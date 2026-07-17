Несмотря на то, что культовый флагман OnePlus 15 продолжает продаваться огромными тиражами, OnePlus официально закрывается в Европе и Северной Америке. Об этом компания сообщила в своём сообществе, объяснив решение «глобальной перестройкой стратегии». Для тех, у кого уже есть смартфон OnePlus, ничего страшного пока не происходит, но одно важное изменение всё же будет. Ниже разберём, что именно закрывается, что случится с обновлениями и поддержкой, и почему судьба бренда в некоторых регионах пока туманна.

Где больше не будет смартфонов OnePlus

Компания подтвердила, что прекращает выпуск новых продуктов в этих регионах. Как объясняет сама OnePlus, речь идёт именно о завершении вывода новых устройств на рынки Европы и Северной Америки — то есть о сворачивании работы в этих регионах в дальнейшем.

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В фирменном магазине OnePlus уже появилось уведомление для покупателей, при этом такие устройства, как OnePlus 15, пока остаются в продаже. Так, глобальная версия флагмана сейчас доступна на AliExpress по цене от 55 тысяч рублей.

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Логично предположить, что доступные модели вскоре распродадутся и новых поставок под них не будет. Поэтому с покупкой OnePlus 15 и других устройств бренда нужно поторопиться.

Что будет вместо OnePlus в Европе и США

В Европе освободившуюся нишу займёт OPPO — это материнский бренд внутри той же группы. А вот в США замены нет: OPPO фактически тоже уходит с американского рынка вместе с этим решением, где место OnePlus займёт компания Nothing, чьи смартфоны очень нравятся нашему журналисту Ивану Герасимову.

Для покупателей в США это означает меньше выбора среди относительно доступных флагманов. В Европе ситуация мягче — по крайней мере формально линейку продолжит OPPO, хотя это уже другой бренд со своими устройствами и ценами.

Обновления OnePlus — будут ли они приходить

Это главный вопрос для действующих владельцев, и здесь новости скорее спокойные. OnePlus заявляет, что поддержка софта не прекратится: обновления системы и безопасности продолжат выходить, как и обещали ранее. Гарантия и ремонтное обслуживание тоже сохраняются.

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Есть, однако, одно заметное изменение. Начиная с Android 17 устройства переведут с OxygenOS на ColorOS — то есть с фирменной оболочки OnePlus на оболочку Oppo. Проще говоря, интерфейс и часть логики системы поменяются на следующем крупном обновлении.

Насколько это критично — вопрос вкуса. OxygenOS в последние годы и так не сильно отличалась от ColorOS, так что для большинства пользователей переход не станет катастрофой. Если вы уже пользуетесь смартфоном OnePlus, пока всё идёт своим чередом — меняется лишь то, что следующее крупное обновление станет прощанием с OxygenOS.

Судьба OnePlus в России

С нашей страной всё неоднозначно. OnePlus пришёл в Россию недавно и отнюдь не в рамках своего развёртывания на территории ЕС. То есть формально наше подразделение является независимым и действует самостоятельно.

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Местный офис бренда не подтверждает и не опровергает информацию о своём уходе, заставляя теряться в догадках. Возможно, сворачивание OnePlus в России произойдёт в будущем, но сказать точно об этом пока нельзя. Так что продолжаем следить за новостями.

Стоит ли сейчас покупать смартфон OnePlus

Если коротко — можно, но с осторожностью и с трезвыми ожиданиями. Формально обновления и гарантия обещаны, а значит купленный сейчас смартфон не превратится в кирпич. Но покупатель должен понимать несколько вещей:

новых устройств бренда в США и Европе больше не будет, а текущие модели со временем распродадутся;

привычная оболочка OxygenOS исчезнет уже на Android 17, уступив место ColorOS;

в США фактически уходит и Oppo, то есть родственной альтернативы там не остаётся;

по Индии официальные заявления и сообщения источников расходятся, и это тоже сигнал не спешить с выводами.

Тем, кому важна цена конкретной модели здесь и сейчас, стоит поторопиться и взять OnePlus 15 на AliExpress, ведь он продолжает оставаться бестселлером.

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А вот для тех, кто ценит именно OxygenOS и долгую предсказуемость бренда, момент неудачный. Прошивка прекратит своё существование наряду с realme UI, а будущее дальнейших обновлений хоть и подтверждено, но непонятно, в каком формате.