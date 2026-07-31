Пока все мы следим за эпопеей закрытия бренда OnePlus, в Индии тихо представили смартфон OnePlus N6x — упрощённую версию и без того бюджетного OnePlus N6. На бумаге всё выглядит как привет из 2018 года: 720p-экран, 4 ГБ памяти, старый процессор и каплевидный вырез. Разбираемся, почему это один из самых спорных бюджетников и что взять вместо него.

Главные недостатки OnePlus N6x

Начнём с сердца устройства. В основе OnePlus N6x лежит очередной клон пятилетнего чипа MediaTek Dimensity 810 на 6 нм, который просто переименовали в Dimensity 6360 Apex. То есть за новым названием прячется процессор, которому уже несколько лет — ничего современного тут нет.

Дальше — память. Запас оперативной памяти ограничен всего 4 ГБ устаревшего стандарта LPDDR4x, а под файлы отдают 64 или 128 ГБ медленного накопителя EMMC 5.1. Для сравнения: это тот тип памяти, от которого производители массово уходили ещё несколько лет назад. При этом OPPO обещает 36 и 48 месяцев плавной работы — верится в это с трудом, учитывая объём оперативной памяти.

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Экран добивает и без того скромное желание брать OnePlus N6x. Смартфон получил 6,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением всего 720p (1570 × 720 точек). В 2026 году это выглядит почти музейно: большинство даже недорогих конкурентов, о которых мы рассказывали в тексте о смартфонах для работы, давно перешли на FullHD и AMOLED.

Почему OnePlus N6x похож на старый смартфон

Фронтальная камера на 5 Мп оформлена в каплевидный вырез — тот самый, который массово ставили в смартфоны в 2018-м. Главная камера имеет разрешение 13 Мп и умеет снимать видео максимум в 1080p. Ждать от такой связки хороших фото не приходится.

Есть и приятные исключения. Смартфон приятно удивляет батареей на 7000 мАч, которая установлена в realme P4, недавно вышедшем на российский рынок, а ещё OnePlus сохранил редкие сегодня вещи: слот для карты памяти microSD до 2 ТБ и 3,5-мм разъём для наушников. Правда, заряжается аккумулятор медленно — всего 15 Вт. Есть защита от брызг по стандарту IP64, но NFC для бесконтактной оплаты не заявлен.

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Жителям Индии OnePlus N6x предложат по цене 18 999 и 20 999 рупий за версии 4/64 и 4/128 ГБ — это примерно 15 800 и 17 500 рублей по курсу из источника. На выбор идут голубая и бордовая расцветки. Официально в Россию новинку никто не привозит.

Почему смартфоны 2026 года стали хуже

Тут важно понять одну вещь: слабая начинка N6x — это не только просчёт OPPO, а общая болезнь всего рынка. Из-за бума искусственного интеллекта производители чипов памяти перекинули мощности на серверные решения, и это ударило по смартфонам.

Один из самых ярких примеров — линейка смартфонов REDMI Note 17, представленная в июле. Поставки памяти LPDDR4, которая чаще всего используется в недорогих устройствах, как ожидается, сократятся более чем на 40%, а в первом квартале 2026 года средние оптовые цены на смартфоны в мире выросли на 14%. Поэтому в 2026 году производители вынужденно повышают стоимость устройств и экономят на других компонентах. OnePlus N6x просто стал ярким примером этого.

Какой бюджетный смартфон купить в 2026 году

Есть и хорошая новость: даже в условиях дефицита памяти на рынке существуют куда более разумные варианты за те же или меньшие деньги. Один из них — Redmi Note 15, который на AliExpress можно найти примерно от 13 тысяч рублей, то есть дешевле индийского ценника N6x, но при этом почти по всем пунктам его обходит.

Купить REDMI Note 15

Смотрите сами. У Redmi Note 15 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080×2392 точки и частотой обновления 120 Гц — это полноценный FullHD против блёклого 720p у OnePlus. По камере разница ещё нагляднее: в роли основной камеры выступает новый сенсор Samsung на 108 МП против скромных 13 МП.

Не отстаёт и всё остальное. Вот ключевые преимущества Redmi Note 15 перед OnePlus N6x:

быстрая память UFS 2.2 вместо медленного EMMC 5.1 — приложения открываются заметно шустрее;

вместо медленного EMMC 5.1 — приложения открываются заметно шустрее; до 256 ГБ на накопителе против максимум 128 ГБ у N6x;

против максимум 128 ГБ у N6x; камера на 108 МП вместо 13 МП;

вместо 13 МП; AMOLED-экран с FullHD вместо IPS 720p;

вместо IPS 720p; зарядка на 33 Вт вместо медленных 15 Вт.

Базовая версия работает на чипе среднего уровня, а батарея держит по-честному. По сути, за меньшие деньги вы получаете современный экран, нормальную камеру и быструю память — всё то, чего N6x лишён.

Кому подойдёт OnePlus N6x, а кому нет

Справедливости ради, у N6x есть узкая аудитория. Если человеку нужен максимально дешёвый аппарат с огромной батареей на 7000 мАч, работающий по паре дней, плюс важны разъём для наушников и слот microSD, — такой набор встречается нечасто, и здесь он есть.

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Но, в целом, этот смартфон не стоит своих денег. 720p-экран, 4 ГБ памяти и старый чип будут тормозить уже сейчас, а не через три года, которые обещает производитель. За те же деньги Redmi Note 15 предлагает ощутимо больше, и разница чувствуется каждый день — от плавности интерфейса до качества фото и картинки на экране.

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