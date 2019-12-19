Galaxy Fold стал первым коммерческим смартфоном со складной конструкцией, который появился в продаже. Хотя бы поэтому ему можно простить не слишком изысканный дизайн и высокую цену, из-за которых его, к слову, не очень-то и покупают. Но Samsung понимает, что бесконечно долго выезжать на звании пионера у неё не получится, а потому уже готовит сиквел Galaxy Fold, который будет во всём лучше оригинала, став не просто продолжением линейки, а устройством, способным изменить представление о категории складных аппаратов в принципе.

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Galaxy Fold второго поколения будет выполнен в форм-факторе традиционной раскладушки с горизонтальным механизмом складывания. Новинка, как и её предшественник получит два дисплея – один внутренний, один внешний, — но при этом в разложенном состоянии будет образовывать не мини-планшет, а хоть и вытянутый, но всё-таки смартфон. Аналогичное решение применяется в конструкции нового Motorola Razr, из-за чего он, во-первых, в большей степени походит на привычные смартфоны, а, во-вторых, занимает меньше места в сложенном состоянии.

Каким будет Galaxy Fold 2

Впрочем, спереди Galaxy Fold 2 выглядит даже более привлекательно, чем Motorola Razr. Сказывается отсутствие выступающего подбородка под экраном. У корейской новинки дисплей занимает почти всю фронтальную панель, если не считать довольно толстых, но абсолютно симметричных рамок по периметру. А единственный элемент, который вообще задерживает на себе взгляд, — это объектив фронтальной камеры, расположенный прямо посередине в стилистике Galaxy Note 10. Не скажу, что это некрасиво, просто было бы лучше, если он не так сильно бросался в глаза, находясь где-нибудь сбоку.

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По слухам, Galaxy Fold 2 выйдет в начале следующего года и, соответственно, получит начинку, актуальную для флагманов 2020 года. Аппаратную основу смартфона составит процессор Snapragon 865, 8/12 ГБ оперативной памяти, а его камера сможет похвастать разрешающей способностью в 108 Мп. А вот аккумулятор новинки, скорее всего, будет ощутимо меньше. Если оригинальный Galaxy Fold имел две батареи суммарной ёмкостью 4380 мАч, сиквел будет серьёзно уступать ему. Инсайдеры сообщают, что одна из батарей Fold 2 будет иметь ёмкость всего 900 мАч. Поэтому, даже если основной аккумулятор сможет похвастать показателем в 1800 мАч, по автономности это явно будет не фонтан.

Идеальный складной смартфон

Но, как бы там ни было, лично мне внешний вид Galaxy Fold 2 нравится куда больше оригинала, даже если функционально он будет ему проигрывать. Я предпочитаю называть такой форм-фактор «складным смартфоном здорового человека». В конце концов, видеть настоящие раскладушки, которые не образуют планшет, а остаются смартфонами, — куда привычнее, не говоря уже о том, чтобы пользоваться ими и транспортировать. В результате такой аппарат можно будет носить даже в небольшом кармашке пиджака, а не искать для него место в сумке или внутреннем кармане куртки. Ну, а если Samsung и вправду снизит его розничную цену хотя бы на треть, можно будет осторожно начинать говорить о миллионе проданных экземпляров.