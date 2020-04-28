Опять за бортом. Новые смартфоны Huawei не смогут следить за больными коронавирусом

Уже сегодня пользователям Android станет доступно обновление, которое добавит в их смартфоны поддержку системы слежения за больными коронавирусом от Apple и Google. Благодаря ей здоровые пользователи смогут быть в курсе того, что они имели контакт с человеком с диагнозом COVID-19. По замыслу создателей системы, таким образом удастся повысить степень информированности людей и их сознательность, дав им удобную возможность предупреждать всех, с кем они контактировали, о своём заболевании. Вот только новые смартфоны Huawei эту систему не получат.

ВОЗ подготовила приложение для профилактики коронавируса

Несмотря на то что Google планирует сделать новый механизм трекинга пользователей доступным самой широкой аудитории, распространив его среди владельцев устройств на базе Android 6.0 Marsmallow и новее, ни один аппарат Huawei из новой партии его не получат. Дело в том, что фирменные смартфоны и планшеты Huawei, вышедшие после введения санкций США, не имеют поддержки сервисов Google Play, а ведь именно в их составе Google будет распространять свою систему.

Какие смартфоны Huawei не поддерживают Google Play

Коллеги из TechRadar обратились к официальным представителям Huawei и выяснили, что эта информация соответствует действительности, и поддержку системы отслеживания НЕ ПОЛУЧАТ эти устройства:

Huawei P40/P40 Pro

Huawei P40 Lite/P40 Lite E

Huawei Mate 30/Mate 30 Pro

Huawei Mate Xs

Honor 30 Pro

Huawei MatePad Pro

Ты уже подписался на наш чат в Telegram? Там веселее, чем в твоей молодости.

На самом деле список аппаратов Huawei и Honor, которые не получат систему трекинга больных COVID-19 от Google, не так уж и широк. Во всяком случае, совместимых устройств будет куда больше. Это не только флагманские смартфоны прошлых лет выпуска, но и вполне себе недорогие модели. Словом, все те гаджеты, которые из коробки поддерживают сервисы Google Play и Bluetooth Low Energy, смогут заниматься отслеживанием контактов с больными коронавирусной инфекцией и оповещать об этом своих владельцев.

Система слежения за больными коронавирусом

Если вы плохо понимаете, о чём идёт речь, объясняю в двух словах. Две недели назад Apple и Google объявили о планах по запуску универсальной системы на базе Bluetooth Low Energy, которая будет фиксировать встречи всех пользователей. Если их контакт продлится дольше пяти минут, факт встречи будет сохранён у каждого из них. Впоследствии, если кто-то из пользователей узнает, что у него положительный анализ на COVID-19, он сможет сообщить об этом (а может и не сообщать) в специальное приложение, которое проанализирует все его контакты и оповестит тех пользователей о необходимости провериться, не называя имён потенциальных переносчиков инфекции.

Появились фальшивые приложения, которые обещают показать больных коронавирусом

Первоначально планировалось запустить новую систему в середине мая, но на прошлой неделе Apple и Google решили, что запуск необходимо провести раньше. Поэтому, в считанные дни внеся коррективы в принцип работы механизма отслеживания, компании назначили релиз на 28 апреля. Первое время система будет работать в тестовом режиме, обучаясь правильно фиксировать контакты пользователей, а через какое-то время появятся специализированные приложения, куда больные коронавирусом смогут сообщать о своём диагнозе. Правда, кто именно выпустит эти приложения и кто будет отвечать за обработку данных о заболеваниях, до сих пор неизвестно.