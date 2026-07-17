На фоне подтверждённой информации о том, что OnePlus больше не будет продавать свои устройства в Европе и США, российское подразделение компании выпустило официальный комментарий. Главное, что стоит вынести из заявления: OnePlus Russia продолжает работать в обычном режиме, а операционные изменения в отдельных регионах не означают автоматического ухода бренда.

Будет ли продаваться OnePlus в России

Представитель российского подразделения подчеркнул, что корректировки в некоторых регионах не равны уходу компании, и что работа в России идёт в обычном режиме. Формулировка спокойная и без конкретики: подробного плана по срокам, устройствам или обновлениям в комментарии нет.

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В остальной части заявление касается замены фирменной оболочки OxygenOS на ColorOS от OPPO. По сути, российский офис повторяет общую линию: отличий между оболочками будет мало, дизайн почти не изменится, а функции на основе искусственного интеллекта продолжат развиваться. Более подробный план по внедрению ColorOS подразделение обещает представить позже.

Что происходит с OnePlus в мире

Накануне OPPO объявила крупную реорганизацию своих суббрендов, и новости о ней вызвали волну вопросов о будущем OnePlus. На глобальном уровне ситуация выглядит серьёзнее, чем «косметические правки». OnePlus официально подтвердила куда более значимые вещи для западных рынков. Компания подтвердила выход с рынков США и Европы, а также то, что подходящие смартфоны OnePlus начнут переходить с OxygenOS на ColorOS от Oppo вместе с обновлением до Android 17. При этом существующие устройства продолжат получать обновления и поддержку.

То есть глобально речь идёт не просто о смене оболочки, а о сворачивании новых запусков в США, Канаде и Европе. На этом фоне заявление российского офиса — способ успокоить местных пользователей и отделить локальную ситуацию от общего отступления бренда.

ColorOS вместо OxygenOS — что изменится

Самое понятное последствие для владельцев — судьба фирменной оболочки. OnePlus подтвердила, что ColorOS 17 заменит OxygenOS по всему миру, включая Индию, с возможностью добровольного перехода и опцией отката.

Ключевые детали для тех, у кого сейчас смартфон OnePlus:

обновление до ColorOS будет добровольным для подходящих устройств;

пользователи смогут выбирать, обновляться ли до новой ColorOS, а старые модели вне списка обновления продолжат получать поддержку своей версии;

если пользователь обновится до ColorOS, он сможет откатиться обратно на OxygenOS, но конкретные версии для отката объявят позже;

гарантия и ремонтная поддержка для существующих устройств продолжатся.

Стоит ли из-за этого паниковать? На практике разница между оболочками уже давно минимальна. Технически обе системы почти не отличаются друг от друга, различия теперь в основном косметические. OxygenOS за последние годы во многом превратилась в ColorOS, и отличия сводились к мелочам — например, OxygenOS обычно бережнее относилась к фоновым процессам и была лучше оптимизирована под глобальные рынки.

Что делать владельцам OnePlus в России

Если коротко — резких действий пока не требуется. Российский офис говорит, что работает как обычно, а сам переход на ColorOS будет добровольным и с возможностью отката. Смысла срочно менять смартфон или что-то настраивать нет. Более того, можно даже приобрести глобальную версию OnePlus 15, которая сейчас продаётся со скидкой на AliExpress.

Купить OnePlus 15

А вот разумная тактика на ближайшее время:

не спешите обновляться на ColorOS сразу после выхода — дайте функции отката и первым отзывам появиться; если сейчас покупаете новый смартфон и оболочка для вас критична, помните: OxygenOS как отдельный продукт сворачивают, а разница с ColorOS минимальна; дождитесь подробного плана внедрения ColorOS от российского подразделения — именно там должны появиться сроки и список поддерживаемых моделей.

Важно честно обозначить границу знания: ни цен, ни точных дат, ни списка устройств для России в заявлении нет. Пока это скорее сигнал «мы остаёмся», чем конкретная дорожная карта. Отдельно стоит учитывать: OnePlus в Индии заявляет, что бизнес продолжается как обычно, тогда как Bloomberg считает, что более широкая реорганизация может добраться и до Индии в 2027 году. Это напоминание, что подобные заверения не всегда означают долгосрочную стабильность.