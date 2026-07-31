Пока все мы следим за эпопеей закрытия бренда OnePlus, в Индии тихо представили смартфон OnePlus N6x — упрощённую версию и без того бюджетного OnePlus N6. На бумаге всё выглядит как привет из 2018 года: 720p-экран, 4 ГБ памяти, старый процессор и каплевидный вырез. Разбираемся, почему это один из самых спорных бюджетников и что взять вместо него.
Главные недостатки OnePlus N6x
Начнём с сердца устройства. В основе OnePlus N6x лежит очередной клон пятилетнего чипа MediaTek Dimensity 810 на 6 нм, который просто переименовали в Dimensity 6360 Apex. То есть за новым названием прячется процессор, которому уже несколько лет — ничего современного тут нет.
Дальше — память. Запас оперативной памяти ограничен всего 4 ГБ устаревшего стандарта LPDDR4x, а под файлы отдают 64 или 128 ГБ медленного накопителя EMMC 5.1. Для сравнения: это тот тип памяти, от которого производители массово уходили ещё несколько лет назад. При этом OPPO обещает 36 и 48 месяцев плавной работы — верится в это с трудом, учитывая объём оперативной памяти.
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Экран добивает и без того скромное желание брать OnePlus N6x. Смартфон получил 6,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением всего 720p (1570 × 720 точек). В 2026 году это выглядит почти музейно: большинство даже недорогих конкурентов, о которых мы рассказывали в тексте о смартфонах для работы, давно перешли на FullHD и AMOLED.
Почему OnePlus N6x похож на старый смартфон
Фронтальная камера на 5 Мп оформлена в каплевидный вырез — тот самый, который массово ставили в смартфоны в 2018-м. Главная камера имеет разрешение 13 Мп и умеет снимать видео максимум в 1080p. Ждать от такой связки хороших фото не приходится.
Есть и приятные исключения. Смартфон приятно удивляет батареей на 7000 мАч, которая установлена в realme P4, недавно вышедшем на российский рынок, а ещё OnePlus сохранил редкие сегодня вещи: слот для карты памяти microSD до 2 ТБ и 3,5-мм разъём для наушников. Правда, заряжается аккумулятор медленно — всего 15 Вт. Есть защита от брызг по стандарту IP64, но NFC для бесконтактной оплаты не заявлен.
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Жителям Индии OnePlus N6x предложат по цене 18 999 и 20 999 рупий за версии 4/64 и 4/128 ГБ — это примерно 15 800 и 17 500 рублей по курсу из источника. На выбор идут голубая и бордовая расцветки. Официально в Россию новинку никто не привозит.
Почему смартфоны 2026 года стали хуже
Тут важно понять одну вещь: слабая начинка N6x — это не только просчёт OPPO, а общая болезнь всего рынка. Из-за бума искусственного интеллекта производители чипов памяти перекинули мощности на серверные решения, и это ударило по смартфонам.
Один из самых ярких примеров — линейка смартфонов REDMI Note 17, представленная в июле. Поставки памяти LPDDR4, которая чаще всего используется в недорогих устройствах, как ожидается, сократятся более чем на 40%, а в первом квартале 2026 года средние оптовые цены на смартфоны в мире выросли на 14%. Поэтому в 2026 году производители вынужденно повышают стоимость устройств и экономят на других компонентах. OnePlus N6x просто стал ярким примером этого.
Какой бюджетный смартфон купить в 2026 году
Есть и хорошая новость: даже в условиях дефицита памяти на рынке существуют куда более разумные варианты за те же или меньшие деньги. Один из них — Redmi Note 15, который на AliExpress можно найти примерно от 13 тысяч рублей, то есть дешевле индийского ценника N6x, но при этом почти по всем пунктам его обходит.
Смотрите сами. У Redmi Note 15 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080×2392 точки и частотой обновления 120 Гц — это полноценный FullHD против блёклого 720p у OnePlus. По камере разница ещё нагляднее: в роли основной камеры выступает новый сенсор Samsung на 108 МП против скромных 13 МП.
Не отстаёт и всё остальное. Вот ключевые преимущества Redmi Note 15 перед OnePlus N6x:
- быстрая память UFS 2.2 вместо медленного EMMC 5.1 — приложения открываются заметно шустрее;
- до 256 ГБ на накопителе против максимум 128 ГБ у N6x;
- камера на 108 МП вместо 13 МП;
- AMOLED-экран с FullHD вместо IPS 720p;
- зарядка на 33 Вт вместо медленных 15 Вт.
Базовая версия работает на чипе среднего уровня, а батарея держит по-честному. По сути, за меньшие деньги вы получаете современный экран, нормальную камеру и быструю память — всё то, чего N6x лишён.
Кому подойдёт OnePlus N6x, а кому нет
Справедливости ради, у N6x есть узкая аудитория. Если человеку нужен максимально дешёвый аппарат с огромной батареей на 7000 мАч, работающий по паре дней, плюс важны разъём для наушников и слот microSD, — такой набор встречается нечасто, и здесь он есть.
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Но, в целом, этот смартфон не стоит своих денег. 720p-экран, 4 ГБ памяти и старый чип будут тормозить уже сейчас, а не через три года, которые обещает производитель. За те же деньги Redmi Note 15 предлагает ощутимо больше, и разница чувствуется каждый день — от плавности интерфейса до качества фото и картинки на экране.
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