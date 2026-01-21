Что не надо делать с OnePlus, чтобы не превратить смартфон в кирпич

  2. Темы
  3. Смартфоны
Кирилл Пироженко

Владельцы смартфонов OnePlus столкнулись с неожиданным и довольно жёстким изменением в политике обновлений. В последних версиях прошивки компания фактически запретила откат системы на более старые версии. Попытка вернуться к прежнему ПО теперь может закончиться полным выходом устройства из строя.

Что не надо делать с OnePlus, чтобы не превратить смартфон в кирпич. Проблема пока возникла на ColorOS, OxygenOS явно на очереди. Изображение: uk.pcmag.com. Фото.

Проблема пока возникла на ColorOS, OxygenOS явно на очереди. Изображение: uk.pcmag.com

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Речь идёт о новых сборках ColorOS 16.0.3.501 и новее, включая версии .503. В этих обновлениях OnePlus внедрила механизм защиты от отката, который блокирует установку любой более старой версии системы. После обновления смартфон принимает только актуальное или более новое ПО, а возврат назад становится невозможным.

Для обычных пользователей, которые просто обновляются по воздуху и не экспериментируют с прошивками, изменения могут пройти незаметно. Но для тех, кто привык ставить кастомные ROM, делать откат системы или просто держать под рукой запасной вариант прошивки, ситуация выглядит куда серьёзнее.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. РЕБЯТА ЗНАЮТ ТОЛЬКО В ОТЛИЧНЫХ ТОВАРАХ С АЛИЭКСПРЕСС

Если после установки ColorOS 16.0.3.501 или новее попытаться прошить более старую версию ColorOS, OxygenOS или любой кастомный ROM, выпущенный до этого обновления, устройство перестаёт работать. Смартфон больше не включается, а стандартные и сторонние способы восстановления оказываются бесполезными. Фактически откат системы теперь приводит к необратимым последствиям.

Что не надо делать с OnePlus, чтобы не превратить смартфон в кирпич. OnePlus 15, естественно, попал под раздачу одним из первых. Изображение: techadvisor.com. Фото.

OnePlus 15, естественно, попал под раздачу одним из первых. Изображение: techadvisor.com

На данный момент такие ограничения подтверждены для OnePlus 13, OnePlus 13T и OnePlus 15. Более старые модели, включая OnePlus 12, пока не затронуты, но есть все основания полагать, что аналогичный запрет отката появится и у них в будущих обновлениях.

Важно понимать, что подобные ограничения иногда используются из соображений безопасности. Например, Google уже применяла запрет отката на смартфонах Pixel после обнаружения серьёзных уязвимостей и заранее предупреждала пользователей. В случае с OnePlus официальных объяснений пока нет.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛАСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННАЯ АУДИТОРИЯ

Косвенно на изменения указывает и то, что компания начала убирать пакеты для локального отката прошивок, которые раньше позволяли вернуться на предыдущую версию системы. Это говорит о том, что политика обновился и остался теперь становится нормой.

Вывод простой. Если смартфон OnePlus обновлён до последних версий прошивки, откат системы и эксперименты с кастомными прошивками больше не являются безопасными. Теперь это прямой риск потерять устройство без возможности восстановления.

Теги
Новости по теме
Как перевести баллы Яндекс в деньги и получить рубли
Основателя OnePlus объявили в уголовный розыск. Рассказываем, что он наворотил
Раскрыт новый смартфон OnePlus 16. Он станет лучшим флагманом в 2026 году
Лонгриды для вас
Chrome для Android теперь читает любую статью по ролям. Как включить?

Читаете длинные статьи в дороге или параллельно с другими делами? Google решила избавить вас от этой рутины: Chrome на Android теперь превращает любую веб-страницу в подкаст. И это не просто сухое зачитывание текста, поскольку браузер создает настоящий диалог двух ИИ-ведущих, которые выделяют главное и подают материал так, словно вы слушаете какое-то радиошоу.

Читать далее
8 крутых функций, которые ждут Samsung после выхода обновления One UI 8.5

Продолжая развертывание обновления One UI 8, компания Samsung уже готовит оболочку One UI 8.5. Как ожидается, промежуточная версия системы выйдет в начале следующего года вместе с анонсом серии смартфонов Galaxy S26. И, хотя до дня X остается еще несколько месяцев, ребятам из androidauthority.com и другим инсайдерам удалось раздобыть информацию о главных фишках One UI 8.5. Мы собрали их воедино и теперь готовы поделиться секретами обновления.

Читать далее
Почему Roblox просит подтвердить возраст, и что это дает

Блокировка Roblox, случившаяся в конце прошлого года, не только вызвала общественный резонанс, но и заставила игровую платформу постепенно начать менять подход к модерации контента. Недавно стало известно, что российским пользователям отключили доступ к чатам, а теперь сверхпопулярный сервис сам ввел новое ограничение. В январе 2026 года Roblox начал требовать подтверждение возраста. Причем не честным словом, а с доказательствами: с помощью селфи или по паспорту.

Читать далее
Новости партнеров
Как Марс влияет на ледниковые периоды Земли
Как Марс влияет на ледниковые периоды Земли
Какие устройства Apple получат OLED-экраны и когда это произойдет
Какие устройства Apple получат OLED-экраны и когда это произойдет
Рекордная активность в сети Эфириума связана с ростом мошенничества. О чём идёт речь?
Рекордная активность в сети Эфириума связана с ростом мошенничества. О чём идёт речь?