Первые обзоры OnePlus 15: стоит ли покупать новый смартфон после OnePlus 13

По распространенной практике смартфоны сначала появляются в Китае и лишь потом появляются на глобальном рынке. С одной стороны, это немного раздражает, а с другой — у нас есть возможность досконально изучить новинки, опираясь на честные отзывы, и принять взвешенное решение относительно их покупки в России, когда все карты уже раскрыты. Поэтому мы посмотрели обзоры OnePlus 15 и в преддверие его глобального релиза 13 ноября готовы рассказать, кому новый смартфон 2025 года определенно понравится.

Что говорят в обзорах OnePlus 15

В каждом обзоре OnePlus 15 отмечается, что новый смартфон стал позиционироваться иначе. Если раньше OnePlus предлагала сбалансированные флагманы, то теперь делает упор на игры, чем напоминает еще один бренд из формально разделившегося концерна BBK — iQOO.

В связи с новым позиционированием смартфон OnePlus 15 лишился характерной для последних моделей бренда «шайбы», и теперь блок камер выглядит менее вызывающе. А в песочном цвете модель способна порадовать необычной текстурой. Почти все отмечают приятное покрытие, из-за которого совсем не хочется прятать смартфон в чехле.

При этом OnePlus 15 большой и угловатый. Вряд ли кому-то будет удобно пользоваться им одной рукой. Для таких целей лучше подойдет Xiaomi 17 или, допустим, базовый vivo X300. Это тоже свежие смартфоны флагманского уровня.

OnePlus 15 в играх и тестах

Поскольку смартфон теперь позиционируется как игровое устройство, нам было важно изучить отзывы OnePlus 15 в контексте производительности. С аппаратной точки зрения здесь все на уровне: процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый мощный мобильный чипсет на Android-рынке. Кроме того, в реализации OnePlus он показывает себя лучше, чем, например, в серии Xiaomi 17.

В AnTuTu OnePlus 15 набирает порядка 3.5 млн баллов, что, конечно, расходится с обещаниями производителя, но является едва ли не рекордным результатом. На практике все тоже отлично. И, хотя экран с частотой обновления 165 Гц — это по большей части маркетинг, на OnePlus 15 все-таки можно играть в Call of Duty Mobile в 165 FPS, пускай и на средних. Зато долго и стабильно, а те, кто хочет ощутить максимальную графику, могут установить ограничение в 60 FPS, и тогда все будет отлично.

То же самое касается Standoff 2, где OnePlus 15 стабильно держит 165 FPS на протяжении всей катки даже при максимальных настройках. Что касается графонистых игр наподобие Genshin Impact, с новым смартфоном можно рассчитывать на 60 FPS без просадок, как и подобает флагману с хорошей реализацией процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Как снимает камера OnePlus 15

Сменив позиционирование, OnePlus ухудшила аппаратную часть камер нового смартфона относительно OnePlus 13. Да, фронталка обзавелась автофокусом, но основа и перископ стали проще: производитель поставил менее крупные сенсоры, параллельно увеличив кратность зума на перископе до 3.5X.

Несмотря на очевидный даунгрейд и отсутствие шильдика Hasselblad, в целом, камера OnePlus 15 не стала хуже. Это по-прежнему очень высокий, пускай и не максимальный, уровень съемки.

Конечно, заметно, как камере OnePlus 15 приходится тяжело в отсутствие света, но так снимки получаются даже натуральнее, и при этом не страдает детализация. Запись видео в 4K@60fps поддерживается всеми модулями с возможностью переключения во время съемки. Однако важно учитывать, что из-за малого размера сенсора телевика переключение на него при недостатке света может быть затруднено.

Стоит ли покупать OnePlus 15

Очевидно, OnePlus 15 — это отнюдь не бескомпромиссный флагман, разрывающих конкурентов в клочья. Но это очень автономный смартфон, чей аккумулятор на 7300 мАч действительно обеспечивает полтора два-дня работы на одном заряде, с отличной реализацией мощнейшего чипа Snapdragon и неплохой камерой.

Купить OnePlus 15

Очевидным образом сэкономив на камерах, цена OnePlus 15 была снижена по сравнению с предшественником. Однако все это касается старта продаж. Сейчас OnePlus 13 дешевле, а на момент публикации материала новая модель доступна лишь в версии для китайского рынка.

Но отметим приятный ценник: 50 тысяч рублей для нового флагмана — это классный прайс даже с учетом заказа из Китая. Но все-таки не стоит торопить события и лучше дождаться старта продаж глобальной версии OnePlus 15, ждать которого осталось недолго.