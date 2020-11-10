OnePlus SE выйдет в следующем году. Каким он будет

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Артем Сутягин 0

Иногда, когда смотришь на производителей смартфонов, хочется сказать ”остановите его кто-нибудь”. Так было с Samsung, когда в период август-октябрь 2020 года компания один за одним выпускала смартфоны, предназначение которых не всегда было понятно. Что-то подобное было с Xiaomi, которая выпустила десяток версий Mi10. Теперь так делает OnePlus. Компания уже выпустила четыре новых устройства только за несколько месяцев, не считая OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro в начале года. И вот теперь производитель готовит новую модель, нейминг которой многим покажется знакомым. Выйдет она в следующем году, но уже сейчас у нас есть некоторые подробности того, что она будет из себя представлять и для кого она будет предназначена.

OnePlus

OnePlus стала выпускать смартфоны в разы чаще, чем раньше.

Новый OnePlus SE

Интересно, что модель не будет представлять собой новую линейку, а станет продолжением того, что мы видели ранее в этом году. Серии OnePlus Nord едва исполнилось шесть месяцев, а у нас уже есть три модели под этим названием. Первый Nord дебютировал еще в июле со Snapdragon 765G, быстро став бестселлером на таких рынках, как Индия. Затем OnePlus выпустила бюджетные модели Nord N10 5G и Nord N100, которые поступят в продажу в конце этого месяца.

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OnePlus теперь задумывается над тем, что она будет продавать в следующем году, а именно OnePlus Nord SE. Как и Nord N10 5G и N100, Nord SE будет бюджетной моделью, но предложит несколько интересных улучшений.

OnePlus

OnePlus регулярно выпускает смартфоны, но делает это очень своеобразно.

Характеристики OnePlus SE

Новинка, как и все другие смартфоны, получит кодовое название. На сей раз это Ebba. Киллер-фичей устройства станет Warp Charge 65 — технология быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Она дебютировала в OnePlus 8T и теперь будет предлагаться в более дешевой модели. В результате, с ее помощью станет возможным зарядить аккумулятор емкость 4 500 мАч, а именно столько будет у нового Nord SE, всего за 40 минут. Для бюджетного смартфона это более чем выдающийся показатель.

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Что касается остального оборудования, то Nord SE получит AMOLED экран. Это тоже будет выгодно выделять его на фоне Nord N10 5G и N100 поставляющихся с ЖК-панелями. Остальные характеристики пока не известны, но этого уже достаточно для того, чтобы с уверенность говорить о росте продаж.

Когда выйдет OnePlus SE

OnePlus еще не определилась с датой запуска Nord SE, но логично было бы предположить, что состоится это через некоторое время после выхода OnePlus 9. По некоторым данным, эта модель должна выйти раньше, чем обычно — в марте 2021 года. Выход ”норда” вдогонку не вызовет удивления, ведь компания уже показала что-то подобное, выпустив модели N10 5G и N100 почти сразу после OnePlus 8T.

Экран

Хорошо, что в новом смартфоне будет AMOLED-экран.

Что особенно интересно в Nord SE, так это его доступность. С большой долей вероятности новинка будет продаваться в США, Европе, Индии и Китае. Это означает, что его покупка станет намного проще. Даже если к нам его официально не завезут, перекупщики начнут предлагать его намного быстрее, а цены при этом будут ниже.

Пока не вышел новый смартфон, можно ознакомиться с выгодными предложениями OnePlus 8T на AliExpress.

Похоже, что Nord SE окажется ближе к обычному Nord со Snapdragon 765G, чем к N10 5G и N100 с точки зрения аппаратного обеспечения, и это делает его интересным телефоном, на который стоит обратить внимание в 2021 году. Как и на то, чем для OnePlus вообще стала линейка Nord.

Линейка смартфонов Nord

Пока рано говорить об этом со стопроцентной уверенностью, но похоже, что Nord станет для компании чем-то большим, чем просто линейкой смартфонов. Вспомните, как в свое время обстояли дела с Honor у Huawei и с Redmi у Xiaomi. Это были отдельные линейки, которые предлагали устройства с иной философией, отличной от основного модельного ряда. Со временем они выделились в самостоятельные бренды и теперь мы знаем их, как сильных и самодостаточных игроков на рынке.

OnePlus

OnePlus постоянно экспериментирует с дизайном задней части смартфона.

Такие компании, как OPPO и Vivo, пошли дальше — они почти сразу создали новые бренды в качестве самостоятельных. Есть ощущение, что OnePlus решила действовать ”по старинке”. Сейчас она наберет неплохую фанатскую базу, после чего выделит Nord и у нас получится отдельный бренд, который будет производить недорогие устройства, оставив премиальный сегмент обычным номерным моделям.

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В этом нет ничего плохого, но как-то очень активно приходят аналогии. Если так случится, то мы получим столько брендов, в которых простому человеку будет довольно сложно сориентироваться. Это очень в духе китайцев, когда их модель бизнеса предусматривает огромное количество не всегда нужных наименований. Часто они даже создают внутреннюю конкуренцию, мешающую работе, но в случае со смартфонами пока все выглядит более логично. Посмотрим, что из этого получится дальше.

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