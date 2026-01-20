OPPO решила уничтожить OnePlus. Таких смартфонов, как раньше, больше не будет

Несмотря на популярность OnePlus 15 в рамках AliExpress и недавний выход OnePlus 15R, сам бренд OnePlus испытывает серьезные проблемы. Во всяком случае об этом говорит расследование издания androidheadlines.com. После изучения статистики продаж и поведения материнской компании OPPO его сотрудники пришли к выводу, что в скором времени OnePlus прекратит свое существование.

Падение продаж OnePlus

Одной из причин такого исхода авторы текста на androidheadlines.com называют статистику продаж OnePlus. По их данным, за 2024 год бренд продемонстрировал 20-процентное падение. Вместо 17 миллионов единиц годом ранее в 2024-м компания отгрузила лишь 13-14 миллионов.

Кроме того, еще в мае 2024-го около 4500 розничных точек в Индии полностью прекратили продажи смартфонов OnePlus, сославшись на проблемы с гарантийным обслуживанием. Это привело к тому, что на индийском рынке доля бренда в премиальном сегменте сократилась с 21% до всего лишь 6%.

Отмена выпуска смартфонов OnePlus

Также в расследовании говорится об отмене выпуска некоторых смартфонов. По информации androidheadlines.com, в 2026 году не выйдет ни OnePlus Open 2, ни OnePlus 15s.

Впрочем, если складные смартфоны всегда были нишевыми устройствами, отмена выпуска OnePlus 15s может быть связана с релизом глобальной версии OnePlus 15T. OnePlus 13T, напомним, именно в Индии выходил под именем OnePlus 13s.

Что будет с OnePlus дальше

Расследование приходит к выводу, что сложившаяся на рынке ситуация — очевидный признак будущего прекращения существования OnePlus. Этот тезис авторы расследования подкрепляют планами материнской компании OPPO относительно другого суббренда — realme. Две недели назад было объявлено об о его обратном слиянии с OPPO.

Таким образом, суть расследования androidheadlines.com сводится не к тому, что смартфоны OnePlus полностью исчезнут, а к более тесному сотрудничеству с материнской компанией OPPO, которое, впрочем, и раньше никто особо не скрывал.