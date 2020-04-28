Опять за бортом. Новые смартфоны Huawei не смогут следить за больными коронавирусом

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Иван Кузнецов 0

Уже сегодня пользователям Android станет доступно обновление, которое добавит в их смартфоны поддержку системы слежения за больными коронавирусом от Apple и Google. Благодаря ей здоровые пользователи смогут быть в курсе того, что они имели контакт с человеком с диагнозом COVID-19. По замыслу создателей системы, таким образом удастся повысить степень информированности людей и их сознательность, дав им удобную возможность предупреждать всех, с кем они контактировали, о своём заболевании. Вот только новые смартфоны Huawei эту систему не получат.

Поддержка Google Play является обязательным условием совместимости с системой слежения за больными коронавирусом

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Несмотря на то что Google планирует сделать новый механизм трекинга пользователей доступным самой широкой аудитории, распространив его среди владельцев устройств на базе Android 6.0 Marsmallow и новее, ни один аппарат Huawei из новой партии его не получат. Дело в том, что фирменные смартфоны и планшеты Huawei, вышедшие после введения санкций США, не имеют поддержки сервисов Google Play, а ведь именно в их составе Google будет распространять свою систему.

Какие смартфоны Huawei не поддерживают Google Play

Все новые смартфоны Huawei и Honor останутся без механизма отслеживания больных COVID-19

Коллеги из TechRadar обратились к официальным представителям Huawei и выяснили, что эта информация соответствует действительности, и поддержку системы отслеживания НЕ ПОЛУЧАТ эти устройства:

  • Huawei P40/P40 Pro
  • Huawei P40 Lite/P40 Lite E
  • Huawei Mate 30/Mate 30 Pro
  • Huawei Mate Xs
  • Honor 30 Pro
  • Huawei MatePad Pro

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На самом деле список аппаратов Huawei и Honor, которые не получат систему трекинга больных COVID-19 от Google, не так уж и широк. Во всяком случае, совместимых устройств будет куда больше. Это не только флагманские смартфоны прошлых лет выпуска, но и вполне себе недорогие модели. Словом, все те гаджеты, которые из коробки поддерживают сервисы Google Play и Bluetooth Low Energy, смогут заниматься отслеживанием контактов с больными коронавирусной инфекцией и оповещать об этом своих владельцев.

Система слежения за больными коронавирусом

Сообщить о своём диагнозе COVID-19 можно будет в специальном приложении

Если вы плохо понимаете, о чём идёт речь, объясняю в двух словах. Две недели назад Apple и Google объявили о планах по запуску универсальной системы на базе Bluetooth Low Energy, которая будет фиксировать встречи всех пользователей. Если их контакт продлится дольше пяти минут, факт встречи будет сохранён у каждого из них. Впоследствии, если кто-то из пользователей узнает, что у него положительный анализ на COVID-19, он сможет сообщить об этом (а может и не сообщать) в специальное приложение, которое проанализирует все его контакты и оповестит тех пользователей о необходимости провериться, не называя имён потенциальных переносчиков инфекции.

Появились фальшивые приложения, которые обещают показать больных коронавирусом

Первоначально планировалось запустить новую систему в середине мая, но на прошлой неделе Apple и Google решили, что запуск необходимо провести раньше. Поэтому, в считанные дни внеся коррективы в принцип работы механизма отслеживания, компании назначили релиз на 28 апреля. Первое время система будет работать в тестовом режиме, обучаясь правильно фиксировать контакты пользователей, а через какое-то время появятся специализированные приложения, куда больные коронавирусом смогут сообщать о своём диагнозе. Правда, кто именно выпустит эти приложения и кто будет отвечать за обработку данных о заболеваниях, до сих пор неизвестно.

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