OPPO решила уничтожить OnePlus. Таких смартфонов, как раньше, больше не будет

Герман Вологжанин

Несмотря на популярность OnePlus 15 в рамках AliExpress и недавний выход OnePlus 15R, сам бренд OnePlus испытывает серьезные проблемы. Во всяком случае об этом говорит расследование издания androidheadlines.com. После изучения статистики продаж и поведения материнской компании OPPO его сотрудники пришли к выводу, что в скором времени OnePlus прекратит свое существование.

Говорят, OPPO решила уничтожить OnePlus. Изображение: MinimalisTech

Говорят, OPPO решила уничтожить OnePlus. Изображение: MinimalisTech

Падение продаж OnePlus

Одной из причин такого исхода авторы текста на androidheadlines.com называют статистику продаж OnePlus. По их данным, за 2024 год бренд продемонстрировал 20-процентное падение. Вместо 17 миллионов единиц годом ранее в 2024-м компания отгрузила лишь 13-14 миллионов.

Кроме того, еще в мае 2024-го около 4500 розничных точек в Индии полностью прекратили продажи смартфонов OnePlus, сославшись на проблемы с гарантийным обслуживанием. Это привело к тому, что на индийском рынке доля бренда в премиальном сегменте сократилась с 21% до всего лишь 6%.

Отмена выпуска смартфонов OnePlus

Также в расследовании говорится об отмене выпуска некоторых смартфонов. По информации androidheadlines.com, в 2026 году не выйдет ни OnePlus Open 2, ни OnePlus 15s.

OnePlus уходит, но не совсем. Изображение: MinimalisTech

OnePlus уходит, но не совсем. Изображение: MinimalisTech

Впрочем, если складные смартфоны всегда были нишевыми устройствами, отмена выпуска OnePlus 15s может быть связана с релизом глобальной версии OnePlus 15T. OnePlus 13T, напомним, именно в Индии выходил под именем OnePlus 13s.

Что будет с OnePlus дальше

Расследование приходит к выводу, что сложившаяся на рынке ситуация — очевидный признак будущего прекращения существования OnePlus. Этот тезис авторы расследования подкрепляют планами материнской компании OPPO относительно другого суббренда — realme. Две недели назад было объявлено об о его обратном слиянии с OPPO.

Таким образом, суть расследования androidheadlines.com сводится не к тому, что смартфоны OnePlus полностью исчезнут, а к более тесному сотрудничеству с материнской компанией OPPO, которое, впрочем, и раньше никто особо не скрывал.

