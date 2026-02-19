Первые реальные пользователи Galaxy Z TriFold жалуются, что он часто ломается

Запуск Samsung Galaxy Z TriFold прошел с оглушительным успехом: новинка была раскуплена практически мгновенно как в онлайн-магазинах, так и в розничных точках продаж. Ажиотаж вокруг первого тройного складного смартфона компании понятен, ведь это устройство открывает новую главу в истории мобильных гаджетов. Те, кто не успел приобрести новинку в первой волне, с нетерпением ждут новой партии устройств. Однако радость первых владельцев омрачили тревожные сообщения: некоторые экземпляры начали выходить из строя спустя считанные дни после покупки.

Надежность складного смартфона

На популярных форумах начали появляться первые отчеты от разочарованных пользователей, столкнувшихся с серьезными неисправностями внутреннего дисплея. Сценарии поломок различаются, но результат один — дорогостоящий гаджет превращается в «кирпич». Примечательно, что в зафиксированных случаях не было никаких внешних причин для выхода экрана из строя.

Один из пользователей рассказал историю своего взаимодействия с устройством, которое продлилось около полутора месяцев. Смартфон использовался в штатном режиме без каких-либо нареканий, пока однажды экран внезапно не вспыхнул зеленым светом и не погас. Первая перезагрузка помогла вернуть изображение, но проблема повторилась на следующий день. После второго инцидента потребовалось уже две перезагрузки, чтобы оживить дисплей. В третий раз экран погас окончательно и перестал реагировать на любые действия владельца, оставаясь черным.

Другой случай выглядит еще более пугающим, так как поломка произошла всего через пять дней после покупки. Вместо черного экрана пользователь столкнулся с так называемым «белым экраном смерти». Дисплей полностью побелел и перестал реагировать на касания. Владелец утверждает, что обращался с устройством крайне бережно: протирал экран от следов, не ронял, избегал резких перепадов температур и не злоупотреблял механизмом складывания.

Дефекты и особенности трикладушек

Особое внимание привлекает описание сопутствующих симптомов во втором случае из рассмотренных выше. Пользователь отметил, что при складывании устройства слышен отчетливый треск или хлопок, а под поверхностью экрана появился видимый воздушный пузырь. Это может свидетельствовать о серьезных проблемах с ламинированием дисплея или дефекте шарнирного механизма, который начинает разрушать матрицу изнутри.

Подобные симптомы — треск и появление пузырей — часто указывают на отслоение защитного слоя или самой гибкой панели от подложки. В мире складных смартфонов это одна из самых неприятных проблем, так как она носит механический характер и не может быть исправлена программным обновлением. Тот факт, что это происходит на устройстве, которым пользовались очень аккуратно, вызывает вопросы к контролю качества первой партии.

Стоит ли покупать Samsung Galaxy Z TriFold

Важно сохранять объективность: любой производственный процесс, особенно когда речь идет о внедрении принципиально новых форм-факторов, сопряжен с риском брака. На данный момент речь идет о довольно небольшом количестве проданных устройств. Вполне вероятно, что пострадавшим просто не повезло получить дефектные экземпляры из первой партии, что случается даже с самыми проверенными брендами. Вспомнить хотя бы массовые проблемы первых Galaxy Z Fold, ради которых даже приостановили продажи, но потом проблему решили.

Тем не менее, для устройства премиум-класса, которое позиционируется как вершина инженерной мысли Samsung, подобные инциденты на старте продаж — тревожный звоночек.

Тем, кто планирует купить за Galaxy Z TriFold, даже несмотря на то, что стоит он 500000 рублей, стоит учитывать эти риски. Рекомендуется внимательно проверять устройство при покупке и, по возможности, озаботиться расширенной страховкой, покрывающей повреждения экрана. Остается надеяться, что Samsung оперативно отреагирует на эти жалобы и выяснит, является ли проблема системной или это лишь исключение из правил.