OnePlus выпустила новый Nord N300, сделав его хуже

Конечно, это не самый топовый телефон. Хотя OnePlus и приучила нас к тому, что в ее модельном ряду были только флагманы, пару лет назад ее сратегия изменилась. Теперь она выпускает и обычные телефоны, которых десятки на рынке. На мой взгляд, из-за этого она потеряла свой шарм компании-революционера, который может перекроить рынок. Но, если абстрагироваться от этой ситуации, то можно смело сказать, что линейка ее смартфонов Nord является действительно интересной. И вот в ней вышел очередной претендент на звание лучшего телефона. Получится ли это у него, мы узнаем только через некоторое время, а пока мы можем оценить его шансы, а заодно просто обсудить выход новинки — OnePlus Nord N300.

Вышел новый OnePlus

OnePlus пытается занять место на бюджетном рынке в разных странах мира и до сих пор неплохо справилась со своей линейкой Nord. Теперь компания выпускает свое последнее доступное устройство Nord N300 5G. Неприятно, что теперь, когда 5G уже перестал быть поводом для гордости, компании до сих пор портят название своих моделей этой припиской. Ну, да ладно, это уже отдельная история. Куда интереснее обсудить несколько интересных решений, которые использовала компания, чтобы снизить цену своего смартфона.

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Недорогой смартфон с хорошим процессором

Новейший Nord — это телефон OnePlus с чипсетом MediaTek. Само по себе использование этого чипсета позволяет снизить цену смартфона, не сильно теряя в производительности. В данном случае мы имеем MediaTek Dimensity 810 — чипсет среднего класса, выпущенный в 2021 году.

Интересно, что OnePlus не стала использовать отверстие для камеры, как в предыдущих моделях, выбрав вместо этого V-образную выемку, благодаря чему телефон выглядит гораздо более «бюджетным», чем его предшественники. Что-то подобное мы видели в OnePlus 6T.

Уменьшение разрешения экрана

Еще более интересным является решение понизить разрешение экрана с FHD+ на OnePlus Nord N200 5G до HD+ на N300, хотя при этом сохраняется частота обновления 90 Гц. К счастью, задняя часть выглядит немного интереснее благодаря большому прямоугольному корпусу камеры, где расположился модуль камеры с максимальным разрешением 48 Мп. Это основной датчик, в паре с которым работает 2 Мп датчик глубины. Это на одну камеру меньше, чем у его предшественника, но основной датчик имеет в 3 раза большее разрешение, что является хорошим обновлением. Вообще, хорошая идея избавляться от лишних сенсоров, которые только зря расходуют бюджет. Лучше сделать один, но хороший.

Кто больше всего выиграет от провальных решений OnePlus.

Если ничего из сказанного выше не звучит как-то очень привлекательно, то можно добавить, что OnePlus также удалось обновить характеристики зарядки. Это позволило пользователям наполнять энергией аккумулятор емкостью 5000 мАч намного быстрее благодаря проводной зарядке мощностью 33 Вт. Это далеко от флагманских телефонов компании, таких как OnePlus 10T, но все же быстрее, чем флагманские телефоны Samsung, Google и даже Apple. Кроме того, зарядное устройство идет в комплекте.

Завершающие характеристики — 64 ГБ расширяемой памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Это не самый богатый набор, но для такого телефона, особенно учитывая, что в нем сэкономили почти на всем, это нормально.

Стоит ли покупать OnePlus Nord

OnePlus отмечает, что в 2021 году серия N «была продана в количестве более 2,5 миллионов устройств только в США». Поэтому неясно, делают ли компромиссы, которые нашли применение в этой модели, ее менее достойной нашего внимание. Среди наших читателей данная линейка тоже находила хороший отклик. Обзоры читало большое количество людей, а обсуждения в нашем Telegram-чате были очень яркими и содержательными.

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