Совсем недавно я рассказывал, что Galaxy S26 подешевел, но Galaxy S25 подешевел еще сильнее. На AliExpress появились остатки прошлогоднего флагмана Samsung по цене 39 124 рублей за версию 12/256 ГБ. Для понимания масштаба: при старте продаж в 2025 году в России та же конфигурация стоила 109 990 рублей. Разница — 70 тысяч рублей. Разбираю, стоит ли брать, и спойлер: стоит.

Успеваем забрать Galaxy S25 по самой выгодной цене за все время. Фото.

Успеваем забрать Galaxy S25 по самой выгодной цене за все время

Почему Galaxy S25 отдают так дешево

Ничего загадочного, это стандартная рыночная история. Вышел Galaxy S26, дистрибьюторы распродают складские остатки предыдущего поколения. Чем быстрее распродать — тем лучше: хранение стоит денег, а новый флагман занял полки. Плюс укрепление рубля дополнительно снизило рублевые цены на AliExpress.

Это реальная цена смартфона на AliExpress. Фото.

Это реальная цена смартфона на AliExpress

Купить Galaxy S25

Galaxy S25 на AliExpress по 39 124 рублей — это не уцененный брак, не серая схема и не восстановленное устройство. Это новый смартфон из официальной партии, который просто задержался на складе. Среди самых подешевевших смартфонов в 2026 году Galaxy S25 — один из самых впечатляющих примеров: падение со 110 до 39 тысяч рублей за год. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Что умеет Galaxy S25 в 2026 году

Главный вопрос: не устарел ли флагман 2025 года за год? Нет. И вот почему.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Характеристики Galaxy S25:

ХарактеристикиSamsung Galaxy S25
Экран6.2 дюйма, Dynamic AMOLED 2X (2340×1080), 120 Гц, 2600 нит
Основная камера50 МП (OIS) + 12 МП (ширик) + 10 МП (3x зум)
Фронтальная камера12 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite (4 нм)
Память12/256 ГБ
Аккумулятор4000 мАч
Зарядка25 Вт проводная, 15 Вт беспроводная

Snapdragon 8 Elite — не самый новый чип, но до сих пор один из самых мощных. Тройная камера с тремя отдельными фокусными расстояниями — редкость в компактном корпусе. Galaxy AI уже на борту, One UI 8.5 прилетела в мае 2026 года. Семь лет обновлений Android — рекорд среди Android-производителей. Galaxy S25 в 2026 году остается актуальным флагманом.

Какой флагман выбрать в 2026 году

Galaxy S25 или Galaxy S26? Вопрос закономерный. Galaxy S26 предлагает более новый чип и свежую прошивку, но стоит заметно дороже. За 39 тысяч Galaxy S25 выглядит убедительно.

Новый смартфон почти не отличается от старого. Фото.

Новый смартфон почти не отличается от старого

Что продается за те же деньги у конкурентов? OnePlus 15T продают за 37 тысяч, но важный нюанс: это китайская версия с ColorOS вместо OxygenOS, без глобальной прошивки из коробки. Смартфон Galaxy S25 за ту же цену — глобальная версия с One UI, экосистемой Samsung и Galaxy AI.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Xiaomi 17 на AliExpress стоит 48-50 тысяч (на 10 тысяч дороже). Купить Galaxy S25 за 39 тысяч на фоне этих альтернатив — очевидно разумное решение. Следить за новостями о Samsung удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Стоит ли покупать Galaxy S25 в 2026 году

Однозначно да. Телефон Galaxy S25 за 39 тысяч рублей — это флагман с топовым чипом, тройной камерой, компактным корпусом 6.2 дюйма и семью годами поддержки по цене среднего класса.

Купить Galaxy S25

Кому идеально:

  • тем, кто хочет экосистему Samsung с Galaxy AI и долгосрочной поддержкой;
  • тем, кто ценит компактный корпус — 6.2 дюйма в 2026 году редкость;
  • тем, кто не готов переплачивать за Galaxy S26, но хочет флагманский опыт.

Кому не подходит: если критична большая батарея (4000 мАч заметно меньше, чем у конкурентов за эту цену). Если важна быстрая зарядка (25 Вт скромно по меркам 2026 года). Galaxy S25 в России официально стоит значительно дороже. Складские остатки по 39 124 рублей — временная история. Я бы не откладывал покупку.

Реклама. Рекламодатель ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» ИНН 7703380158