Первые обзоры на Xiaomi 17: что говорят про главного конкурента iPhone 17

Герман Вологжанин

Новые смартфоны Xiaomi 17 всего за несколько дней с момента своего релиза успели растормошить интернет. Одни люди критикуют китайские флагманы за их вторичность, подтверждением чего является пропуск 16-й серии ради синхронизации с нумерацией айфонов, другие — восторгаются задним экраном Xiaomi 17 Pro, на котором можно даже играть в Angry Birds. Но насколько хороший продукт сделали мастера из Поднебесной? Мы ознакомились с первыми обзорами Xiaomi 17 и готовы рассказать, что о них говорят владельцы.

Первые обзоры на Xiaomi 17: что говорят про главного конкурента iPhone 17. Что говорят про новые Xiaomi за рубежом? Изображение: Mrwhosetheboss. Фото.

Что говорят про новые Xiaomi за рубежом? Изображение: Mrwhosetheboss

Компактный Xiaomi 17 с большой батареей

Базовая модель оказалась в тени своих старших братьев. Пока интернет кипит от текстов и видео про Xiaomi 17 Pro с дополнительным экраном, каждый обзор Xiaomi 17 приходится на вес золота. Ему почти не уделяют внимания, но именно с него мы и начнем, поскольку технически он выглядит даже интереснее других устройств серии.

Xiaomi 17 поставляется в тонкой вытянутой коробке, содержащей полный комплект. При этом в новых смартфонах китайцы отказались от черного чехла, положив в коробку прозрачный силиконовый бампер, как в старые добрые времена. Теперь у него еще один большой вырез под USB-порт, динамик и микрофон снизу.

Компактный Xiaomi 17 с большой батареей. Теперь Xiaomi комплектует смартфоны прозрачными чехлами с большим вырезом. Изображение: Techperiments. Фото.

Теперь Xiaomi комплектует смартфоны прозрачными чехлами с большим вырезом. Изображение: Techperiments

В отзывах Xiaomi 17 пользователи отмечают экран. Технически он почти не изменился по сравнению с предыдущим поколением, однако углы стали экстремально скругленными. Кому-то такое решение приходится по душе, но многие называют его спорным.

Компактный Xiaomi 17 с большой батареей. Экран Xiaomi 17 (слева) закруглен сильнее. Изображение: Kingmi Mobile. Фото.

Экран Xiaomi 17 (слева) закруглен сильнее. Изображение: Kingmi Mobile

Xiaomi 17, как и его старшие братья, работает на базе самого мощного мобильного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. В реализации компактного Xiaomi он набирает 3.6 миллиона баллов AnTuTu, демонстрируя меньший нагрев в сравнении с предшествующим Snapdragon 8 Elite, но обеспечивая совсем скромный прирост производительности в играх: прибавка 3-10 FPS.

Пускай камера Xiaomi 17 почти не изменилась на фоне Xiaomi 15, пользователи отмечают улучшенную обработку нового процессора. Снимки выглядят четче. Важным изменением стало сокращение фокусного расстояния ультраширокоугольного модуля, из-за чего фотографии на него получаются не такими широкими, зато с меньшим количеством искажений.

Компактный Xiaomi 17 с большой батареей. Xiaomi зачем-то уменьшила угол захвата ультраширика. Изображение: Kingmi Mobile. Фото.

Xiaomi зачем-то уменьшила угол захвата ультраширика. Изображение: Kingmi Mobile

В обзорах Xiaomi 17 почти ничего не говорится о его автономности. Первые владельцы еще не успели прогнать смартфон по полной программе. Небольшие замеры сделал лишь автор YouTube-канала Techie Street, выяснивший, что за полчаса просмотра онлайн-видео Xiaomi 17 теряет 3%, а iPhone 17 — 5%. То есть «китаец» держит заряд дольше, но и аккумулятор у него на рекордные для компакта 7000 мАч, в то время как у «американца» всего 3692 мАч.

Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max с двумя экранами

Все внимание пользователей и блогеров приковано к Pro-версиям. Буквально на каждой обложке обзора Xiaomi 17 Pro красуется дополнительный экран, который является главной фишкой «прошек».

Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max с двумя экранами. Задний экран является главной фишкой Xiaomi 17 Pro. Изображение: Mrwhosetheboss. Фото.

Задний экран является главной фишкой Xiaomi 17 Pro. Изображение: Mrwhosetheboss

Он интегрирован в блок камер и имеет те же характеристики, что и экран спереди. То есть это не какая-то дешевая TFT-матрица, а сенсорный AMOLED с высокой пиковой яркостью и частотой обновления 120 Гц. Помимо отображения красивых через него можно:

  • использовать видоискатель для селфи на основную камеру;
  • запускать полноценные приложения и отвечать на звонки;
  • играть в поддерживаемые игры при помощи дополнительного чехла.

В настройках Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max есть раздел, посвященный заднему экрану. Там можно выбрать обои с виртуальным питомцем или поставить на заставку свою фотографию.

Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max с двумя экранами. В настройках Xiaomi 17 Pro можно выбрать свой вариант заставки. Изображение: Mrwhosetheboss. Фото.

В настройках Xiaomi 17 Pro можно выбрать свой вариант заставки. Изображение: Mrwhosetheboss

В отзывах Xiaomi 17 Pro люди сходятся во мнении, что дополнительный экран — это исключительно маркетинговая фишка для вирусной рекламы смартфона через TikTok и другие платформы, ориентированные на визуальное восприятие. Первые дни он действительно вызывает вау-эффект, но после человек осознает его бесполезность. Зачем, к примеру, играть на маленьком дисплее в ограниченное число поддерживаемых игр, если есть полноценный экран спереди?

Как бы то ни было, безотносительно второго экрана Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max — более продвинутые смартфоны. Да, у них такие же характеристики основного дисплея и процессора, но камеры отличаются. Их главным конкурентным преимуществом на фоне базового Xiaomi 17 является наличие перископной камеры с 5-кратным оптическим зумом. То есть фотки с приближением на «прошки» получаются определенно лучше.

Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max с двумя экранами. У старших моделей более продвинутая камера. Изображение: Mrwhosetheboss. Фото.

У старших моделей более продвинутая камера. Изображение: Mrwhosetheboss

Интересной оказалась ситуация с аккумуляторами. Имея схожие с Xiaomi 17 габариты Xiaomi 17 Pro получил батарею всего на 6300 мАч. В тестах автономности он по понятным причинам уступает младшему брату, но круче всех оказывается Xiaomi 17 Pro Max — там стоит аккумулятор на 7500 мАч. Впрочем, это уже классическая лопата.

Стоит ли покупать Xiaomi 17

Xiaomi 17 — серия смартфонов, которая привлекла покупателей своей попыткой догнать и перегнать Apple, а также дополнительным экраном сзади. Именно он является причиной того, что большая часть продаж в первые дни приходится именно на Pro-версии, пока базовый Xiaomi 17 расходится менее активно, чем его предшественник Xiaomi 15.

Подавляющее большинство отзывов Xiaomi 17 хвалебные, однако это специфика китайского рынка, где существует негласный блок на критику отечественной продукции. Xiaomi 17 постоянно сравнивают с iPhone 17, демонстрируя преимущества смартфона из Поднебесной, однако для окончательного вердикта нужно дождаться обзоров от независимых авторов. Времени в запасе еще предостаточно, ведь на глобальный рынок новинки выйдут лишь в 2026 году, а «прошки» и вовсе останутся эксклюзивом для КНР.

