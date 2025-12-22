Первый обзор смартфона HONOR WIN с аккумулятором на 10000 мАч и самым мощным процессором

Китайские производители любят круглые цифры, и в последние месяцы они устроили погоню за тем, кто выпустит телефон с аккумулятором на 10000 мАч. realme раньше остальных показала свой концепт, но так и не открыла его продажу, а Xiaomi пока лишь готовится представить своего рекордсмена, коим должен стать REDMI K90 Ultra. В это время другая китайская компания уже разослала смартфон HONOR WIN журналистам и объявила о его официальном запуске до конца 2025 года.

Первый обзор смартфона HONOR WIN с аккумулятором на 10000 мАч и самым мощным процессором. Первый рыночный образец смартфона с аккумулятором на 10000 мАч в обычном корпусе. Изображение: gsmarena.com. Фото.

Первый рыночный образец смартфона с аккумулятором на 10000 мАч в обычном корпусе. Изображение: gsmarena.com

Смартфон HONOR WIN с батареей 10000 мАч

HONOR WIN с аккумулятором на 10000 мАч оказался в руках журналистов издания gsmarena.com. И он во многих аспектах круче концепта realme, имевшего не самое топовое железо с посредственной камерой. Своим процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 телефон HONOR WIN сразу дает понять, что это — устройство принципиально другого уровня. А тройная камера, расположенная сзади, по-флагмански содержит три функциональных объектива с телевиком для оптического приближения.

Как ни крути, а главная фишка HONOR WIN — это все равно аккумулятор на 10000 мАч. Имея столь впечатляющую батарею, смартфон получился вполне привычным с точки зрения габаритов. По данным gsmarena.com, он лежит в руке аналогично моделям с АКБ на 7000 мАч и даже 6000 мАч.

Смартфон HONOR WIN с батареей 10000 мАч. Толстым смартфон не назовешь. Изображение: gsmarena.com. Фото.

Толстым смартфон не назовешь. Изображение: gsmarena.com

Корпус смартфона выполнен из стекла и металла, а еще он предлагает продвинутую влагозащиту стандарта IP69K. То есть HONOR WIN не боится в том числе струй горячей воды, под которыми он чувствует себя более чем спокойно.

Когда выйдет смартфон HONOR Win

Хотя ранее предполагалось, что смартфон с батареей 10000 мАч появится только в 2026 году, презентация HONOR WIN состоится уже 26 декабря. Эта дата официально подтверждена производителем.

Помимо смартфона с аккумулятором на 10000 мАч в новую для компании линейку войдет еще одна модель — HONOR WIN RT. Предполагается, что от базовой она будет отличаться наличием всего одной камерой и активного охлаждения с вентилятором.

