Отличия Nothing Phone (3a) Lite от Nothing Phone (3a). Какой смартфон выгоднее покупать в России и почему

Недавно Nothing выпустила смартфон (3a) Lite — упрощенную версию базового (3а), который должен привлечь пользователей из бюджетного сегмента. При этом телефон явно нельзя назвать плохим, ведь из него не убрали всю нормальную начинку, а заменили на компоненты попроще только часть из них. К дизайну явно нет вопросов — Nothing постаралась на славу и сделала уникальный внешний вид (3a) Lite. Рассмотрим его поближе и сравним, чем Nothing Phone (3a) Lite отличается от Nothing Phone (3a).

Дизайн Nothing Phone (3a) Lite

Как уже мы упомянули выше, (3a) Lite напоминает Nothing Phone (3a) задней крышкой, хоть и не содержит глифов. Вместо них — лишь один индикатор для уведомлений, звонков. Вообще новинка выглядит так, будто для нее создали дизайн, скрестив CMF Phone 2 Pro (схожий блок камер) и Nothing Phone 3 (прозрачная панель).

Есть два цвета — черный и белый, без излишеств. В целом, выглядит довольно минималистично, но в то же время стильно — отличный выбор для тех, кому привычный дизайн смартфонов Nothing кажется слишком уж ярким. Ну а от отсутствия глифов вы вряд ли что-то теряете: индикаторы радуют только первое время, а потом их либо отключаешь, либо перестаешь обращать внимание.

Характеристики Nothing Phone (3a) Lite

Смартфоны Nothing в принципе никогда не отличались мощным железом, как правило в них установлен чип, производительности которого более чем достаточно для работы без глюков. Ну и некоторых игр. Процессор Nothing Phone (3a) Lite весьма скромный — MediaTek Dimensity 7300 Pro из CMF Phone 2 Pro, что для смартфона бюджетного сегмента — более чем неплохо. В AnTuTu чипсет выдает под 700к очков, тогда как базовый Nothing Phone (3a) с его Snapdragon 7s Gen 3 — свыше 1 млн. Так что, разница все же имеется.

К тому же, Nothing Phone (3a) Lite поставляется только с 8 ГБ ОЗУ, тогда как у старшей версии есть 12 ГБ. Если вы не любитель игр и просто пользуетесь телефоном в обычном режиме для веб-серфинга и соцсетей, оперативка не станет проблемой. На руку новинке и оболочка Nothing OS 3.5, которая работает просто превосходно и отличается от других плавностью.

Характеристика (3a) Lite (3a) Экран 6,77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц 6,77 дюйма, AMOLED (2392х1080), 120 Гц Основная камера 50+8+2 МП 50+50+8 МП Фронтальная камера 16 МП 32 МП Процессор Dimensity 7300 Pro Snapdragon 7s Gen 3 Память 8/128 ГБ, 8/256 ГБ 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ Карты памяти да нет Аккумулятор 5000 мАч 5000 мАч Зарядка 33 Вт 50 Вт

Но в остальном компании удалось сохранить характеристики Nothing Phone (3a) Lite, хотя ту же защиту от воды понизили с IP64 до IP54. Не особо критично, так как телефон удешевляли как могли без ущерба пользователю. Не считая камеры, которая пострадала больше всего: с 50+50+50 Мп у основной модели блок урезали до 50+8+2 Мп с никому не нужной макросъемкой. Вынужденный компромисс.

Какой Nothing Phone купить в 2025

Самое странное — будто бы, и нет смысла покупать Nothing Phone (3a) Lite в России, хотя это самый стильный недорогой смартфон на рынке. На старте он стоит 249 евро (23 000 рублей), а пока доедет до России, цена подрастет еще на 4-5к. За эти деньги можно без проблем купить Nothing Phone (3a), который явно выигрывает по характеристикам и обойдется с пошлиной примерно в 26 000 рублей.

Поэтому единственный вариант — ждать, пока цена Nothing Phone (3a) Lite снизится. А это явно случится, ведь подобное было и со смартфонами CMF, и с Nothing Phone (3). Если новинка будет стоить 15 000 рублей — берите без раздумий. Телефон будет радовать вас своим дизайном каждый день и не надоест вообще никогда.

Nothing Phone (3a)

Но все же напомним, что смартфоны британского бренда — на любителя. Они подкупают дизайном и удобной оболочкой, но по характеристикам в выигрыше китайцы вроде POCO F7, поэтому хорошенько подумайте, на что разумнее тратить честно заработанные.