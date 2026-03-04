OPPO Find N6 — первый складной смартфон без складки на экране

Артем Сутягин

Складка на экране — пожалуй, главная причина, по которой многие так и не решились купить складной смартфон. Этот раздражающий изгиб посередине дисплея годами мешал воспринимать раскладушки всерьёз. Но, судя по первым впечатлениям от OPPO Find N6, индустрия наконец сделала тот самый шаг, которого мы так долго ждали. Этот смартфон претендует на звание лучшего складного телефона года — и у него есть все основания для этого. Смартфон уже попал в руки журналистов на выставке и теперь можно говорить, что «фолды» стали такими, какими должны быть.

OPPO Find N6 — первый складной смартфон без складки на экране. Складной телефон без складки до этого времени был фантастикой. Фото.

Складной телефон без складки до этого времени был фантастикой.

Складной смартфон без складки

Первое, что заметили журналисты на выставке MWC, взяв Find N6 в руки — это отсутствие той самой складки. Не «почти незаметная», не «меньше, чем раньше» — её просто нет. При взгляде под разными углами, при скручивании и повороте устройства обнаружить характерный изгиб на внутреннем дисплее не удаётся. Это действительно революционный результат для складного смартфона.

В сравнении с такими устройствами, как Samsung Galaxy Z Fold 7, Find N6 выглядит и ощущается на равных по тонкости и весу. При этом он не производит впечатления хрупкого или неудобного гаджета — баланс в руке отличный, корпус уверенный. Именно отсутствие складки делает этот смартфон особенным. Я сам пользуюсь складным смартфоном и перестал обращать внимание не складку примерно через 15 минут. Если вас останавливала именно она, то Find N6 должен изменить ваш взгляд на эту категорию устройств.

Как Samsung испортила экран Galaxy S26 Ultra

Каким будет Oppo Find N6

OPPO Find N6 — это не просто красивый экран. По начинке он уверенно занимает место в ультра-флагманском сегменте. Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 обеспечивает максимальную производительность, ведь только Samsung смогла испортить его своими улучшениями. 16 ГБ оперативной памяти и накопитель до 1 ТБ гарантируют, что хранить данные и запускать тяжёлые приложения можно без ограничений.

Каким будет Oppo Find N6. Даже так видно, что складки просто нет. Изображение: androidauthority. Фото.

Даже так видно, что складки просто нет. Изображение: androidauthority

Внутренний дисплей диагональю 8,12 дюйма — один из крупнейших среди складных смартфонов на рынке. Аккумулятор ёмкостью 6 000 мАч на кремний-углеродной основе внушает уважение, особенно с учётом тонкого корпуса. 80 Вт проводная и 50 Вт беспроводная зарядки позволяет быстро восполнить заряд в любой ситуации.

Камерный блок разработан совместно с Hasselblad. Основной модуль получил разрешение 200 Мп, а дополняют его два объектива по 50 Мп и вспомогательный модуль на 2 Мп. Фронтальная камера получила два модуля по 20 Мп. Это серьёзная заявка на звание смартфона с лучше камерой, где пока доминируют другие устройства. Программная оболочка ColorOS 16 объединяет всё это в единую экосистему.

Лучшие складные смартфоны на начало 2026 года. От флипов до самых необычных.

Когда выйдет OPPO Find N6

По имеющимся данным, официальный релиз OPPO Find N6 намечен на 17 марта 2026 года, хотя производитель пока не подтвердил точную дату. Устройство находится в финальной стадии готовности, и выглядит оно именно так, как должен выглядеть законченный продукт — без видимых недоделок или компромиссов.

Полноценная проверка того, как характеристики работают в реальных условиях, ещё впереди. Тем не менее уже сейчас можно с уверенностью сказать: OPPO Find N6 — это устройство, которое меняет представление о том, каким может быть складной смартфон. Невидимая складка, мощная начинка и продуманный дизайн делают его главным претендентом на звание лучшей раскладушки 2026 года.

