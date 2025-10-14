Первые обзоры vivo X300: за что хвалят и критикуют самый раскрученный камерофон

Вчера в Шанхая состоялась презентация vivo X300 — линейки смартфонов, на которую в год своего 30-летия бренд из Поднебесной делает большую ставку. На мероприятие, прошедшее в чаше огромного стадиона, свезли журналистов и блогеров со всего света, дабы по китайской традиции перед всем миром унизить Apple и похвастаться своим новым продуктом, чей релиз в том числе ожидается на территории России. Несмотря на то, что большинство отзывов на vivo X300 носят хвалебный характер, в обзорах нового смартфона нам удалось отыскать кое-что, о чем vivo предпочла умолчать.

Обзоры vivo X300 и vivo X300 Pro

В новой линейке производитель отказался от модели с приставкой «mini», отведя на эту роль базовый vivo X300. Таким образом, серия флагманов 2025 года предлагает одновременно и большой, и компактный смартфон.

Обе новинки выполнены в корпусе из стекла и металла, а по оформлению блока камер в горизонтальной ориентации их можно спутать с небольшими фотоаппаратами. Каждый смартфон получил ультразвуковой сканер отпечатков, поддержку беспроводной зарядки (без MagSafe) и USB-разъем современного стандарта 3.2 Gen 1.

Также vivo X300 и vivo X300 Pro характеризуются плоскими экранами с поддержкой технологии LTPO на 6.31 и 6.78 дюйма с тонкими рамками на 1.05 и 1.1 мм соответственно.

Производительность процессора Dimensity 9500

vivo X300 и vivo X300 Pro — первые смартфоны на Dimensity 9500. Это флагманское железо эконом-класса, которое хоть и является прямым конкурентом Snapdragon 8 Elite Gen 5, но стоило vivo почти в 2 раза дешевле. И, хотя производитель обещает порядка 4.1 млн баллов в AnTuTu, в обзорах vivo X300 не встречается результат выше 3.5 млн баллов.

Как бы то ни было, Dimensity 9500 мощнее Snapdragon 8 Elite и может восприниматься как игровое решение. Но с учетом конструктивных особенностей смартфона vivo X300. Базовая модель компактная, из-за чего в ее корпусе нельзя реализовать хорошее теплоотведение. Поэтому vivo X300 Pro, несмотря на аналогичное железо, чуточку мощнее и стабильнее.

Камеры vivo X300 и vivo X300 Pro

Главная фишка смартфонов — камера. В обоих случаях на бумаге она круче, чем у конкурентов, будь то представители серии iPhone 17 или Xiaomi 17. Но камера vivo X300 Pro чуточку лучше: больше размер сенсора основной камеры и перископа, а также есть более продвинутая стабилизация.

Камера vivo X300 vivo X300 Pro Основная 200 МП (1/1.4″) с OIS 50 МП (1/1.28″) с OIS Ультраширокоугольная 50 МП (1/2.76″) с автофокусом 50 МП (1/2.76″) с автофокусом Перископ 50 МП (1/1.95″) с OIS и 3-кратным оптическим зумом 200 МП (1/1.4″) с OIS и 3.5-кратным оптическим зумом Фронтальная 50 МП (1/2.76″) с автофокусом 50 МП (1/2.76″) с автофокусом

У vivo X300 однозначно лучшая камера среди компактных смартфонов, ведь он предлагает перископ с 3-кратным оптическим зумом, который может фокусироваться на расстоянии от 14 мм, что делает его пригодным для съемки макро. Кроме того, у обеих моделей есть две киллер-фичи на фоне конкурентов: автофокус фронталки и ультраширика.

На бумаге все прекрасно, но в реальности есть нюансы. Издание GSMArena сделало несколько снимков с разным фокусным расстоянием. И на общем плане фотографии тоже выглядят впечатляюще.

Однако, если сделать небольшой кроп, станет заметна агрессивная и попросту неадекватная работа искусственного интеллекта. Нейросетевая обработка делает снимки мультяшными, что особенно сказывается на людях: они превращаются в кляксы.

Компания никак не комментирует очевидный недостаток, лишь угрожая наказанием за «клевету»:

Мы уважаем и принимаем предложения и замечания со стороны всех слоев общества, но киберпространство не является местом беззакония. Мы предпримем все необходимые правовые меры против любых незаконных действий, таких как фабрикация и распространение ложной информации и злонамеренная клевета, чтобы привлечь к ответственности соответствующих лиц и защитить наши законные права и интересы.

В чате телеграм-канала vivo Россия пользователи указывают на то, что подобный недостаток был еще в смартфонах серии X200, а в X300 нейросети стали еще более агрессивными. Поэтому рассчитывать на устранение мультяшной обработки в обновлениях по меньшей мере наивно.

Стоит ли покупать vivo X300

С учетом того, что стоимость смартфонов в Поднебесной ниже цены Xiaomi 17, а еще vivo X300 выйдет в России, на фоне скудного выбора китайских флагманов в отечественной рознице обе новинки смотрятся как отличный вариант, но не без нюансов.

Имея тотальное превосходство над конкурентами в аппаратной части, программно смартфоны vivo имеют вопиющие недостатки. Их мощность не такая высокая, как обещает производитель, а все преимущества камеры нивелируются агрессивной постобработкой.