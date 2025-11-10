Первые обзоры OnePlus 15: стоит ли покупать новый смартфон после OnePlus 13

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

По распространенной практике смартфоны сначала появляются в Китае и лишь потом появляются на глобальном рынке. С одной стороны, это немного раздражает, а с другой — у нас есть возможность досконально изучить новинки, опираясь на честные отзывы, и принять взвешенное решение относительно их покупки в России, когда все карты уже раскрыты. Поэтому мы посмотрели обзоры OnePlus 15 и в преддверие его глобального релиза 13 ноября готовы рассказать, кому новый смартфон 2025 года определенно понравится.

Первые обзоры OnePlus 15: стоит ли покупать новый смартфон после OnePlus 13. OnePlus 15 в новом песочном цвете. Изображение: C4ETech English. Фото.

OnePlus 15 в новом песочном цвете. Изображение: C4ETech English

Что говорят в обзорах OnePlus 15

В каждом обзоре OnePlus 15 отмечается, что новый смартфон стал позиционироваться иначе. Если раньше OnePlus предлагала сбалансированные флагманы, то теперь делает упор на игры, чем напоминает еще один бренд из формально разделившегося концерна BBK — iQOO.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

В связи с новым позиционированием смартфон OnePlus 15 лишился характерной для последних моделей бренда «шайбы», и теперь блок камер выглядит менее вызывающе. А в песочном цвете модель способна порадовать необычной текстурой. Почти все отмечают приятное покрытие, из-за которого совсем не хочется прятать смартфон в чехле.

Что говорят в обзорах OnePlus 15. Смартфон приятный, но большой. Изображение: C4ETech English. Фото.

Смартфон приятный, но большой. Изображение: C4ETech English

При этом OnePlus 15 большой и угловатый. Вряд ли кому-то будет удобно пользоваться им одной рукой. Для таких целей лучше подойдет Xiaomi 17 или, допустим, базовый vivo X300. Это тоже свежие смартфоны флагманского уровня.

OnePlus 15 в играх и тестах

Поскольку смартфон теперь позиционируется как игровое устройство, нам было важно изучить отзывы OnePlus 15 в контексте производительности. С аппаратной точки зрения здесь все на уровне: процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый мощный мобильный чипсет на Android-рынке. Кроме того, в реализации OnePlus он показывает себя лучше, чем, например, в серии Xiaomi 17.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

В AnTuTu OnePlus 15 набирает порядка 3.5 млн баллов, что, конечно, расходится с обещаниями производителя, но является едва ли не рекордным результатом. На практике все тоже отлично. И, хотя экран с частотой обновления 165 Гц — это по большей части маркетинг, на OnePlus 15 все-таки можно играть в Call of Duty Mobile в 165 FPS, пускай и на средних. Зато долго и стабильно, а те, кто хочет ощутить максимальную графику, могут установить ограничение в 60 FPS, и тогда все будет отлично.

OnePlus 15 в играх и тестах. С OnePlus 15 реально можно выжать 165 FPS в Call of Duty и некоторых других играх. Изображение: KOROLEV. Фото.

С OnePlus 15 реально можно выжать 165 FPS в Call of Duty и некоторых других играх. Изображение: KOROLEV

То же самое касается Standoff 2, где OnePlus 15 стабильно держит 165 FPS на протяжении всей катки даже при максимальных настройках. Что касается графонистых игр наподобие Genshin Impact, с новым смартфоном можно рассчитывать на 60 FPS без просадок, как и подобает флагману с хорошей реализацией процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Как снимает камера OnePlus 15

Сменив позиционирование, OnePlus ухудшила аппаратную часть камер нового смартфона относительно OnePlus 13. Да, фронталка обзавелась автофокусом, но основа и перископ стали проще: производитель поставил менее крупные сенсоры, параллельно увеличив кратность зума на перископе до 3.5X.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Несмотря на очевидный даунгрейд и отсутствие шильдика Hasselblad, в целом, камера OnePlus 15 не стала хуже. Это по-прежнему очень высокий, пускай и не максимальный, уровень съемки.

Как снимает камера OnePlus 15. Зачастую OnePlus 15 снимает не хуже более дорогих флагманов. Изображение: KOROLEV. Фото.

Зачастую OnePlus 15 снимает не хуже более дорогих флагманов. Изображение: KOROLEV

Конечно, заметно, как камере OnePlus 15 приходится тяжело в отсутствие света, но так снимки получаются даже натуральнее, и при этом не страдает детализация. Запись видео в 4K@60fps поддерживается всеми модулями с возможностью переключения во время съемки. Однако важно учитывать, что из-за малого размера сенсора телевика переключение на него при недостатке света может быть затруднено.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Стоит ли покупать OnePlus 15

Очевидно, OnePlus 15 — это отнюдь не бескомпромиссный флагман, разрывающих конкурентов в клочья. Но это очень автономный смартфон, чей аккумулятор на 7300 мАч действительно обеспечивает полтора два-дня работы на одном заряде, с отличной реализацией мощнейшего чипа Snapdragon и неплохой камерой.

Купить OnePlus 15

Очевидным образом сэкономив на камерах, цена OnePlus 15 была снижена по сравнению с предшественником. Однако все это касается старта продаж. Сейчас OnePlus 13 дешевле, а на момент публикации материала новая модель доступна лишь в версии для китайского рынка.

Стоит ли покупать OnePlus 15. Весьма адекватный ценник для нового смартфона с такими характеристиками. Фото.

Весьма адекватный ценник для нового смартфона с такими характеристиками

Но отметим приятный ценник: 50 тысяч рублей для нового флагмана — это классный прайс даже с учетом заказа из Китая. Но все-таки не стоит торопить события и лучше дождаться старта продаж глобальной версии OnePlus 15, ждать которого осталось недолго.

Теги
Новости по теме
Nothing Phone (3) внезапно стал классным смартфоном. Он сильно подешевел и теперь стоит, как должен
Топовый смартфон POCO F7 подешевел почти в 2 раза. Это самый мощный Xiaomi за свои деньги
Xiaomi сделала новые часы REDMI Watch 6. Это аналог Apple Watch, который работает 24 дня
Лонгриды для вас
5 лучших альтернатив Google Pixel 10 Pro в 2025 году. Что и кому купить

Когда выходит новый флагман Google, кажется, что ему сложно найти достойных соперников. Однако в 2025 году рынок Android‑смартфонов доказал обратное: у Pixel 10 Pro есть как минимум пять сильных конкурентов, каждый со своими преимуществами. Кто-то берет ценой, кто-то — производительностью, а кто-то — уникальным дизайном или рекордной автономностью. В этой подборке мы подробно разберем лучшие альтернативы Pixel 10 Pro, чтобы помочь вам найти устройство, которое подойдет именно вашему стилю использования.

Читать далее
Какими будут смартфоны Xiaomi 15T и когда выйдут народные флагманы Xiaomi

Сразу после своего появления в 2019 году смартфоны Xiaomi T обрели статус народных флагманов. В отличие от представителей номерной серии, T-шки всегда стоили меньше, но при этом предлагали такое же мощное железо, а зачастую и уникальные фишки, которые не встречаются в обычных моделях. В 2025 году китайский производитель планирует выпустить смартфоны Xiaomi 15T. Линейка традиционно будет состоять из двух моделей, а их характеристики известны уже сейчас.

Читать далее
Почему vivo X200 Pro mini — до сих пор лучший компактный смартфон, который нравится всем

За последние годы компактные смартфоны стали большой редкостью. Многие уже привыкли пользоваться «лопатами», а потому производители не рискуют делать модели скромных размеров. Ведь у них априори меньше аккумулятор, из-за меньшей площади рассеивания тепла они сильнее нагреваются, по-настоящему топовые камеры в компакт не запихнешь, а цена его все равно окажется выше, чем у обычного устройства. Но бывают исключения, коим является смартфон vivo X200 Pro mini.

Читать далее
Новости партнеров
Почему резкий рост Биткоина до конца 2025 года может оказаться одним из худших событий: ответ аналитика
Почему резкий рост Биткоина до конца 2025 года может оказаться одним из худших событий: ответ аналитика
ТОП-10 школ программирования для детей в Перми
ТОП-10 школ программирования для детей в Перми
В этой стране медведи массово нападают на людей и не дают спокойно жить
В этой стране медведи массово нападают на людей и не дают спокойно жить