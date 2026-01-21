Что не надо делать с OnePlus, чтобы не превратить смартфон в кирпич

Владельцы смартфонов OnePlus столкнулись с неожиданным и довольно жёстким изменением в политике обновлений. В последних версиях прошивки компания фактически запретила откат системы на более старые версии. Попытка вернуться к прежнему ПО теперь может закончиться полным выходом устройства из строя.

Речь идёт о новых сборках ColorOS 16.0.3.501 и новее, включая версии .503. В этих обновлениях OnePlus внедрила механизм защиты от отката, который блокирует установку любой более старой версии системы. После обновления смартфон принимает только актуальное или более новое ПО, а возврат назад становится невозможным.

Для обычных пользователей, которые просто обновляются по воздуху и не экспериментируют с прошивками, изменения могут пройти незаметно. Но для тех, кто привык ставить кастомные ROM, делать откат системы или просто держать под рукой запасной вариант прошивки, ситуация выглядит куда серьёзнее.

Если после установки ColorOS 16.0.3.501 или новее попытаться прошить более старую версию ColorOS, OxygenOS или любой кастомный ROM, выпущенный до этого обновления, устройство перестаёт работать. Смартфон больше не включается, а стандартные и сторонние способы восстановления оказываются бесполезными. Фактически откат системы теперь приводит к необратимым последствиям.

На данный момент такие ограничения подтверждены для OnePlus 13, OnePlus 13T и OnePlus 15. Более старые модели, включая OnePlus 12, пока не затронуты, но есть все основания полагать, что аналогичный запрет отката появится и у них в будущих обновлениях.

Важно понимать, что подобные ограничения иногда используются из соображений безопасности. Например, Google уже применяла запрет отката на смартфонах Pixel после обнаружения серьёзных уязвимостей и заранее предупреждала пользователей. В случае с OnePlus официальных объяснений пока нет.

Косвенно на изменения указывает и то, что компания начала убирать пакеты для локального отката прошивок, которые раньше позволяли вернуться на предыдущую версию системы. Это говорит о том, что политика обновился и остался теперь становится нормой.

Вывод простой. Если смартфон OnePlus обновлён до последних версий прошивки, откат системы и эксперименты с кастомными прошивками больше не являются безопасными. Теперь это прямой риск потерять устройство без возможности восстановления.