешевления смартфон лишили привычных флагманских фишек. Его рама выполнена из пластика, да и беспроводная зарядка не заявлена. В то же время сканер отпечатков пальцев здесь ультразвуковой, а еще OnePlus Ace 6 имеет под капотом процессор Snapdragon 8 Elite, набирающий порядка 3 миллионов баллов в AnTuTu. Это рекордный показатель среди всех смартфонов ценовой категории до 30 тысяч рублей.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Дата выхода и цена OnePlus Ace 6

Смартфон поступает в продажу 30 октября и будет доступен на территории Китая. Цена OnePlus Ace 6 в зависимости от варианта памяти составит:

12/256 ГБ — 2 599 юаней (~ 29 500 ₽);

— 2 599 юаней (~ 29 500 ₽); 16/256 ГБ — 2 899 юаней (~ 33 000 ₽);

— 2 899 юаней (~ 33 000 ₽); 12/512 ГБ — 3 099 юаней (~ 35 000 ₽);

— 3 099 юаней (~ 35 000 ₽); 16/512 ГБ — 3 399 юаней (~ 38 500 ₽);

— 3 399 юаней (~ 38 500 ₽); 16/1024 ГБ — 3 899 юаней (~ 44 000 ₽).

К сожалению, смартфон является эксклюзивом для рынка Китая. Однако за пределами Поднебесной он все-таки выйдет и будет продаваться под другим именем.

Глобальная версия OnePlus Ace 6

На глобальном рынке OnePlus Ace 6 превратится в смартфон OnePlus 15R, как это уже было с моделями предшествующих линеек. Презентация OnePlus 15R, вероятнее всего, состоится 13 ноября, ведь именно на эту дату назначен международный анонс OnePlus 15.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Также OnePlus 15R появится в России. Правда, о дате выхода и его цене в официальной рознице пока ничего неизвестно. При этом в период распродаж мы все равно можем рассчитывать на смартфон до 30000 рублей, ведь OnePlus 13R можно найти на маркетплейсах по схожей цене.