Отличия Nothing Phone (3a) Lite от Nothing Phone (3a). Какой смартфон выгоднее покупать в России и почему

Иван Герасимов

Недавно Nothing выпустила смартфон (3a) Lite — упрощенную версию базового (3а), который должен привлечь пользователей из бюджетного сегмента. При этом телефон явно нельзя назвать плохим, ведь из него не убрали всю нормальную начинку, а заменили на компоненты попроще только часть из них. К дизайну явно нет вопросов — Nothing постаралась на славу и сделала уникальный внешний вид (3a) Lite. Рассмотрим его поближе и сравним, чем Nothing Phone (3a) Lite отличается от Nothing Phone (3a).

Отличия Nothing Phone (3a) Lite от Nothing Phone (3a). Какой смартфон выгоднее покупать в России и почему. Сравниваем Nothing Phone (3a) Lite и (3a). Есть ли смысл покупать новинку? Фото: croma.com. Фото.

Сравниваем Nothing Phone (3a) Lite и (3a). Есть ли смысл покупать новинку? Фото: croma.com

Дизайн Nothing Phone (3a) Lite

Как уже мы упомянули выше, (3a) Lite напоминает Nothing Phone (3a) задней крышкой, хоть и не содержит глифов. Вместо них — лишь один индикатор для уведомлений, звонков. Вообще новинка выглядит так, будто для нее создали дизайн, скрестив CMF Phone 2 Pro (схожий блок камер) и Nothing Phone 3 (прозрачная панель).

Дизайн Nothing Phone (3a) Lite. Дизайн нового Nothing максимально упростили. Но получилось очень неплохо! Фото: 9to5google. Фото.

Дизайн нового Nothing максимально упростили. Но получилось очень неплохо! Фото: 9to5google

Есть два цвета — черный и белый, без излишеств. В целом, выглядит довольно минималистично, но в то же время стильно — отличный выбор для тех, кому привычный дизайн смартфонов Nothing кажется слишком уж ярким. Ну а от отсутствия глифов вы вряд ли что-то теряете: индикаторы радуют только первое время, а потом их либо отключаешь, либо перестаешь обращать внимание.

Характеристики Nothing Phone (3a) Lite

Смартфоны Nothing в принципе никогда не отличались мощным железом, как правило в них установлен чип, производительности которого более чем достаточно для работы без глюков. Ну и некоторых игр. Процессор Nothing Phone (3a) Lite весьма скромный — MediaTek Dimensity 7300 Pro из CMF Phone 2 Pro, что для смартфона бюджетного сегмента — более чем неплохо. В AnTuTu чипсет выдает под 700к очков, тогда как базовый Nothing Phone (3a) с его Snapdragon 7s Gen 3 — свыше 1 млн. Так что, разница все же имеется.

Характеристики Nothing Phone (3a) Lite. Новый Nothing уступает в производительности и других мелочах. Одним словом — экономия! Фото: Pocket-lint. Фото.

Новый Nothing уступает в производительности и других мелочах. Одним словом — экономия! Фото: Pocket-lint

К тому же, Nothing Phone (3a) Lite поставляется только с 8 ГБ ОЗУ, тогда как у старшей версии есть 12 ГБ. Если вы не любитель игр и просто пользуетесь телефоном в обычном режиме для веб-серфинга и соцсетей, оперативка не станет проблемой. На руку новинке и оболочка Nothing OS 3.5, которая работает просто превосходно и отличается от других плавностью.

Характеристика(3a) Lite(3a)
Экран6,77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц6,77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц
Основная камера50+8+2 МП50+50+8 МП
Фронтальная камера16 МП32 МП
ПроцессорDimensity 7300 ProSnapdragon 7s Gen 3
Память8/128 ГБ, 8/256 ГБ8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ
Карты памятиданет
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч
Зарядка33 Вт50 Вт

Но в остальном компании удалось сохранить характеристики Nothing Phone (3a) Lite, хотя ту же защиту от воды понизили с IP64 до IP54. Не особо критично, так как телефон удешевляли как могли без ущерба пользователю. Не считая камеры, которая пострадала больше всего: с 50+50+50 Мп у основной модели блок урезали до 50+8+2 Мп с никому не нужной макросъемкой. Вынужденный компромисс.

Какой Nothing Phone купить в 2025

Самое странное — будто бы, и нет смысла покупать Nothing Phone (3a) Lite в России, хотя это самый стильный недорогой смартфон на рынке. На старте он стоит 249 евро (23 000 рублей), а пока доедет до России, цена подрастет еще на 4-5к. За эти деньги можно без проблем купить Nothing Phone (3a), который явно выигрывает по характеристикам и обойдется с пошлиной примерно в 26 000 рублей.

Какой Nothing Phone купить в 2025. Есть смысл подождать, пока Nothing Phone (3a) Lite скинет в цене. Фото.

Есть смысл подождать, пока Nothing Phone (3a) Lite скинет в цене

Поэтому единственный вариант — ждать, пока цена Nothing Phone (3a) Lite снизится. А это явно случится, ведь подобное было и со смартфонами CMF, и с Nothing Phone (3). Если новинка будет стоить 15 000 рублей — берите без раздумий. Телефон будет радовать вас своим дизайном каждый день и не надоест вообще никогда.

Nothing Phone (3a)

Но все же напомним, что смартфоны британского бренда — на любителя. Они подкупают дизайном и удобной оболочкой, но по характеристикам в выигрыше китайцы вроде POCO F7, поэтому хорошенько подумайте, на что разумнее тратить честно заработанные.

Как узнать, какой у меня телефон, и определить модель

Все мы пользуемся смартфонами, но не каждый знает модель своего устройства. А ведь это — базовая информация, без которой не получится даже подобрать чехол и другие полезные аксессуары. Разумеется, определить модель телефона можно по коробке, ведь на ней представлены все необходимые сведения. Но что делать, если ее нет? На этот случай мы приготовили подробную инструкцию о том, как узнать модель телефона.

Читать далее
Сравнил Xiaomi 17 и iPhone 17 и выбрал, что выгоднее купить в 2025 году в России

Каждую осень внимание всего техномира приковано к презентациям производителей мобильных устройств. А споры, кто станет лидером гонки технологий, не утихают круглый год. В этот раз на сцену вышли Xiaomi 17 и iPhone 17: два поколения, которые задают тон всей индустрии. Один делает ставку на мощное “железо” и огромные батареи, другой продолжает славить оптимизацию, дизайн и экосистему. Так кто же оказывается лучше для потребителя?

Читать далее
Sony сделала одну из лучших функций Xperia платной. Ну и зачем?

Sony ввела платную подписку на проводной высококачественный мониторинг через UVC в приложении Monitor & Control, а также ограничила поддержку этой функции лишь флагманами линейки Xperia, начиная с Xperia 1 IV, что вызвало негативную реакцию среди создателей контента и пользователей экосистемы Alpha. А ведь именно ради этой функции многие покупали данные смартфоны. Похоже, дела компании теперь пойдут еще хуже. Если не понимаете о чем речь, то сейчас все объясню, не переживайте.

Читать далее
