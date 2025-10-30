Отказался от POCO в пользу другого смартфона за 30K. Это мощный iQOO Neo11 с батареей на 7500 мАч

После анонса флагмана iQOO 15 суббренд компании vivo принялся штамповать более народные модели для тех, кто хочет получить максимальную производительность за минимальный прайс. Признанный лидер на этом поприще — POCO, но после выхода iQOO Neo11 у него, очевидно, возникнут проблемы. Ведь за 30 тысяч рублей суббренд vivo не только смог предложить прошлогодний флагманский чип, но и огромный аккумулятор вкупе с LTPO-экраном.

Характеристики iQOO Neo11

Помимо упора на производительность, за которую здесь отвечает процессор Snapdragon 8 Elite, в своей новой модели суббренд vivo акцентирует внимание на качестве экрана и автономности. 6.82-дюймовая AMOLED-матрица получила увеличенное до 2K разрешение и поддержку технологии LTPO, снижающей энергопотребление. К слову, ей не может похвастать ни один POCO. Ну а емкость аккумулятора по сравнению с iQOO Neo10 увеличилась аж на 1400 мАч и достигла 7500 мАч. Это еще одна недостижимая для POCO вершина.

Характеристики iQOO Neo11 Экран 6.82 дюйма, AMOLED (3168х1440), 1-144 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 МП Фронтальная камера 16 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Память 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 7500 мАч Зарядка 100 Вт

Конечно, ради сохранения демократичного ценника iQOO нужно было чем-то пожертвовать. Слабым звеном смартфона стала камера, хотя основа в лице сенсора Sony на 1/1.49″ — очень достойный «глаз», пускай и соседствует он с 8-мегапиксельным ультрашириком.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Сколько стоит iQOO Neo11

Цена iQOO Neo11 в зависимости от объема встроенной и оперативной памяти составляет:

12/256 ГБ — 2 599 юаней (~ 29 000 ₽);

— 2 599 юаней (~ 29 000 ₽); 16/256 ГБ — 2 899 юаней (~ 32 500 ₽);

— 2 899 юаней (~ 32 500 ₽); 12/512 ГБ — 2 999 юаней (~ 33 500 ₽);

— 2 999 юаней (~ 33 500 ₽); 16/512 ГБ — 3 299 юаней (~ 37 000 ₽);

— 3 299 юаней (~ 37 000 ₽); 16/1024 ГБ — 3 799 юаней (~ 42 500 ₽).

С таким ценником iQOO Neo11 становится прямым конкурентом POCO F7, однако младший брат vivo пока доступен только в Китае. Но спойлер: в России он тоже может появиться.

iQOO Neo11 в России

Предшественник iQOO Neo10 появился на территории нашей страны в мае этого года, а потому есть все поводы ждать выхода iQOO Neo11 в России. Правда, по сложившейся практике, суббренд vivo может немного изменить характеристики глобальной версии смартфона.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

В предыдущем поколении глобалка получила увеличенный аккумулятор, но вместе с тем чуть менее производительный чип. Что будет с iQOO Neo11 в России — узнаем в течение ближайших месяцев.