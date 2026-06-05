Совсем недавно я рассказывал, что Galaxy S26 подешевел, но Galaxy S25 подешевел еще сильнее. На AliExpress появились остатки прошлогоднего флагмана Samsung по цене 39 124 рублей за версию 12/256 ГБ. Для понимания масштаба: при старте продаж в 2025 году в России та же конфигурация стоила 109 990 рублей. Разница — 70 тысяч рублей. Разбираю, стоит ли брать, и спойлер: стоит.

Почему Galaxy S25 отдают так дешево

Ничего загадочного, это стандартная рыночная история. Вышел Galaxy S26, дистрибьюторы распродают складские остатки предыдущего поколения. Чем быстрее распродать — тем лучше: хранение стоит денег, а новый флагман занял полки. Плюс укрепление рубля дополнительно снизило рублевые цены на AliExpress.

Купить Galaxy S25

Galaxy S25 на AliExpress по 39 124 рублей — это не уцененный брак, не серая схема и не восстановленное устройство. Это новый смартфон из официальной партии, который просто задержался на складе. Среди самых подешевевших смартфонов в 2026 году Galaxy S25 — один из самых впечатляющих примеров: падение со 110 до 39 тысяч рублей за год. Следить за актуальными ценами удобно в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

Что умеет Galaxy S25 в 2026 году

Главный вопрос: не устарел ли флагман 2025 года за год? Нет. И вот почему.

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Характеристики Galaxy S25:

Характеристики Samsung Galaxy S25 Экран 6.2 дюйма, Dynamic AMOLED 2X (2340×1080), 120 Гц, 2600 нит Основная камера 50 МП (OIS) + 12 МП (ширик) + 10 МП (3x зум) Фронтальная камера 12 МП Процессор Snapdragon 8 Elite (4 нм) Память 12/256 ГБ Аккумулятор 4000 мАч Зарядка 25 Вт проводная, 15 Вт беспроводная

Snapdragon 8 Elite — не самый новый чип, но до сих пор один из самых мощных. Тройная камера с тремя отдельными фокусными расстояниями — редкость в компактном корпусе. Galaxy AI уже на борту, One UI 8.5 прилетела в мае 2026 года. Семь лет обновлений Android — рекорд среди Android-производителей. Galaxy S25 в 2026 году остается актуальным флагманом.

Какой флагман выбрать в 2026 году

Galaxy S25 или Galaxy S26? Вопрос закономерный. Galaxy S26 предлагает более новый чип и свежую прошивку, но стоит заметно дороже. За 39 тысяч Galaxy S25 выглядит убедительно.

Что продается за те же деньги у конкурентов? OnePlus 15T продают за 37 тысяч, но важный нюанс: это китайская версия с ColorOS вместо OxygenOS, без глобальной прошивки из коробки. Смартфон Galaxy S25 за ту же цену — глобальная версия с One UI, экосистемой Samsung и Galaxy AI.

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Xiaomi 17 на AliExpress стоит 48-50 тысяч (на 10 тысяч дороже). Купить Galaxy S25 за 39 тысяч на фоне этих альтернатив — очевидно разумное решение. Следить за новостями о Samsung удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Стоит ли покупать Galaxy S25 в 2026 году

Однозначно да. Телефон Galaxy S25 за 39 тысяч рублей — это флагман с топовым чипом, тройной камерой, компактным корпусом 6.2 дюйма и семью годами поддержки по цене среднего класса.

Купить Galaxy S25

Кому идеально:

тем, кто хочет экосистему Samsung с Galaxy AI и долгосрочной поддержкой;

тем, кто ценит компактный корпус — 6.2 дюйма в 2026 году редкость;

тем, кто не готов переплачивать за Galaxy S26, но хочет флагманский опыт.

Кому не подходит: если критична большая батарея (4000 мАч заметно меньше, чем у конкурентов за эту цену). Если важна быстрая зарядка (25 Вт скромно по меркам 2026 года). Galaxy S25 в России официально стоит значительно дороже. Складские остатки по 39 124 рублей — временная история. Я бы не откладывал покупку.

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