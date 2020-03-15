Все чаще и чаще мы слышим вопросы о том, когда в том или ином приложении появится темная тема. На фоне этого статьи о ее появлении собирают большое количество просмотров, которое подтверждает интерес людей к данной теме. Одно время даже гулял мем про темную тему, который то ли высмеивал интерес публики к ней, то ли наоборот подтверждал, что она нужна. Вопрос в том, почему ТТ, как ее сокращенно называют, так глубоко проникла в умы пользователей по всему миру, словно коронавирус, от которого все уже успели немного подустать. Если вы тоже задавались вопросом, когда что-то получит тему, или хотели бы, чтобы разговоров о ней было поменьше, нам есть, что обсудить.

В чем секрет популярности темной темы

Найти точного ответа на этот вопрос у меня не получилось. Я очень хотел найти мнения психологов, маркетологов, дизайнеров, да кого угодно, хоть НЛПшников, будь они неладны, но внятного мнения так и не увидел. Пришлось ходить по форумам, комментариям и нашему Telegram-чату и собирать мнения простых людей. В итоге, вот до чего я дошел в своем поиске.

Темная тема на OLED дисплее

В первую очередь, все говорят, что темная тема хороша на OLED-экранах, которых в последнее время становится все больше. Тут я могу только полностью согласиться. Это действительно смотрится эффектно. Особенно в полной темноте, когда буквы на экране буквально парят в воздухе. В остальных случаях разница не настолько заметна. Просто ты лучше видишь, что у тебя четкий черный цвет.

Темная тема бережет глаза

Считается, что экран с темной темой не просто хорошо выглядит, но и бережет глаза, если пользоваться им в темноте. Как раз из-за того, что в глаза не бьет белый поток света, как из прожектора. Тут немного спорно, так как многие все равно утверждают, что их глаза даже при использовании темной темы устают от экрана в темноте. Кроме этого пока никто не смог нормально опровергнуть информацию о том, что OLED-экраны в принципе вреднее для глаз, чем IPS из-за бОльшего мерцания.

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Пока меньшим из зол для глаз при использовании смартфона в темноте является выбор ночного режима с приглушенным синим спектром на IPS-экране. А еще лучше просто не пользоваться в экранами в темноте. Даже телевизор и компьютер сильно портят зрение, когда бьют из темноты ярким встречным потоком. Когда в помещении светло, глаз сам адаптируется к яркому освещения и не так сильно напрягается. С этим можно спорить, но со временем действительно начинаешь это чувствовать. Если кто-то говорит, что у него такого нет, надо просто немного подождать — появится.

Темная тема выглядит стильно

Кроме описанных выше преимуществ по мнению пользователей, есть еще одно. Оно заключается в том, что темная тема выделяет его владельца на фоне остальных. Хотя в последнее время ситуация немного изменилась, но многим все равно нравится, как выглядит черная картинка на экране смартфона. Есть в этом что-то современное и прорывное. Так думают многие.

Темная тема более информативная

Столкнулся я и с мнением, что темная тема, если она хорошо прорисована, является более информативной. Сторонники этого мнения утверждают, что это эволюционное развитие интерфейса, которое позволяет считывать информацию быстрее и правильнее. Возможно, в этом что-то есть, но на счет развития не очень согласен. Темная тема у меня была еще на КПК HP iPaq 4700 около пятнадцати лет назад. Тогда никто не говорил, что это тренд будущего. Просто люди читали книги с темной подложкой, если им это нравилось. Сейчас мало что изменилось, кроме трендов и увлечений.

Хороший вопрос: Дейстивтельно ли темная тема продлевает время работы батареи?

С другой стороны, нет ничего плохого в том, что дизайнеры пробуют и придумывают что-то, что нравится людям. Хотя, я больше склонен к тому, чтобы дизайнеры сами предлагали инновации, а не слушали толпу, которая зачастую сама не знает, что хочет. В итоге может получиться, как в анекдоте про глухонемого деда, который поймал золотую рыбку и теперь у него есть гитара, грудь и лыжные палки.

Когда появится темная тема для всех приложений?

Проблема распространения темной темы в том, что недостаточно просто сделать белый фон черным, а черные буквы белыми. Для полной адаптации надо проделать большую работу. Потребуется не только работа дизайнера, но и программиста. Они должны будут придумать и реализовать новый дизайн и работу элементов. Все должно быть видно и в некоторых случаях приложения придется буквально написать заново.

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Многие крупные продукты уже сделали это, но некоторые полулюбительские приложения точно еще долго будут адаптироваться или просто выпускать интерфейс, от которого будет рябить в глазах и болеть голова. Я лично встречал такие примеры. При этом, если приложения еще как-то позволяют адаптироваться, то некоторые сайты, которые поддерживают темную тему, это настоящая боль. Даже мой не особо требовательный дизайнер внутри стучит отверткой по батарее и просит выключить это уродство.

Есть примеры приложений, которые хорошо работают с темной темой, но адаптированы как-то не полностью. Например, приложения YouTube и Яндекс.Карты на iOS при запуске выдают заставку белого цвета и только потом открывают темный интерфейс. Такой колорит мне вообще непонятен.

Какими будут интерфейсы будущего

Ни для кого не секрет, что все идет к повсеместному внедрению AR в нашу жизнь. В чем-то это действительно будет удобно, например, при использовании очков для получения дополнительной информации, но где-то проще будет пользоваться по старинке. В любом случае, в то, что со временем интерфейсы станут прозрачными, в целом верится.

Проблема в том, что даже при прозрачном интерфейсе надо будет делать подложку под буквы для того, чтобы они лучше читались. Вот и вопрос, какой она будет. Мне кажется, что, скорее всего, она будет полупрозрачной, а ее оттенок будет адаптивным и станет подстраиваться под окружающие объекты. Если подложки не будет, то в некоторых случаях считывание информации будет тем еще челенджем.

Давайте обсудим в комментариях, как вы относитесь к темной теме. Важно мнение каждого человека. Чем их будет больше, тем лучше. Очень хочется хотя бы в паре слов узнать мнения за и против темной темы. А пока поучаствуйте в опросе ниже.