Перед Galaxy S21 Samsung выпустила свой самый дешевый 5G-смартфон

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Артем Сутягин 0

Буквально за несколько часов до презентации новых смартфонов линейки Samsung Galaxy компания положила конец слухам о скором запуске и характеристиках Galaxy A32, представив его официально. У нас теперь есть спецификации и даже настоящие изображения. Смартфон запущен в Европе. Galaxy A32 5G не только привносит 5G в бюджетную линейку A-серии, но и имеет совершенно новый дизайн. Про такой дизайн можно сказать, что выглядит телефон потрясающе. Но смартфоны Samsung в целом имеют хороший дизайн, поэтому куда интереснее то, что находится у него внутри. А тут действительно есть, чем заинтересоваться. Особенно на фоне других смартфонов недорогой категории. Давайте посмотрим, чем он отличается от других и чем способен вызвать настоящий интерес.

Samsung Galaxy A32 5G

Пусть такой дизайн и немного устарел, но в 2021 году он является настоящим глотком свежего воздуха.

Новый Galaxy A32

Давайте сначала поговорим о характеристиках Galaxy A32 5G. Смартфон оснащен 6,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 720p. Дисплей с таким разрешением выглядит очень странно в 2021 году, не так ли? Да и технологии производства заставляют немного поморщиться, особенно, когда параллельно с этим существуют технологии IPS LCD и S-AMOLED от Samsung. Ну, да ладно, мы должны пойти на компромисс, так как основной функций устройства является именно возможность полноценной работы в сетях пятого поколения.

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Какая камера у Samsung Galaxy A32

Двигаясь по характеристикам дальше, мы получаем тройную основную камеру. Гаджет оснащен 48-мегапиксельным основным, 8-мегапиксельным сверхшироким, 5-мегапиксельным макро сенсорами. Кроме этого, есть еще и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

На передней панели находится 13-мегапиксельная фронталка для селфи. В качестве процессора новинки производитель выбрал Dimensity 720. Это процессор 5G от MediaTek, относящийся к начальному уровню При этом для недорогих устройств его более чем хватает.

Samsung Galaxy A32 5G

Основные характеристики Samsung Galaxy A32 5G.

Аккумулятор и время зарядки смартфона

Новинка получила аккумулятор емкостью 5000 мАч. В связке с не самым требовательным экраном и процессором, работать он должен по-настоящему долго. Впрочем, 5G — довольно требовательная технология, поэтому она компенсирует выигрыш в автономности, достигнутый за счет остального железа. Зато в смартфоне предусмотрена относительно быстрая зарядка мощностью 15 Вт.

Как выглядит современный смартфон

В первую очередь гаджет привлекает внимание своим дизайном. Все довольно лаконично, но при этом стильно. Отдельное спасибо за то, что модули камеры не выпирают на огромной площадке, а довольно компактно размещены на корпусе. Чем-то это напоминает лучшие модели смартфонов прошлого. При этом исключительно в хорошем смысле.

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Дисплей также вдохновлен смартфонами, выпущенными 3-4 года назад. И имеет вырез в форме капли, но лично я до сих пор не вижу в этом большой проблемы. Капля, челка, отверстие и тому подобное все равно портят переднюю панель. До тех пор, пока производители не нашли способ убрать камеру вообще, у меня не будет претензий к любым типам вырезов. И уж точно это смотрится не хуже, чем отверстие, пусть это и немного старомодно, если честно.

Samsung Galaxy A32 5G

Претензий нет ни к внешнему виду основной, ни к внешнему виду фронтальной камеры.

В целом дизайн нового смартфона чем-то напоминает то, что мы видели в LG Velvet, который прошел как-то незамеченным из-за отношения LG к российскому рынку. Но многие пользователи отметили его изящность и непохожесть на остальные устройства. В наше время это можно считать исключительно плюсом.

Samsung Galaxy A32 имеет несколько конфигураций памяти — 4, 6 или 8 ГБ. В то же время объем встроенного хранилища составляет 64 ГБ или 128 ГБ. Вы также можете увеличить объем памяти с помощью внешнего слота для карт MicroSD.

Samsung Galaxy A32 5G

Память, батарея и другие параметры Samsung Galaxy A32 5G.

Сколько стоит Samsung Galaxy A32 5G

Стартовая цена Galaxy A32 5G составляет 280 евро (примерно 25 000 рублей). Его можно будет купить с 12 февраля. Цветовые варианты этого устройства: Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue и Awesome Violet. Как видим, производитель нескромно считает все цвета ”потрясающими”. Пока сложно спорить или соглашаться с этим. Сначала надо посмотреть на них вживую, но то, что их минимум 4, уже радует.

Samsung Galaxy A32 5G

Цвета есть для всех.

При такой цене и таких характеристиках новый смартфон Samsung является очень привлекательным устройством. Возможно, в России цена новинки будет еще более низкой, что точно привлечет к нему немало внимания. Впрочем, из-за наличия на борту поддержки 5G остальные спецификации немного пострадали и для того, чтобы спрос в России был массовым, у нас сначала должны запуститься сети пятого поколения.

Почему нужно срочно обновить флагманские смартфоны Samsung

Пока не очень понятно, когда точно это произойдет, но работа ведется, и разные источники называют разные сроки. Если ждать осталось недолго, то Galaxy A32 5G будет достойным продолжением линейки ”Galaxy A”. А вы как думаете?

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